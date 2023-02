Điểm tin kinh doanh 28/2: Giá vàng châu Á giảm xuống mức thấp nhất trong hai tháng

Trong khi đó, vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt khoảng 2,55 tỷ USD, giảm 4,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Số liệu vừa được Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố, tính đến ngày 20/2/2023, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước đạt gần 3,1 tỷ USD, giảm 38% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong tổng 3,1 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam trong 2 tháng đầu năm, vốn đăng ký mới đạt 1,76 tỷ USD, tăng gấp 2,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhận xét về tình hình thu hút vốn đầu tư nước ngoài, Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, vốn đầu tư thực hiện của các dự án FDI giảm so với cùng kỳ, song đã được cải thiện hơn. Đó là chỉ còn giảm 4,9% so với cùng kỳ, tăng 11,4 điểm phần trăm so với tháng 1/2023.

Trong khi đó, vốn đầu tư mới tăng mạnh cả về số dự án lẫn tổng vốn đăng ký. Cụ thể, trong 2 tháng đầu năm, có 261 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (tăng 42,6% so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký đạt hơn 1,76 tỷ USD (tăng gần 2,8 lần so với cùng kỳ).

Vốn đăng ký mới tăng không chỉ vì số lượng dự án tăng, mà còn vì số dự án có vốn đăng ký trên 100 triệu USD cũng nhiều hơn so với cùng kỳ. Năm ngoái, trong 2 tháng đầu năm, chỉ có 1 dự án có vốn đăng ký trên 100 triệu USD, trong khi năm nay, có tới 4 dự án.

- Hé lộ nguyên nhân khiến mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam giảm mạnh

Tính đến nay, xuất khẩu cả nước đạt 37 tỷ USD, giảm 3,75 tỷ USD (tương đương 9,2%) so với cùng kỳ năm 2022. Nhiều mặt hàng chủ lực giảm sâu.

Theo số liệu vừa công bố của Tổng cục Hải quan, trong kỳ đầu tháng 2 (từ ngày 1-15/2), kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 13,4 tỷ USD.

Lũy kế từ đầu năm đến nửa đầu tháng 2, xuất khẩu của cả nước đạt 37 tỷ USD, giảm 3,75 tỷ USD (tương đương 9,2%) so với cùng kỳ năm 2022.

Đáng chú ý, xuất khẩu một số nhóm hàng chủ lực của Việt Nam có dấu hiệu giảm mạnh như hàng dệt may giảm 845 triệu USD, giảm 19,7% so với cùng kỳ năm ngoái; gỗ và sản phẩm gỗ giảm 664 triệu USD (giảm 35,6%); máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 574 triệu USD (giảm 10%); sắt thép các loại giảm 352 triệu USD (giảm 34,8%), thuỷ sản giảm 30%...

Bối cảnh lạm phát tăng cao trên toàn cầu, khiến nhu cầu tiêu thụ sụt giảm…là nguyên nhân dẫn đến xuất khẩu các mặt hàng chủ lực của Việt Nam giảm mạnh. Đây là thách thức không nhỏ đặt ra cho mục tiêu xuất khẩu năm nay.