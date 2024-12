Điểm tin Kinh doanh 25/12: Giá vàng: Vàng trong nước đồng loạt quay đầu giảm, giá vàng nhẫn ngang bằng vàng miếng SJC

Nhà sản xuất "Anh trai vượt nghìn chông gai" giải trình về việc cổ phiếu tăng trần liên tiếp; Giá dầu châu Á tăng khi thị trường lạc quan trước kỳ nghỉ lễ - Giá vàng: Vàng trong nước đồng loạt quay đầu giảm, giá vàng nhẫn ngang bằng vàng miếng SJC Giá vàng thế giới hôm 24/12 đảo chiều sụt giảm do chịu sức ép từ việc đồng USD và lãi suất trái phiếu Mỹ gia tăng, giao dịch ở mức 2.615,2 USD/ounce. Trong nước, cùng chiều với vàng thế giới, vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu đồng loạt giảm từ 100.000-200.000 đồng/lượng. Trong phiên giao dịch sáng 24/12, giá vàng hầu hết các thương hiệu trong nước điều chỉnh giảm. Ở mức giá hiện tại, giá bán ra của thương hiệu SJC và vàng nhẫn đã tương đương nhau. Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ 30 phút ngày 24/12, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 82,3-84,3 triệu đồng/lượng, giảm 200 nghìn đồng mỗi lượng ở cả hai chiều so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 2 triệu đồng. Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 82,3 triệu đồng/lượng, bán ra 84,1 triệu đồng/lượng, giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so kết phiên trước đó. Trong khi đó, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 82,3 triệu đồng/lượng và bán ra 84,3 triệu đồng/lượng, giảm 200 nghìn đồng mỗi lượng lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so chốt phiên hôm trước. Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 mua vào-bán ra ở mức 83,3-84,3 triệu đồng/lượng, giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so chốt phiên hôm qua. Vàng PNJ mua vào ở mức 83,6 triệu đồng/lượng và bán ra mức 84,3 triệu đồng/lượng, giảm 200 nghìn đồng mỗi lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so kết phiên liền trước. Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 24/12 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm nhẹ 7,2 USD so kết phiên hôm trước xuống mức 2.615,2 USD/ounce. Giá vàng thế giới giảm do chịu áp lực từ đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đều tăng. Chỉ số USD Index tăng 0,4%, lên 108,08 điểm, giúp USD tăng giá rất mạnh so với các đồng tiền khác. Điều này làm giảm sức hấp dẫn của vàng đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác. Lãi suất trái phiếu Mỹ cũng tăng lên 4,58% thúc đẩy nhà đầu tư dồn vốn vào trái phiếu. Kết quả, tiền chảy vào thị trường vàng khiêm tốn khiến giá vàng thế giới hôm nay đi xuống. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư đang chờ đợi những tín hiệu rõ ràng hơn về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) trong năm 2025. Mặc dù lập trường thận trọng trong lãi suất của FED đang gây áp lực cho vàng, nhưng giới chuyên gia vẫn cho rằng, kim loại quý này vẫn trong xu hướng tăng trong tương lai. Một trong những yếu tố quan trọng hỗ trợ cho vàng là Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã khởi động lại hoạt động mua vàng vào tháng 11 vừa qua sau 6 tháng tạm dừng. Ông Michael Langford, Giám đốc đầu tư của Scorpion Minerals, nhận định rằng, một trong những yếu tố có thể tác động lớn tiếp theo đến giá vàng là việc ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ và các sắc lệnh mà ông có thể ban hành. Điều này có khả năng làm tăng thêm sự biến động của thị trường và có lợi cho giá vàng. Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ nhậm chức vào ngày 20/1 tới. - Nhà sản xuất "Anh trai vượt nghìn chông gai" giải trình về việc cổ phiếu tăng trần liên tiếp Ngay sau yêu cầu của Sở GDCK TP.HCM về việc giải trình cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp, CTCP Tập đoàn Yeah1 (YEG - sàn HOSE) đã có văn bản trả lời chính thức về nội dung này. Cụ thể, ngày 23/12/2024, CTCP Tập đoàn Yeah1 nhận được văn Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) về việc đề nghị Công ty thực hiện công bố thông tin liên quan đến giá cổ phiếu YEG tăng trần 05 phiên tiếp từ ngày 17/12/2024 đến ngày 23/12/2024. Theo văn bản giải trình của Tập đoàn Yeah 1, cổ phiếu YEG tăng trần 05 phiên giao dịch liên tiếp do diễn biến khách quan cung cầu của thị trường chứng khoán. Giá giao dịch cổ phiếu do thị trường quyết định và nằm ngoài sự kiểm soát của Công ty. Các hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn đang diễn ra bình thường, theo kế hoạch đã đề ra và không có bất kỳ sự biến động bất thường nào trong hoạt động của Công ty. Trong thời gian vừa qua, Công ty đã tích cực tái cấu trúc toàn diện hoạt động, tối ưu hoá bộ máy quản lý, vận hành cũng như tập trung phát triển các mảng kinh doanh chủ lực, trong đó có mảng sản xuất và phát sóng các chương trình trên nền tảng kỹ thuật số, các chương trình truyền hình chất lượng cao và nhận được sự ủng hộ tự động của khán giả chương trình; đồng thời tạo được hiệu ứng truyền thông xã hội to lớn. Sự thành công của các chương trình và các mảng kinh doanh khác đã góp phần vào việc cải thiện kết quả kinh doanh của Công ty so với thời điểm trước. “Công ty cam kết không có bất kỳ tác động nào gây ảnh hưởng đến giá giao dịch cổ phiếu YEG trên thị trường chứng khoán”, Tập đoàn Yeah 1 khẳng định. Vừa qua, chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai” của Yeah 1 đã tạo được hiệu ứng tốt trong lĩnh vực giải trí truyền hình, đem lại nguồn thu lớn cho Yeah 1 với các buổi concert cháy vé. Sức nóng đó cũng lan sang cổ phiếu YEG với nhiều phiên tăng mạnh. Đáng chú ý, sau 5 phiên tăng trần liên tiếp, cổ phiếu YEG đã có chút rung lắc và quay đầu điều chỉnh trong phiên sáng 24/12, tuy nhiên, kết phiên mã này vẫn bảo toàn được sắc tím. Đóng cửa, YEG tăng 7% lên mức 21.700 đồng/CP. Như vậy, sau 6 phiên giao dịch, cổ phiếu YEG đã tăng hơn 48,6%, thanh khoản trung bình đạt xấp xỉ 6 triệu đơn vị/phiên. - PYN Elite: “Giữ chặt hàng”, mục tiêu VN-Index vẫn là 2.500 điểm Người đứng đầu quỹ đầu tư PYN Elite với quy mô tài sản 22.537 tỷ đồng (tính tới cuối tháng 11/2024) cho rằng, mục tiêu dài hạn của quỹ đối với chỉ số VN-Index vẫn là 2.500 điểm. Trong thư gửi nhà đầu tư quý IV/2024, ông Petri Deryng, người đứng đầu PYN Elite Fund đặt tiêu đề “Strong Hold” - Giữ chặt tay, thể hiện quan điểm lạc quan đối với triển vọng của thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2025 và các năm tới. Cụ thể, NAV của PYN Elite tăng 18% trong năm 2024, cao hơn tăng trưởng của chỉ số VN-Index (tăng 12%). “Chúng tôi đã đánh giá thị trường sẽ tăng trưởng tích cực hơn nhiều, nhất là khi tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết theo hướng bền vững cho tới cuối năm. Tuy nhiên, chỉ số VN-Index lại chỉ giao dịch quanh ngưỡng 1.200 – 1.300 điểm”, PYN Elite chia sẻ. Theo quan điểm của nhà đầu tư ngoại này, mục tiêu dài hạn của VN-Index không thay đổi so với đánh giá trước đây, vẫn ở mức 2.500 điểm. Mục tiêu này dựa trên tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ trong giai đoạn 2-3 năm tới và định giá thị trường chứng khoán ở mức P/E 16. Tuy nhiên, thay vì tập trung vào tăng trưởng lợi nhuận, nhà đầu tư lại chú ý tới các rủi ro điều chỉnh. Kể từ mùa thu 2024, tâm lý thị trường bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của đồng USD, khả năng Tổng thống Mỹ mới đắc cử áp đặt thuế lên hàng hoá và dòng tiền khối ngoại rút ra khỏi thị trường Việt Nam. Nhận định về các yếu tố tác động tới thị trường trong năm tới, PYN Elite cho rằng, yếu tố đầu tiên đáng chú ý là tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết tiếp tục duy trì theo hướng tích cực, nhờ vậy P/E của thị trường có thể giảm xuống mức 10,1 lần năm 2025. “Chúng tôi tin rằng, các yếu tố khiến nhà đầu tư lo ngại trong thời gian gần đây sẽ không còn là vấn đề lớn. Sự chú ý của thị trường sẽ dành cho tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ của doanh nghiệp niêm yết và định giá cực kỳ hấp dẫn của thị trường”, PYN Elite nhận định. Một trong những động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế Việt Nam là đầu tư và thương mại quốc tế. Theo đó, khả năng ông Trump sẽ thiết lập hàng rào thuế quan mới gây lo lắng cho các thành viên thị trường. Tuy nhiên, xuất khẩu của Việt Nam tới Mỹ đã tăng 132% trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump và PYN Elite cho rằng, sẽ không có thay đổi quá lớn nào đối với vị thế của Việt Nam trong việc xuất khẩu hàng hoá ra thị trường toàn cầu nói chung và tới thị trường Mỹ nói riêng trong nhiệm kỳ thứ hai sắp tới. Hiện tại, tổng vốn hóa thị trường của các sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam (HOSE, HNX và UPCoM) chiếm khoảng 57% GDP dự phóng vào năm 2025. Theo PYN Elite, đây là mức hợp lý và nhận định thị trường chứng khoán của một nền kinh tế tăng trưởng nhanh chóng như Việt Nam có thể dễ dàng đạt mức định giá gần 100% GDP. - Giá dầu châu Á tăng khi thị trường lạc quan trước kỳ nghỉ lễ Các nhà phân tích cho biết những thay đổi về cung và cầu trong tháng 12/2024 cho đến nay đã hỗ trợ quan điểm kém lạc quan của họ. Giá dầu châu Á tăng trong phiên 24/12, trái ngược với mức giảm trong phiên trước đó nhờ triển vọng thị trường trong ngắn hạn có phần tích cực, dù cho hoạt động giao dịch thưa thớt trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh. Khoảng 14 giờ 42 phút theo giờ Việt Nam, giá dầuBrent Biển Bắc tăng 42 xu Mỹ (0,6%) lên 73,05 USD/thùng và giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) tăng 38 xu Mỹ (0,6%) lên 69,62 USD/thùng. Các nhà phân tích của FGE dự đoán giá dầu sẽ dao động quanh mức hiện tại trong ngắn hạn trong bối cảnh hoạt động giao dịch thưa thớt trong mùa lễ và các nhà đầu tư đang tạm đứng ngoài lề cho đến khi có được cái nhìn rõ ràng hơn về cán cân dầu toàn cầu năm 2024 và 2025. Các nhà phân tích cho biết những thay đổi về cung và cầu trong tháng 12/2024 cho đến nay đã hỗ trợ quan điểm kém lạc quan của họ. Một số nhà phân tích khác cũng đã chỉ ra những dấu hiệu tích cực cho thị trường dầu trong vài tháng tới. Ông Neil Crosby, Phó Chủ tịch phân tích dầu mỏ của Sparta Commodities, cho biết Triển vọng năng lượng ngắn hạn (STEO) của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) gần đây đã chuyển cán cân nguồn cung dầu dạng lỏng năm 2025 sang trạng thái thiếu hụt mặc dù Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, hay còn gọi là OPEC+, tiếp tục đưa một số lượng dầu trở lại thị trường vào năm 2025. Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, có kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ đặc biệt trị giá 3.000 tỷ NDT (411 tỷ USD) trong năm 2025, trong bối cảnh nước này tăng cường các biện pháp kích thích tài khóa để phục hồi nền kinh tế đang suy yếu. Điều này có thể mang đến sự hỗ trợ ngắn hạn cho giá dầu. Theo nhà phân tích thị trường cấp cao của OANDA, Kelvin Wong, kế hoạch trên có thể hỗ trợ ngắn hạn cho giá dầu WTI ở mức 67 USD/thùng. Các thị trường cũng sẽ theo dõi các tín hiệu kinh tế từ Mỹ, nước tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới, sau khi nước này công bố một loạt dữ liệu trái chiều. Tuy nhiên, có một vài số liệu tích cực như lượng đơn đặt hàng mới cho hàng hóa tư liệu sản xuất chủ chốt của Mỹ đã tăng mạnh trong tháng 11/2024 nhờ nhu cầu máy móc mạnh mẽ, doanh số bán nhà mới cũng phục hồi cho thấy nền kinh tế Mỹ đang trên đà tăng trưởng vững chắc khi sắp kết thúc năm 2024. - Apple tiến gần đến mốc định giá 4.000 tỷ USD Apple đang tiến sát đến cột mốc lịch sử với giá trị vốn hóa thị trường đạt 3.860 tỷ USD, nhờ sự lạc quan rằng những cải tiến AI có thể giúp vực dậy doanh số iPhone. Theo Reuters, Apple đã vượt qua Nvidia và Microsoft trong cuộc đua đến cột mốc quan trọng này khi cổ phiếu công ty tăng xấp xỉ 16% kể từ đầu tháng 11 đến nay. Diễn biến này giúp giá trị vốn hóa thị trường của hãng tăng thêm khoảng 500 tỷ USD. Theo Tom Forte, nhà phân tích tại Maxim Group, đà tăng của cổ phiếu Apple đang được thổi bùng bởi "sự hào hứng của nhà đầu tư đối với AI và kỳ vọng về một chu kỳ nâng cấp iPhone siêu việt". Ông đánh giá cổ phiếu Apple ở mức "nên giữ". Hiện tại, giá trị vốn hóa của Apple đạt gần 4.000 tỷ USD, thậm chí vượt xa tổng giá trị của hai thị trường chứng khoán Đức và Thụy Sĩ.