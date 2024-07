Điểm tin Kinh doanh 26/7: Giá vàng: Giá vàng nhẫn giảm nhẹ

Như vậy, mức mất giá của VND gần ngang bằng mức trượt giá được dự báo cho cả năm. Đây là yếu tố bất ổn khiến NHNN phải đối phó nhiều nhất trong thời gian qua. Nhưng nhờ các giải pháp can thiệp của NHNN, tỷ giá đã bớt căng thẳng.

Trong một báo cáo tư vấn chính sách “Triển vọng kinh tế Việt Nam 2024” do Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR) và Think Future công bố, các chuyên gia cho rằng ảnh hưởng của tỷ giá tới lạm phát chủ yếu mang tính gián tiếp do hầu hết các nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất của Việt Nam đều phải nhập khẩu.

VEPR dẫn các nghiên cứu thực tế tại Việt Nam chỉ ra ảnh hưởng tương đối lớn của tỷ giá đến lạm phát. Theo đó, cứ 1% mất giá đồng VND thì lạm phát sẽ tăng 0,34%.

“Lạm phát những tháng đầu năm đang có xu hướng nhích lên. Tháng 3 tăng 3,9%, tháng 4, CPI đã tăng lên 4,4%. Vì vậy, thận trọng với tỷ giá là không thừa để kiểm soát lạm phát trong năm 2024”, nhóm nghiên cứu của VEPR nêu.

- Nếu ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, giá tiền số bitcoin sẽ ra sao?

Tiền số bitcoin được kỳ vọng tăng trưởng trong nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ tới.

Phiên giao dịch hôm 25-7, tiền số bitcoin lao dốc xuống 64.000 USD. Trong khi 5 ngày trước, giá tiền số bitcoin chạm gần 69.000 USD.

Theo giới phân tích, tiền số bitcoin giảm giá vì nhà đầu tư chốt lời. Diễn biến mới về bầu cử Tổng thống Mỹ với sự rút lui khỏi tranh cử của ông Biden cũng tác động đến tiền số.