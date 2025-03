Điểm tin Kinh doanh 26/3: Giá vàng: Trong nước, thế giới tiếp tục đà giảm sau chuỗi phá đỉnh

Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng mạnh do diễn biến thăng hoa của cổ phiếu Tập đoàn Vingroup. Chốt phiên giao dịch ngày 24/3, VIC tăng trần lên mức 56.700 đồng/cổ phiếu. Đây cũng là mức giá cao nhất trong vòng 18 tháng kể từ tháng 9/2023. Kể từ cuối tháng 2 đến nay, thị giá VIC đã tăng 40%. Sáng nay 25/3, cổ phiếu VIC tiếp tục tăng 3% lên mức 58.500 đồng/cổ phiếu.

Đà tăng của cổ phiếu VIC là yếu tố trực tiếp giúp khối tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng tăng mạnh.

- Thế giới Di động giảm số lượng cổ phiếu ESOP 2024

Thay vì phát hành gần 20 triệu cổ phiếu ESOP (tương đương tỷ lệ 1,3642% số lượng cổ phiếu đang lưu hành), MWG điều chỉnh giảm, chỉ phát hành gần 18 triệu cổ phiếu, tương đương với 1,2286% (làm tròn 1,23%).

CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HoSE: MWG) vừa công bố Nghị quyết thông qua việc sửa đổi bổ sung về quy định phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động (ESOP) 2024.

Theo đó, thay vì phát hành gần 20 triệu cổ phiếu ESOP (tương đương tỷ lệ 1,3642% số lượng cổ phiếu đang lưu hành), MWG điều chỉnh giảm, chỉ phát hành gần 18 triệu cổ phiếu, tương đương với 1,2286% (làm tròn 1,23%).

Trong đó, giá phát hành vẫn giữ nguyên ở mức 10.000 đồng/cp, trong khi thị giá cổ phiếu MWG trên sàn tính theo giá kết phiên ngày 24/3 là 60.300 đồng/cổ phiếu. Như vậy, giá phát hành ESOP chỉ bằng khoảng 16,6% so với giá thị trường.

Theo đó, các nhân sự của Thế giới Di động chỉ phải bỏ ra gần 180 tỷ đồng để có thể sở hữu lượng cổ phiếu trị giá 1.082 tỷ đồng.

Tuy nhiên, cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 02 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, sau mỗi năm sẽ có 50% số cổ phiếu đã mua được tự do chuyển nhượng. Cụ thể hết năm thứ nhất sẽ có 50% số cổ phiếu đã mua được tự do chuyển nhượng, hết năm thứ hai sẽ có 100% số cổ phiếu đã mua được tự do chuyển nhượng.