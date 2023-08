Điểm tin kinh doanh 24/8: Giá vàng bật tăng nhờ lực mua 'săn giá hời'

Cụ thể, giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 618 USD/tấn, giảm 35 USD/tấn so với tuần trước, do sắp bước vào vụ thu hoạch mới. Giá gạo 5% tấm của Ấn Độ đạt mức trung bình 453 USD/tấn, giảm 11 USD/tấn so với tuần trước, do các khách hàng châu Phi đang tìm kiếm giá thấp hơn và trì hoãn mua hàng.

Trái với gạo Thái Lan và Ấn Độ, giá gạo 5% tấm của Việt Nam ước tính đạt 660 USD/tấn, tăng 35 USD/tấn so với tuần trước, do nguồn cung thấp. Tuy nhiên, nhu cầu cũng thấp, giao dịch trầm lắng vì giá quá cao.

Ở Việt Nam, trong tuần qua, giá lúa tại thị trường nội địa tiếp tục điều chỉnh tăng so với tuần trước.

Tại một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa Jasmine (khô) trung bình ghi nhận đạt mức 7.400 VNĐ/kg, tăng 67 VNĐ/kg so với tuần trước; giá lúa IR50404 (khô) trung bình đạt 7.529 VNĐ/kg, tăng 100 VNĐ/kg so với tuần trước; giá lúa OM6976 (khô) trung bình đạt 7.950 VNĐ/kg, tăng 167 VNĐ/kg so với tuần trước.

- Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam tiếp tục cắt giảm lao động

Người lao động nghỉ việc được công ty hỗ trợ mỗi năm làm việc là 0,8 tháng lương. Mức lương tính trợ cấp là bình quân mức lương 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc

Ngày 23-8, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP HCM cho biết do đơn hàng chưa phục hồi, ít đối tác đặt hàng nên cuối tháng 8-2023, Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam (quận Bình Tân, TP HCM) tiếp tục cắt giảm 1.231 lao động đã ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Dự kiến ngày 26-8 công ty sẽ thực hiện thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động với công nhân và thông tin về các chế độ liên quan khi người lao động chấp nhận nghỉ việc.

Đối với lao động đồng thuận nghỉ việc, công ty sẽ hỗ trợ cho mỗi năm làm việc là 0,8 tháng lương, kể cả thời gian đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Mức lương tính trợ cấp là bình quân mức lương 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Sau khi hai bên thống nhất thỏa thuận, lao động không phải đến nhà máy vẫn được trả lương và đóng các khoản bảo hiểm. Trong tháng 9, công ty sẽ trả sổ BHXH, hoàn tất các thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động và chi trả các chế độ liên quan cho người lao động.

Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam hiện đang sử dụng hơn 50.000 lao động. Do gặp khó khăn về đơn hàng từ đầu năm đến nay công ty đã tiến hành 3 đợt cắt giảm với tổng số hơn 8.000 lao động.