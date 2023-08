Điểm tin kinh doanh 26/8: Giá vàng biến động nhẹ

"Chúng tôi tin rằng sự cải thiện trong xuất khẩu của Việt Nam sẽ tăng tốc trong thời gian tới, dựa trên những chỉ số đáng tin cậy, bao gồm tốc độ tăng trưởng nhập khẩu của Việt Nam cuối cùng đã bắt nhịp với xuất khẩu trong tháng 7 sau khi chậm lại trong nhiều tháng trước đó.

Sự sụt giảm đơn đặt hàng xuất khẩu tại Việt Nam đã được cải thiện trong tháng 7 và lượng tồn kho nguyên liệu đầu vào của các công ty sản xuất đã tăng lần đầu tiên kể từ cuối năm 2023" - ông Michael Kokalari nói.

Theo VinaCapital, đã có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy xuất khẩu của Việt Nam sẽ phục hồi trong quý IV-2023, chủ yếu do chu kỳ hàng tồn kho tại Mỹ đã chạm đáy vì nhiều tập đoàn đa quốc gia đang tăng tốc chuyển dịch sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam.

Sự phục hồi này giúp thúc đẩy tăng trưởng GDP của Việt Nam từ dưới 5% trong năm 2023 lên 6,5% trong năm 2024.

Điều này cũng sẽ giúp đẩy mạnh tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết, tăng từ 6% trong 2023 lên hơn 20% trong 2024, do đó sẽ hỗ trợ thị trường chứng khoán trong những tháng tiếp theo.

- Tỷ giá USD hôm nay 26/8: Thị trường và ngân hàng chưa ngừng tăng

Tỷ giá USD sáng nay (26/8), trên thị trường tự do và một số ngân hàng vẫn trong xu hướng tăng so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm đảo chiều giảm so với mức công bố trước.Cụ thể, tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền VND/USD được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng trong ngày 26/8 ở mức 23.942 đồng, giảm 12 đồng so với mức công bố trước.

Tỷ giá USD tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.400 – 25.089 đồng/USD (mua – bán), đi ngang chiều mua và giảm 12 đồng/USD chiều bán so với phiên trước.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại chỉ có Vietcombank giảm mạnh, các ngân hàng khác tăng cao so với phiên trước. Cụ thể, lúc 8 giờ 15 phút, Vietcombank niêm yết giá mua - bán USD ở mức 23.780 – 24.150 đồng/USD, giảm 20 đồng/USD cả chiều mua và chiều bán so với mức niêm yết trước.

BIDV niêm yết giá mua - bán USD ở mức 23.870 – 24.170 đồng/USD, tăng 10 đồng/USD cả chiều mua và chiều bán ra so với mức niêm yết trước.

Techcombank niêm yết giá mua - bán USD ở mức 23.854 – 24.178 đồng/USD, tăng 25 đồng/USD chiều mua vào và tăng 32 đồng/USD chiều bán ra so với mức niêm yết trước.

Eximbank niêm yết giá mua - bán USD giao dịch ở mức 23.800 – 24.190 đồng/USD, tăng 30 đồng/USD chiều mua và tăng 40 đồng/USD chiều bán so với mức niêm yết trước.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay tăng so với phiên trước. Tại thị trường Hà Nội, lúc 8 giờ 10 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 24.070 – 24.120 đồng/USD, tăng mạnh 24 đồng/USD chiều mua vào, nhưng giảm nhẹ 6 đồng/USD chiều bán so với giao dịch cùng thời điểm này sáng qua.

Đồng USD trên thị trường thế giới sáng nay tăng trong giỏ thanh toán quốc tế. Chỉ số Dollar-Index – đo lường sức mạnh đồng USD trong giỏ 6 đồng tiền chủ chốt tăng mạnh hơn 0,2% so với phiên sáng qua, lên mức 104.190 điểm, vào lúc 8 giờ 12 phút sáng nay (giờ Hà Nội).