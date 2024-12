Điểm tin Kinh doanh 28/12: Giá vàng: Giá vàng trong nước, thế giới đồng loạt tăng

Bamboo Capital sẽ mua lại trái phiếu trước hạn với số tiền 500 tỷ đồng; Vừa dứt lỗ, Vietnam Airlines đã đặt tham vọng năm 2025 - Giá vàng: Giá vàng trong nước, thế giới đồng loạt tăng Giá vàng thế giới hôm 27/12 bật tăng sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, giao dịch ở mức 2.632 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng tăng thêm 200.000 đồng/lượng, giao dịch ở mức 84,7 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn tăng lên 84,5 triệu đồng/lượng. Tại thị trường trong nước, sáng 27/12, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC cùng nhích thêm 200.000 đồng/lượng, giao dịch bán ra lần lượt ở mức 84,7 triệu đồng và 84,5 triệu đồng/lượng. Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ ngày 27/12, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 82,7-84,7 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng so chốt phiên hôm 26/12. Giá vàng nhẫn SJC 9999 chốt tuần mua vào 82,7 triệu đồng/lượng, bán ra 84,5 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng so kết phiên hôm trước. Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 82,7 triệu đồng/lượng và bán ra 84,7 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng so chốt phiên trước đó. Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 mua vào-bán ra ở mức 83,3-84,3 triệu đồng/lượng. Vàng PNJ chốt tuần mua vào ở mức 83,8 triệu đồng/lượng và bán ra mức 84,7 triệu đồng/lượng, tăng lần lượt 100.000 đồng và 200.000 đồng so kết phiên trước đó. Tính đến 11 giờ ngày 27/12 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng lên mức 2.632 USD/ounce. Giá vàng thế giới sáng 27/12 bật tăng ngay cả khi đồng USD đứng giá và lãi suất trái phiếu Mỹ tiếp tục tăng. Nguyên nhân được cho là một số nhà đầu tư tăng sức mua, tích trữ kim loại quý cho năm sau khi họ dự đoán rằng các hoạt động mua vàng của các ngân hàng Trung ương trong thời gian tới sẽ tiếp tục để đa dạng hóa tài sản khỏi đồng USD. Điều này sẽ tạo ra động lực hỗ trợ vàng tăng giá vào năm 2025. Theo một số ước tính, các nhà phân tích dự đoán nhu cầu vàng của các ngân hàng Trung ương trên thế giới sẽ ở mức trên mức trung bình 5 năm là 500 tấn vào năm 2025. Chiến lược gia thị trường cấp cao Daniel Pavilonis của RJO Futures dự báo, giá vàng có thể vượt mức 3.000 USD/ounce vào năm tới khi nhu cầu của các ngân hàng Trung ương vẫn tiếp tục. Về phần mình, Giám đốc Ajay Kedia của Kedia Commodities cho biết, năm tới sẽ là giai đoạn chứng kiến nhiều biến động trên thị trường vàng. Theo ông Ajay Kedia, vàng sẽ trải qua những diễn biến tích cực vào nửa đầu năm khi căng thẳng địa chính trị gia tăng trước khi các đợt chốt lời có khả năng được kích hoạt vào cuối năm. Sáng 27/12, Chỉ số USD-Index tăng lên 108,17 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm ở mức cao 4,576%; chứng khoán Mỹ chững lại sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh; giá dầu thế giới tăng nhẹ khi được thúc đẩy bởi hy vọng về các biện pháp kích thích tài chính bổ sung tại Trung Quốc, giao dịch ở mức 72,83 USD/thùng đối với dầu Brent và 69,59 USD/thùng với dầu WTI. - Xuất khẩu dầu của Mỹ sang Trung Quốc giảm gần 50% trong năm 2024 Xuất khẩu dầu thô từ Mỹ sang Trung Quốc đã giảm gần 50% trong năm 2024, khi những thay đổi trong nền kinh tế Trung Quốc ảnh hưởng đến nhu cầu dầu, đồng thời nước này cũng tăng cường mua dầu từ các quốc gia khác như Nga và Iran. Theo dữ liệu từ Kpler, tổng lượng dầu thô Mỹ xuất khẩu sang Trung Quốc chỉ đạt 81,9 triệu thùng trong năm 2024, giảm 46% so với mức 150,6 triệu thùng của năm ngoái. Điều này đã đẩy Trung Quốc xuống vị trí thứ sáu trong danh sách các quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất từ Mỹ, từ vị trí thứ hai vào năm 2023. Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc chậm lại, cùng với việc nước này ngày càng sử dụng nhiều xe điện và các nguồn năng lượng khác như khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), đã làm giảm nhu cầu dầu thô. Tổng lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc trong năm nay giảm 7,2% so với năm ngoái. Nhu cầu yếu từ Trung Quốc cũng góp phần khiến giá dầu thế giới giảm trong năm nay. Triển vọng thị trường dầu mỏ vào năm 2025 hiện là một chủ đề được các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm. - Bamboo Capital sẽ mua lại trái phiếu trước hạn với số tiền 500 tỷ đồng Bamboo Capital đã công bố kế hoạch mua lại lô trái phiếu trị giá 500 tỷ đồng vào ngày 20/1/2025, tức trước kỳ đáo hạn 2 năm. Theo thông tin đăng tải trên sàn HoSE, ngày 26/12, Hội đồng Quản trị CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (mã BCG) phê duyệt phương án mua lại toàn bộ trái phiếu BCG122006. Bamboo Capital đã công bố kế hoạch mua lại lô trái phiếu trị giá 500 tỷ đồng vào ngày 20/1/2025, tức trước kỳ đáo hạn 2 năm. Bamboo Capital đã công bố kế hoạch mua lại lô trái phiếu trị giá 500 tỷ đồng vào ngày 20/1/2025, tức trước kỳ đáo hạn 2 năm. Lô trái phiếu này được phát hành vào ngày 20/1/2022, có tổng giá trị 500 tỷ đồng và kỳ hạn 5 năm, sẽ đáo hạn vào 20/1/2027. Việc mua lại trái phiếu trước hạn diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh doanh của Bamboo Capital có dấu hiệu khởi sắc. Trong quý 3/2024, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 1,138 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. - Công bố thông tin sai lệch, Quốc tế Holding bị phạt gần 400 triệu đồng Tổng số tiền phạt đối với Công ty cổ phần Quốc tế Holding là 377,5 triệu đồng. Ngày 25/12/2024, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 1431/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Quốc tế Holding (UPCoM: LMH) có địa chỉ: Số 51 đường An Phú, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Công ty cổ phần Quốc tế Holding bị phạt 175 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch tại Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 và năm 2023. Cụ thể, theo Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023, lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty cổ phần Quốc tế Holding là -4,44 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của Công ty cổ phần Quốc tế Holding là -70,84 tỷ đồng. Theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần Quốc tế Holding năm 2022 và năm 2023, Công ty công bố thông tin không có giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác và với người có liên quan của công ty. Tuy nhiên, tại Báo cáo tài chính năm 2022 và năm 2023 đã được kiểm toán, Công ty có giao dịch bán hàng và cung cấp dịch vụ với các bên liên quan là Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại quốc tế (Công ty có chung thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và người có liên quan với Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty). Bên cạnh đó, LMH còn bị xử phạt 137,5 triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này. Cụ thể, theo Báo cáo tài chính năm 2022, năm 2023 đã được kiểm toán, Công ty có các giao dịch với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ; tuy nhiên, các giao dịch này không được Hội đồng quản trị chấp thuận. Ngoài ra, Công ty cổ phần Quốc tế Holding cũng bị xử phạt 65 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn các tài liệu: Báo cáo tài chính quý II/2023, Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính quý II/2024. Như vậy tổng số tiền phạt đối với Công ty cổ phần Quốc tế Holding là 377,5 triệu đồng. - Vừa dứt lỗ, Vietnam Airlines đã đặt tham vọng năm 2025 Bước sang năm 2025, Vietnam Airlines đặt ra những mục tiêu tham vọng trong bối cảnh cạnh tranh và phát triển mới. Cục Hàng không Việt Nam ngày 27.12 cho biết, năm 202, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines - VNA) có tổng lượng vận chuyển hành khách đạt 22,7 triệu lượt, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái; trong khi sản lượng hàng hóa đạt 314,7 nghìn tấn, tăng mạnh 40%. Hiệu quả khai thác được nâng cao đáng kể với giờ bay bình quân đạt 11 giờ mỗi ngày trên mỗi tàu bay, tăng 25% so với năm 2023. Năm 2024, Vietnam Airlines đã chấm dứt chuỗi thua lỗ 4 năm liên tiếp. Theo đó, Vietnam Airlines có tổng doanh thu 113.577 tỉ đồng, vượt 7% kế hoạch năm. Đây cũng là con số doanh thu cao nhất của hãng hàng không này kể từ khi niêm yết. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 6.264 tỉ đồng, vượt 38,5% kế hoạch năm. Với kết quả này, Vietnam Airlines đã chấm dứt chuỗi thua lỗ 4 năm liên tiếp. Bước sang năm 2025, VNA đặt ra những mục tiêu tham vọng trong bối cảnh cạnh tranh và phát triển mới. Tổng công ty dự kiến vận chuyển 25,4 triệu lượt hành khách và 336,3 nghìn tấn hàng hóa, đồng thời phấn đấu đạt doanh thu 95.600 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế 2.176 tỉ đồng.