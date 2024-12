Điểm tin Kinh doanh 26/12: Giá vàng: Vàng nhẫn ngang giá vàng miếng

Giá xăng, dầu có thể giảm trong ngày 26/12?; Một công ty chứng khoán đóng hết phòng giao dịch, xả hàng cổ phiếu - Giá vàng: Vàng nhẫn ngang giá vàng miếng Giá vàng thế giới hôm 25/12 bật tăng nhẹ, giao dịch ở mức 2.618 USD/ounce khi thị trường bắt đầu kỳ nghỉ Lễ Giáng sinh. Trong nước, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn DOJI cùng được bán ra ở mức 84,3 triệu đồng/lượng. Tại thị trường trong nước, giá vàng các thương hiệu sáng 25/12 không đổi, thị trường giao dịch trầm lắng trong những ngày cuối năm. Cả vàng miếng và vàng miếng đều giữ nguyên giá mua bán so kết phiên hôm 24/12. Cụ thể, tại thời điểm 11 giờ ngày 25/12, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 82,3-84,3 triệu đồng/lượng, không đổi so chốt phiên hôm 24/12. Giá vàng nhẫn SJC 9999 chốt tuần mua vào 82,3 triệu đồng/lượng, bán ra 84,1 triệu đồng/lượng, không đổi so kết phiên hôm trước. Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 82,3 triệu đồng/lượng và bán ra 84,3 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so chốt phiên trước đó. Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 mua vào-bán ra ở mức 83,3-84,3 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn tròn DOJI bán ra ngang giá vàng miếng và mua vào cao hơn giá vàng miếng tới 1 triệu đồng/lượng. Vàng PNJ chốt tuần mua vào ở mức 83,6 triệu đồng/lượng và bán ra mức 84,3 triệu đồng/lượng. Từ đầu tuần đến nay, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn gần như tương đương nhau cả về giá mua vào lẫn bán ra. Tuy nhiên, dù bước vào cao điểm cuối năm nhưng lượng giao dịch trên thị trường vẫn thấp bởi nguồn cung ít. Tính đến 11 giờ ngày 25/12 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng nhẹ 5,4 USD so kết phiên trước đó xuống mức 2.618 USD/ounce. Giá vàng thế giới sáng 25/12 bật tăng ngay khi thị trường bắt đầu nghỉ Lễ Giáng sinh. Giá vàng tăng do một số nhà đầu tư tranh thủ mua vào khi giá vàng chờ đợi nhịp phục hồi khi giá kim loại quý này đã giảm gần 100 USD/ounce chỉ trong 2 tuần qua. George Milling-Stanley, nhà phân tích tại State Street Global Advisors kỳ vọng, năm 2025, giá vàng có khả năng lập các kỷ lục mới khi nhu cầu bổ sung vàng vào kho dự trữ của các ngân hàng Trung ương trong bối cảnh bất ổn kinh tế, địa chính trị vẫn còn đó. Trước thềm năm mới, Tom Bruce, Chiến lược gia đầu tư vĩ mô tại Tanglewood Total Wealth Management cho biết, dù không có mục tiêu giá cụ thể, ông dự đoán giá vàng sẽ tăng khoảng 10% vào năm tới, giữ ở mức dưới 3.000 USD/ounce. “Mặc dù vàng có thể tăng trưởng chậm hơn vào năm 2025 so mức tăng ấn tượng gần 30% vào năm nay, vàng vẫn là tài sản quan trọng mà các nhà đầu tư nên sở hữu”, ông Tom Brunce bật mí. Sáng 25/12, Chỉ số USD-Index tăng lên 108,26 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm ở mức cao 4,591%; chứng khoán Mỹ phủ sắc xanh trước đêm Giáng sinh; giá dầu thế giới tăng mạnh, giao dịch ở mức 73,22 USD/thùng đối với dầu Brent và 70,1 USD/thùng với dầu WTI. - Bách Hoá Xanh mang về 37.400 tỷ cho MWG trong 11 tháng Lũy kế 11 tháng, chuỗi Bách Hoá Xanh đạt gần 37.400 tỷ đồng doanh thu, tăng 32% so với cùng kỳ. Riêng tháng 