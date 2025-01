Điểm tin Kinh doanh 27/1: Giá vàng: Chốt tuần tăng mạnh, vàng miếng tiến sát 89 triệu đồng/lượng

Trong 900 hành khách của Chuyến xe hạnh phúc, số đông là người lao động đang làm việc tại những KCX, KCN trên địa bàn thành phố; các bạn sinh viên đang theo học tại trường đại học – cao đẳng; lao động tự do; người đang xin việc … Hơn 40% hành khách là gia đình từ 2 – 3 thành viên trở lên, trong đó có nhiều em bé cùng theo cha mẹ về quê đón Tết.

Bên cạnh hỗ trợ toàn bộ chi phí đi lại, Chuyến xe hạnh phúc đặt yếu tố an toàn, mạnh khỏe của hành khách, đội ngũ tài xế, tiếp viên, đội ngũ hậu cần lên hàng đầu. Các tài xế tay lái vững, giàu kinh nghiệm, mỗi xe có 2 tài xế thay phiên nhau cầm lái nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách và thời gian di chuyển. Trên suốt hành trình, hành khách được phục vụ các phần ăn và nước uống miễn phí.

Thay lời chúc Tết, Saigon Co.op cùng các nhà tài trợ gửi tặng đến tận tay từng hành khách món quà Xuân là giỏ quà Tết đẹp mắt, ý nghĩa, giá trị. Hành trình đưa người dân về quê đón Tết của Chuyến xe hạnh phúc khi đi qua các tỉnh thành có Co.opmart trú đóng, mỗi một siêu thị sẽ trở thành điểm dừng chân để hành khách tạm nghỉ ngơi, được tiếp ứng nước uống và suất ăn trước khi tiếp tục lên đường.

- Vượt dự báo, xuất khẩu của Việt Nam sang Phillippines lần đầu đạt hơn 6 tỷ USD

Vượt trên dự báo, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Philippines năm 2024 chính thức vượt trên 8,5 tỷ USD, xuất khẩu lần đầu vượt mức trên 6 tỷ USD, xuất siêu lần đầu vượt mức trên 3,5 tỷ USD.

Thương vụ Việt Nam tại Philippines dẫn số liệu của Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương cho biết, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Philippines năm 2024 đạt trên 8,66 tỷ USD, tăng hơn 11% so với năm 2023. Trong đó, xuất khẩu đạt 6,19 tỷ USD, tăng 20,2% so với năm 2023, nhập khẩu đạt 2,47 tỷ USD, giảm 6,7% so với năm 2023. Xuất siêu của Việt Nam vào thị trường Philippines năm 2024 đạt 3,72 tỷ USD, cao hơn mức kỳ vọng 3,5 tỷ USD đặt ra trước đó.

Đây là những con số rất ấn tượng nếu so sánh với những năm trước đó. Cụ thể, tính chung cả hai năm 2022 và 2023, Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Philippines chỉ đạt 7,8 tỷ USD, trong đó, xuất siêu chỉ đạt lần lượt 2,4 và 2,5 tỷ USD.