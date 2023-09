Điểm tin kinh doanh 27/9: Giá vàng đồng loạt giảm dữ dội

- Giá vàng đồng loạt giảm dữ dội

Theo cập nhật giá vàng hôm ngày 26/9, thị trường vàng trong nước và thế giới đồng loạt giảm mạnh.

Theo đó, giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 68,25 triệu đồng/lượng mua vào và 68,97 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TP HCM, giá vàng SJC ngày 26/9 đang mua vào mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng/lượng. Như vậy, so với hôm 25/9, giá vàng SJC đã được chiều chỉnh giảm 200.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Giá vàng Doji tại khu vực Hà Nội đang là 68,2 triệu đồng/lượng mua vào và 69,05 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng Doji ngày 26/9 ở TP HCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội. Như vậy, so với hôm 25/9, giá vàng Doji giảm 50.000 đồng/lượng ở chiều mua và 100.000 đồng/lượng ở chiều bán so với hôm 25/9.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 68,2 triệu đồng/lượng mua vào và 69,05 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều mua và 100.000 đồng/lượng ở chiều bán so với hôm 25/9..

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 68,32 triệu đồng mua vào, 68,93 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 50.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Như vậy, giá vàng trong nước ngày 26/9, đồng loạt giảm mạnh ở một số thương hiệu vàng.

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến gần trưa 26/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 26/9 giảm với vàng giao ngay giảm 10,6 USD xuống còn 1.915,2 USD/ounce. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 1.935,1 USD/ounce, giảm 10,5 USD so với rạng sáng qua.

Trong phiên giao dịch đầu tuần này, giá vàng thế giới chịu tác động mạnh bởi sự vươn lên của đồng USD và lợi suất trái phiếu tăng cao. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng lên và đạt mức cao nhất trong nhiều năm làm tăng chi phí cơ hội việc nắm giữ tài sản không lãi suất như vàng, trong khi chỉ số US Dollar Index đạt mức cao nhất mới trong 6,5 tháng làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý này với người mua nắm giữ các loại tiền tệ khác.