11, doanh thu Bách Hoá Xanh đạt hơn 3.500 tỷ đồng. Doanh thu bình quân trong tháng khoảng hơn 2 tỷ đồng/cửa hàng. CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HoSE: MWG) gần đây đã công bố kết quả kinh doanh 11 tháng đầu năm 2024. Cụ thể, 11 tháng đầu năm 2024 MWG ghi nhận doanh thu thuần đạt 122.298 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 98% mục tiêu năm. Trong đó, chuỗi Điện Máy Xanh đóng góp 44,4% vào tổng doanh thu, theo sau là chuỗi Bách Hoá Xanh với tỷ trọng 30,6%, chuỗi Thế Giới Di Động (bao gồm Topzone) chiếm 22,4% doanh thu của MWG. Về chuỗi Thế Giới Di Động (bao gồm Topzone) và Điện Máy Xanh, lũy kế 11 tháng, tổng doanh thu đạt 81.700 tỷ đồng, tăng gần 7% so với cùng kỳ. Riêng tháng 11, doanh thu hai chuỗi này là 7.200 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ và giảm 9% với tháng liền trước. MWG cho biết doanh thu tháng và lũy kế đều tăng so với cùng kỳ đến từ hầu hết các ngành hàng, nhờ tập trung vào các sản phẩm chiến lược, chương trình hậu mãi, và giải pháp tài chính nhằm cung cấp cho khách hàng nhiều lựa chọn mua sắm. Mức giảm so với tháng 10 chủ yếu do điện thoại iPhone hạ nhiệt sau hai tháng ra mắt và máy tính xách tay đã qua mùa cao điểm bán hàng. Ngành hàng điện máy vẫn duy trì mức doanh thu tương đương tháng trước. Doanh thu online 11 tháng đầu năm đạt 8.200 tỷ đồng, chiếm 10% tổng doanh thu của cả hai chuỗi. Về chuỗi Bách Hoá Xanh, lũy kế 11 tháng, chuỗi đạt gần 37.400 tỷ đồng doanh thu, tăng 32% so với cùng kỳ nhờ đóng từ ngành hàng tươi sống và FMCG. Riêng tháng 11, doanh thu Bách Hoá Xanh đạt hơn 3.500 tỷ đồng. Doanh thu bình quân trong tháng khoảng hơn 2 tỷ đồng/cửa hàng. - Việt Nam đứng thứ 2 thế giới về xuất khẩu dệt may Ngành dệt may tranh thủ được một lượng đáng kể đơn hàng dịch chuyển về từ Bangladesh trong năm 2024, nhờ đó giúp ngành cán đích với doanh số 44 tỷ USD, tăng trưởng 11%, và là quốc gia xuất khẩu dệt may lớn thứ 2 thế giới. Tại buổi gặp mặt báo chí thông tin hoạt động sản xuất, kinh doanh, phong trào công nhân lao động 2024, định hướng 2025 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) sáng 25/12, ông Cao Hữu Hiếu, Tổng giám đốc Vinatex cho hay, với kim ngạch 44 tỷ USD, tăng 11% so với năm 2023, Việt Nam đứng thứ 2 thế giới về xuất khẩu hàng dệt may, sau Trung Quốc và vượt lên Bangladesh. Ngành dệt may nói chung và Vinatex nói riêng đã trải qua năm 2024 với nhiều cung bậc. Nửa đầu năm 2024, thị trường và đơn hàng, giá xuất khẩu vẫn trên nền thấp của năm 2023 (đơn hàng nhỏ lẻ, yêu cầu khắt khe, thời gian giao hàng nhanh và đơn giá rất thấp), nhưng nửa cuối năm 2024, tình hình đã khởi sắc trở lại, nhờ đó, giúp ngành "thoát hiểm", về đích với các chỉ tiêu tăng trưởng 11%. Cần phải nhắc lại, năm 2023, tức sau 30 năm tham gia xuất khẩu, lần đầu tiên, ngành dệt may tăng trưởng âm 2 con số so với năm 2022. - Một công ty chứng khoán đóng hết phòng giao dịch, xả hàng cổ phiếu Chứng khoán APG muốn bán ra hàng triệu cổ phiếu LDP và GKM để cơ cấu danh mục đầu tư sau khi thông báo đóng cửa Chi nhánh TP.HCM và phòng giao dịch tại Hà Nội. CTCP Chứng khoán APG vừa thông báo xả hàng triệu cổ phiếu LDP và GKM đang nắm giữ. Theo đó, APG đã đăng ký bán bớt 1 triệu cổ phiếu LDP (CTCP Dược Lâm Đồng - Ladophar) đang nắm giữ nhằm cơ cấu danh mục đầu tư. Hiện APG sở