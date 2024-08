Điểm tin Kinh doanh 27/8: Giá vàng: Giá vàng nhẫn tăng nhẹ

Mức tăng trưởng dự báo tương đương việc tăng khoảng 500.000 thùng/ngày so với con số trung bình của năm 2024.

Theo thông lệ hàng năm, US Open là giải Grand Slam thứ tư và cũng là giải đấu cuối cùng trong năm của làng banh nỉ. Đây là giải quần vợt trên sân cứng được tổ chức hàng năm trong khoảng thời gian hai tuần tại Trung tâm quần vợt quốc gia Mỹ - USTA Billie Jean King ở Flushing Meadows, Queens, New York. US Open 2024 sẽ khởi tranh từ ngày 26/8 và kết thúc vào ngày 08/9.

US Open 2024 được phát sóng trực tiếp tại Việt Nam với bản quyền thuộc về Truyền hình MyTV của Tập đoàn VNPT. Người hâm mộ có thể xem trọn vẹn và duy nhất giải đấu này trên 2 kênh thể thao độc quyền SPOTV và SPOTV2 của MyTV với đa nền tảng Smart TV, smartphone, máy tính bảng hoặc PC/Laptop (webapp MyTV). Bỏ lỡ sự kiện trực tiếp, người hâm mộ vẫn có thể xem lại các giải đấu đã phát trên 2 kênh và xem highlights, tin tức trên chuyên mục SPOTV của MyTV.

- Giải quần vợt US Open 2024 phát trực tiếp và duy nhất trên MyTV

Nguyên nhân chính tạo ra sự tăng trưởng do sự phát triển mạnh mẽ của khu vực khai thác Permian - vùng đất trù phú trải dài giữa Texas và New Mexico. Khu vực này đang trở thành địa điểm thúc đẩy ngành công nghiệp dầu mỏ của Mỹ.

Permian nổi bật với số lượng giàn khoan đang hoạt động gần gấp đôi so với tổng số 48 tiểu bang còn lại cộng dồn. Có 313 giàn khoan được đặt tại Permian, tổng số giàn khoan ở khu vực còn lại là 165 chiếc.

Dữ liệu từ EIA cũng tiết lộ rằng, tính đến tháng 7, các giếng mới tại Permian đã đạt sản lượng tổng cộng 433.000 thùng/ngày ngay trong tháng khai thác đầu tiên, vượt xa mức cần thiết để bù đắp cho sự sụt giảm từ các giếng dầu cũ.

Tương tự, sản lượng khí đốt tự nhiên cũng chứng kiến sự gia tăng ấn tượng, với các giếng mới tại Permian đạt sản lượng 780.000 triệu feet khối/ngày (MMscf/D) ngay từ tháng khai thác đầu tiên.

Theo dự báo của EIA, sản lượng dầu tại Permian sẽ tăng thêm 430.000 thùng/ngày so với mức năm 2023, đạt 6,3 triệu thùng/ngày vào cuối năm nay. Mặc dù có thể tốc độ tăng trưởng sẽ chậm lại, nhưng sản lượng tại Permian vẫn được dự báo sẽ tăng thêm 300.000 thùng/ngày vào năm 2025.

- Cà phê - mặt hàng nông sản có giá xuất khẩu tăng cao nhất trong nửa đầu tháng 8

Cà phê là mặt hàng nông sản có giá xuất khẩu tăng cao nhất trong nửa đầu tháng 8/2024, với mức 5.293 USD/tấn, tăng 81% so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu công bố của Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 8/2024 (1/8 – 15/8), tổng kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông sản của Việt Nam đạt 1,09 tỷ USD, tăng mạnh 40,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong nửa đầu tháng 8, rau quả là mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu cao nhất với 350 triệu USD, tăng tới 96% so với cùng kỳ năm trước. Gạo là mặt hàng có giá trị lớn thứ hai với 249 triệu USD, so với cùng kỳ giảm 6%. Lượng gạo xuất khẩu cũng giảm 7% so với cùng kỳ năm trước, còn 422.463 tấn.

Lượng cà phê trong kỳ đầu tháng 8 giảm 7,5% so với cùng kỳ năm trước, xuống mức 36.903 tấn, nhưng kim ngạch lại tăng thêm 67,4% so với cùng kỳ năm trước, lên mức 195 triệu USD.

Về giá xuất khẩu bình quân, trong số các mặt hàng nông sản, cà phê là mặt hàng có giá xuất khẩu tăng cao nhất trong 15 ngày đầu tháng 8/2024, đạt mức trung bình 5.293 USD/tấn, cao hơn 342 USD/tấn (tương đương tăng 6,9%) so với tháng 7/2024; cao hơn 2.369 USD/tấn (tương đương tăng 81%) so với cùng kỳ năm 2023; cao hơn 2.244 USD/tấn (tương đương tăng gần 74%) so với giá cà phê xuất khẩu bình quân hồi tháng 1/2024.