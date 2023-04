Điểm tin kinh doanh 27/4: Giá vàng đồng loạt tăng

Tại đại hội cổ đông tổ chức sáng 26/4, ông Nguyễn Ngọc An, Tổng giám đốc Vissan cho biết, công ty đặt kế hoạch khá lạc quan trong năm 2022 vì đánh giá nền kinh tế sẽ tăng trưởng tốt sau dịch bệnh.

Do sức mua giảm, ông lớn trong lĩnh vực kinh doanh thịt lợn là Vissan đối diện với hiệu quả kinh doanh chưa đạt kỳ vọng.

Mặc dù, năm 2022, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của Vissan lần lượt đạt 3.876 tỷ và 173 tỷ đồng, nhưng con số này chỉ bằng 90% và 93% so với cùng kỳ.

Theo ông Nguyễn Ngọc An, dự báo giá lợn hơi năm 2023 trung bình khoảng 56.000 đồng/kg, tương đương với năm 2022 do ảnh hưởng sức mua vẫn còn kém, giá thức ăn chăn nuôi tăng cao và tình trạng thiếu nguồn cung lợn do dịch tả heo châu Phi bùng phát trở lại một số khu vực trong thời gian vừa qua.

- OECD dự báo kinh tế Việt Nam năm 2023 tăng trưởng 6,5%

'Báo cáo Kinh tế của OECD: Việt Nam 2023' dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng vững chắc, với tổng sản phẩm trong nước (GDP) ở mức 6,5% vào năm 2023 và 6,6% trong năm 2024.

Tuy nhiên, ông Koen Vincent thuộc Ban Kinh tế của OECD cho biết với độ mở của nền kinh tế, Việt Nam dễ bị ảnh hưởng bởi những bất ổn địa chính trị và nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng. Bên cạnh đó, trong ngắn hạn, các điều kiện bên ngoài đe dọa sự phục hồi của nền kinh tế. Sự gián đoạn chuỗi cung ứng có thể tiếp tục đè nặng lên thương mại toàn cầu và lạm phát gia tăng trên khắp thế giới có thể gây thêm áp lực giảm tỷ giá hối đoái cho Việt Nam.

- Vốn FDI đầu tư vào Việt Nam đạt gần 8,88 tỷ USD trong 4 tháng

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20/4/2023, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp (GVMCP) của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đạt gần 8,88 tỷ USD, bằng 82,1% so với cùng kỳ năm 2022.

Cụ thể, trong 4 tháng đầu năm, cả nước có 750 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư, tăng 11,1% so với cùng kỳ; 386 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, tăng 1,7 điểm phần trăm so với 03 tháng đầu tháng năm; và 1.044 giao dịch góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN với tổng giá trị vốn góp đạt hơn 3,1 tỷ USD, tăng 70,4% so với cùng kỳ.

Có thể thấy, vốn đầu tư mới đã tăng trở lại sau khi giảm nhẹ trong 3 tháng đầu năm do các nhà ĐTNN có quy mô vừa và nhỏ tiếp tục quan tâm, tin tưởng vào môi trường đầu tư của Việt Nam.

Các nhà ĐTNN đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt hơn 5,1 tỷ USD, chiếm 57,8% tổng vốn đầu tư đăng ký và giảm 17% so với cùng kỳ.