hữu gần 2,4 triệu cổ phiếu LDP, tương đương tỷ lệ sở hữu 18,87%. Ngày dự kiến giao dịch là từ 25/12/2024 - 23/01/2025. LDP đang được giao dịch trên 10.000 đồng/cổ phiếu. Ước tính, APG sẽ thu về trên 10 tỷ đồng sau giao dịch này. Cũng trong khoảng thời gian trên, APG còn đăng ký bán ra 2 triệu cổ phiếu GKM (CTCP GKM Holdings). Nếu giao dịch thành công, APG sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại GKM từ 16% xuống 9,71%. Hiện thị giá GKM chỉ ở mức 5.000 đồng/cổ phiếu. Với 2 giao dịch trên, dự kiến APG sẽ thu về khoảng 20 tỷ đồng. Đây là hoạt động để cơ cấu danh mục đầu tư của APG. Tình hình kinh doanh của công ty chứng khoán này không tích cực khi vừa ghi lỗ ròng đến 148 tỷ đồng trong quý III/2024 vừa qua. Quý III vừa qua, APG không hề ghi nhận lãi từ các tài sản tài chính thông qua lãi/lỗ (FVTPL) trong khi lại lỗ từ hoạt động này hơn 160 tỷ đồng. Đây là nguyên do chính khiến APG lỗ ròng. Lũy kế 9 tháng 2024, APG lỗ sau thuế hơn 98 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái, APG lãi 101 tỷ đồng. Đầu tháng 12 vừa qua, APG đã thông báo đóng cửa Chi nhánh TP.HCM và Phòng giao dịch 132 Mai Hắc Đế (Hà Nội) và cho biết động thái này nằm trong kế hoạch tái cấu trúc công ty. Cùng với việc đóng cửa Chi nhánh TP.HCM, APG cũng miễn nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh TP.HCM và chấm dứt hợp đồng lao động với bà Lê Thị Trà. Sau khi đóng cửa 2 chi nhánh trên, APG chỉ còn hoạt động duy nhất tại trụ sở chính đặt tại Hòa Mã (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). - Giá xăng, dầu có thể giảm trong ngày 26/12? Trong kỳ điều hành ngày 26/12, giá xăng dầu trong nước được dự báo có thể giảm, song, không đáng kể. Ngày 25/12, mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng Machine Learning của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cho thấy, tại kỳ điều hành ngày 26/12, giá xăng có thể giảm 1,8% trong khi giá dầu có thể giảm 0,1 - 1,2% nếu Liên bộ Tài chính - Công Thương không trích lập hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Trên thị trường thế giới sáng nay (25/12), giá dầu Brent tăng 95 cent, tương đương 1,31%, lên mức 73,58 USD/thùng. Giá dầu WTI tăng 86 cent, tương đương 1,24%, lên mức 70,1 USD/thùng. Giá dầu tăng nhẹ sau khi có thông tin Trung Quốc đã đồng ý phát hành 3.000 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 411 tỷ USD) trái phiếu kho bạc đặc biệt vào năm tới. Đây sẽ là đợt phát hành cao nhất từ trước đến nay và gấp 3 lần so với đợt phát hành trong năm nay khi nước này tăng cường kích thích tài khóa để phục hồi nền kinh tế đang suy yếu. Cập nhật giá xăng dầu đến ngày 24/12 trên thị trường Singapore - nơi Việt Nam nhập khẩu xăng dầu lớn nhất - cho thấy, giá xăng 92 giao dịch ở mức 80,42 USD/thùng, xăng 95 giao dịch 83,7 USD thùng, giảm hơn 2 USD/thùng so với cách đây một tuần. Các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu dự báo trong kỳ điều ngày 26/12, giá xăng RON 95 có thể giảm 440 đồng/lít, xăng E5 RON 92 giảm 420 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 50 đồng/lít, dầu hỏa giảm 200 đồng/lít, còn dầu mazut có thể tăng nhẹ 70 đồng/lít. Trường hợp liên Bộ Công Thương - Tài chính sử dụng Quỹ bình ổn giá, mức giảm sẽ thay đổi. Song từ đầu năm đến nay, cơ quan liên bộ hầu như không sử dụng công cụ này.