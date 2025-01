Điểm tin Kinh doanh 28/1: Giá vàng: Vàng miếng, vàng nhẫn ‘hạ nhiệt’ sau chuỗi ngày tăng giá

CTCP Đầu tư Thương mại SMC (SMC) công bố báo cáo tài chính quý IV/2024 với doanh thu thuần đạt 2.177 tỷ đồng, giảm sâu 65% so với cùng kỳ. Hoạt động kinh doanh cốt lõi còn khó khăn, công ty báo lỗ gộp 9 tỷ đồng.

So với mức cao nhất mọi thời đại thiết lập cách đây 7 ngày, thị giá Bitcoin đã giảm 9%. Nhịp điều chỉnh cũng kéo vốn hóa Bitcoin xuống mốc 1.960 tỷ USD.

Doanh thu từ hoạt động tài chính cũng lao dốc, chỉ còn 7 tỷ đồng giảm mạnh so với 50 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Dù đã cắt giảm hiệu quả các khoản chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, SMC vẫn phải ghi nhận mức lỗ ròng lên tới 294 tỷ đồng, cho thấy tình hình kinh doanh cốt lõi vẫn đang gặp nhiều khó khăn.

SMC cho biết thị trường thép vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức khi giá thép liên tục suy giảm. Đặc biệt, nhu cầu tiêu thụ trong nước vẫn ở mức thấp do ngành bất động sản chưa thực sự ổn định và hồi phục, ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng và doanh thu của công ty.

Lũy kế cả năm 2024, SMC đạt doanh thu 8.924 tỷ đồng và lỗ sau thuế 286 tỷ đồng. Kết quả này cách xa so với mục tiêu doanh thu 13.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 80 tỷ đồng mà công ty đề ra.

SMC được biết là nhà thương mại thép hàng đầu Việt Nam với lợi nhuận trước thuế thời kỳ đỉnh cao lên đến cả ngàn tỷ đồng (năm 2021) nhưng lao dốc dần từ năm 2022 khi giá thép giảm, nhu cầu tiêu thụ yếu. Đặc biệt năm 2022 SMC dạt doanh thu kỷ lục gần 23.200 tỷ đồng nhưng lỗ đến 651 tỷ đồng. Năm 2023, SMC tiếp tục gây thất vọng với doanh thu giảm sâu 40% xuống 13.800 tỷ đồng và ghi lỗ kỷ lục 919 tỷ đồng.

Không chỉ đối diện khó khăn từ thị trường, SMC còn khoản “nợ xấu” từ các công ty bất động sản và xây dựng hơn 1.000 tỷ đồng.

SMC đã thực hiện thanh lý tài sản, bán tòa nhà trụ sở, chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Nhà áy Đà Nẵng, thoái vốn khỏi khoản đầu tư NKG…giúp SMC trích lập ít hơn trong năm 2024. Dự phòng phải thu khó đòi năm 2024 của SMC là 127,45 tỷ đồng, trong khi năm 2023 là 502,8 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu SMC chỉ còn 6.300 đồng/cp, giảm hơn 43% trong 1 năm gần nhất, vốn hoá hơn 463,7 tỷ đồng.

- Lợi nhuận Sacombank vượt 20% chỉ tiêu năm 2024

Sacombank (mã: STB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất, lãi trước thuế hơn 12.720 tỷ đồng trong 2024, tăng 33% so với năm trước đó, vượt 20% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Cụ thể, trong quý IV/2024, thu nhập lãi thuần của Sacombank tăng 8% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 6.099 tỷ đồng. Lãi từ dịch vụ tăng đến 64%, thu được 964 tỷ đồng.

Trong khi đó, hoạt động kinh doanh ngoại hối giảm 7% so cùng kỳ... Nhưng nhờ tiết giảm chi phí hoạt động 8% và được hoàn nhập hơn 367 tỷ đồng dự phòng rủi ro tín dụng nên Sacombank lãi hơn 4.626 tỷ đồng trong quý cuối năm 2024, tăng đến 68% so với cùng kỳ năm trước đó.

Lũy kế cả năm 2024, Sacombank lãi trước thuế trên 12.720 tỷ đồng, tăng 33% so với năm trước và vượt 20% kế hoạch đưa ra cho cả năm nay (10.600 tỷ đồng) trước thuế. Tính đến cuối năm 2024, tổng tài sản của Sacombank đạt 748.094 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 12%, tiền gửi khách hàng tăng 11%. Tổng nợ xấu tính đến 31/12/2024 của Sacombank là 12.957 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ tăng nhẹ từ mức 2,28% đầu năm lên 2,4% tính đến cuối năm 2024.

Lợi nhuận giữ lại sau trích lập các quỹ đến cuối năm 2023 của Sacombank đã ở mức 18.387 tỷ đồng, gần bằng vốn điều lệ. Vấn đề chia cổ tức do đó luôn là mối quan tâm lớn của các cổ đông ngân hàng này tại mỗi kỳ ĐHĐCĐ, khi nhìn vào con số lợi nhuận giữ lại ngày càng lớn. Nguồn tiền để chia cổ tức đã có, vấn đề còn lại là thời điểm chia.