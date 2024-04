Điểm tin kinh doanh 25/4: Giá vàng tăng cực mạnh

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến chiều 24/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 24/4 giảm nhẹ với vàng giao ngay giảm 5,4 USD xuống 2.321,5 USD/ounce. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 2.335,7 USD/ounce, giảm 5,5 USD so với rạng sáng cùng ngày.

Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn ở mức 73,58 - 75,28 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 940.000 đồng/lượng so với sáng 23/4.

Cụ thể, Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 73,7 - 75,35 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng so với sáng 23/4.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 82 triệu đồng/lượng mua vào và 84 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 24/4 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Theo đó, giá vàng SJC hôm 24/4 ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 82,5 triệu đồng/lượng mua vào và 84,52 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 24/4 đang mua vào mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng, nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng/lượng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng SJC tăng rất mạnh 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 1,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Giá vàng tiếp đà giảm khi lo ngại căng thẳng leo thang tại Trung Đông giảm bớt, trong khi giới đầu tư vẫn đang chờ đợi các dữ liệu quan trọng của Mỹ để có thêm manh mối mới về quỹ đạo lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

- ZaloPay và Lotte Finance hợp tác chiến lược phát triển dịch vụ tài khoản trả sau

Vừa qua, ZaloPay và LOTTE Finance (Công ty Tài chính TNHH MTV Lotte Việt Nam) đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác dịch vụ Tài khoản Trả sau (Buy Now Pay Later).

Việc hợp tác này nhằm phát triển dịch vụ Tài khoản trả sau trên ứng dụng ZaloPay, giúp người dùng thanh toán online một cách nhanh chóng với sự hỗ trợ tài chính từ LOTTE Finance và ZaloPay. Dự án hướng tới mục tiêu chung là mở rộng phạm vi phát triển thanh toán không dùng tiền mặt nhằm thúc đẩy nền kinh tế số.

Với LOTTE Finance PayLater trên ZaloPay, từ bước đăng kí dịch vụ đến khi được cấp hạn mức tín dụng chỉ trong 1 phút, tất cả quá trình này đều được thực hiện tự động trên hệ thống mà không cần gặp mặt trực tiếp hay di chuyển đến các điểm giao dịch. Thông tin về khoản vay sẽ được bảo mật tuyệt đối và không tiết lộ cho bên thứ 3, mọi giao dịch trên hệ thống sẽ được ZaloPay và LOTTE Finance sử dụng công nghệ mã hóa tân tiến.

Do cách thức sử dụng đơn giản, áp dụng cả thanh toán online qua app và QR code nên dịch vụ LOTTE Finance PayLater sẽ đáp ứng đầy đủ các nhu cầu mua sắm, chi tiêu ngay lập tức của khách hàng mà không cần lo lắng về tài chính. Đặc biệt, khi “mua trước trả sau” người dùng cũng sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi như miễn phí đăng kí kích hoạt, không phát sinh thêm bất kỳ lãi và phí nào khi thanh toán dư nợ đúng hạn. Dự kiến từ tháng 05/2024 dự án trên sẽ chính thức đi vào hoạt động, mang đến nhiều chương trình khuyến mãi cho người dùng.

Buy Now Pay Later là một mô hình thanh toán đang rất được ưa chuộng trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Theo báo cáo từ Research and Markets, giá trị hàng hoá thông qua thanh toán BNPL có thể tăng đến 21 lần, đạt khoảng 10 tỷ USD vào năm 2028. Dịch vụ này cho phép người tiêu dùng mua hàng trước, sau đó mới cần trả lại khoản tiền đã chi tiêu trong một khoảng thời gian nhất định.

- Thêm 2 ngân hàng tăng lãi suất tiền gửi

Sau đợt liên tục điều chỉnh giảm vào 3 tháng đầu năm 2024, các ngân hàng đã có động thái "quay đầu" tăng lãi suất tiết kiệm trở lại kể từ cuối tháng 3 đến nay.

Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) vừa điều chỉnh tăng lãi suất tiết kiệm thêm 0,05 điểm % tại các kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng, áp dụng từ hôm nay, ngày 24/4.

Cụ thể, lãi suất tiết kiệm online ở kỳ 3 tháng tăng lên 3,1%/năm, kỳ hạn 6 tháng tăng lên 4,1%/năm và kỳ hạn 12 tháng cũng được điều chỉnh tăng lên 4,7%/năm.