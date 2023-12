Điểm tin kinh doanh 27/12: Chiến lược đầu tư nào khi giá vàng lên cao kỷ lục?

SePay đồng bộ giao dịch qua API chính thức từ ngân hàng, không yêu cầu thông tin đăng nhập Internet Banking. Đây là cơ chế rất an toàn và bảo mật.

- Long An: Sản lượng lúa lần đầu vượt mức 3 triệu tấn

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An, năm 2023 hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn gặp nhiều thuận lợi và phát triển ổn định. Đặc biệt, sản lượng lúa của tỉnh lần đầu tiên vượt mức 3 triệu tấn.

Cụ thể, tổng diện tích lúa gieo sạ lúa năm 2023 của tỉnh Long An đạt trên 516.000 ha; năng suất thu hoạch ước đạt 5,94 tấn/ha, tăng 5,7% so với cùng kỳ. Sản lượng đạt 3,067 triệu tấn, tăng 7,2% so với cùng kỳ (năm 2022 đạt 2,861 triệu tấn; trong đó, sản lượng lúa chất lượng cao đạt trên 2 triệu tấn, chiếm 65,3% tổng sản lượng lúa. Kết quả trên đã vượt xa so với chỉ tiêu phấn đấu 2,8 triệu tấn của ngành nông nghiệp.

Song song đó, việc tiêu thụ lúa tương đối thuận lợi, giá bán liên tục tăng cao, có thời điểm đạt trên 9.000 đồng/kg giúp người nông dân đạt lợi nhuận khá. Cụ thể, gá lúa IR 50404 dao động từ 6.500-9.000 đồng/kg, tăng 1.100-3.000 đồng/kg; giá lúa OM các loại từ 6.500-8.900 đ/kg, tăng 800-2.000 đồng/kg; ST24 từ 7.400-9.000 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg; giá nếp từ 6.500-7.700 đồng/kg, tăng 1.100-1.400 đồng/kg; Đài thơm 8 từ 6.700-9.200 đồng/kg, tăng 800-3.100 đồng/kg…

- Các chuỗi cà phê toàn cầu tiếp tục mở rộng ở Singapore

Thị trường cà phê Singapore vẫn đang tiếp tục thu hút các thương hiệu quốc tế mở các địa điểm mới ở thành phố này với hy vọng thành công ở đây sẽ thúc đẩy việc mở rộng ra thị trường quốc tế.

Trong vài tháng qua, ít nhất 5 thương hiệu cà phê bao gồm Luckin Coffee của Trung Quốc, Kenangan Coffee và Fore Coffee của Indonesia, Tim Hortons của Canada và chuỗi cà phê đặc sản Đài Loan Louisa Coffee đã mở cửa hàng tại Singapore.

Singapore là cú hích lớn đầu tiên của Luckin bên ngoài Trung Quốc, khi mở 30 cửa hàng kể từ tháng 3. Kenangan Coffee đã mở 4 cửa hàng kể từ khi xuất hiện vào tháng 9, trong khi Tim Hortons có 2 cửa hàng và Fore Coffee và Louisa Coffee có 1 cửa hàng.