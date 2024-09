Điểm tin Kinh doanh 24/6: Giá vàng: Vàng nhẫn tăng vọt

Thị trường điều chỉnh nhẹ, cổ phiếu ITA bị bán tháo; PNJ chi gần 470 tỷ đồng chia cổ tức đợt 2/2023, tỷ lệ 14% - Giá vàng: Vàng nhẫn tăng vọt Giá vàng hôm 23/9 ở thị trường trong nước, vàng miếng vẫn neo ở mức cao và vàng nhẫn duy trì đà tăng, giao dịch ở mức hơn 81 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng SJC tại Hà Nội và Đà Nẵng: 80 triệu đồng/lượng mua vào, 82 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm 22/9 ở cả 2 chiều). Vàng SJC Phú Quý: 80 triệu đồng/lượng mua vào, 82 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm 22/9 ở cả 2 chiều). Vàng DOJI tại Hà Nội và DOJI tại TP Hồ Chí Minh: 80 triệu đồng/lượng mua vào, 82 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm 22/9 ở cả 2 chiều). Giá vàng miếng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 80 triệu đồng/lượng mua vào, 82 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm 22/9 ở cả 2 chiều). Vàng nhẫn tròn trơn được doanh nghiệp giao dịch ở mức 79,98 triệu đồng/lượng mua vào, 81,08 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng nhẫn PNJ tại TP Hồ Chí Minh và vàng PNJ tại Hà Nội: 79,9 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 400.000 đồng/lượng so với hôm 22/9), 81,1 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 550.000 đồng/lượng so với hôm 22/9). Như vậy, giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước hôm nay 23/9 vẫn neo ở mức cao đối với tất cả các thương hiệu, giao dịch ở mức 82 triệu đồng/lượng bán ra đối với vàng miếng. Vàng nhẫn tiếp tục tăng giá, vượt 81 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới chiều 23/9 đứng ở mức 2.630,6 USD/ounce. Giá vàng tương lai đứng ở mức 2.652,8 USD/ounce. Tuần qua, giá vàng thế giới liên tiếp thiết lập các kỷ lục mới sau quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất 50 điểm cơ bản. Giá vàng thế giới vượt mốc 2.600 USD và hướng tới những kỷ lục mới. Nhận định về giá vàng, các chuyên gia cho rằng, chính sách tiền tệ nới lỏng hơn dự kiến của các nhà kinh tế và dự báo về các đợt cắt giảm nữa thúc đẩy nhu cầu đối với vàng, một loại tài sản phòng ngừa rủi ro. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng, khiến thị trường vàng thận trọng hơn. - Thị trường điều chỉnh nhẹ, cổ phiếu ITA bị bán tháo Áp lực bán trên diện rộng khiến thị trường đảo chiều giảm nhẹ, chấm dứt chuỗi 4 phiên tăng liên tiếp. Đáng chú ý, cổ phiếu ITA đã bị bán tháo sau thông tin bị đình chỉ giao dịch. Không nằm ngoài dự đoán chung của thị trường, chỉ số VN-Index đã đảo chiều điều chỉnh trong phiên giao dịch ngày 23/9 sau chuỗi 4 phiên tăng liên tiếp cuối tuần trước. Điểm tích cực chính là dù sắc đỏ chiếm áp đảo trên bảng điện tử nhưng áp lực bán không quá lớn khiến các cổ phiếu chủ yếu giảm trong biên độ hẹp (sàn HOSE có 6 mã giảm sàn và 4 mã tăng trần) và VN-Index cũng chỉ biến động nhẹ quanh vùng giá 1.270 điểm. Thanh khoản thị trường lùi về mức thấp khi tâm lý chung của nhà đầu tư là thận trọng đón pha điều chỉnh, đồng thời do chỉ số VN-Index đang tiến gần hơn với vùng kháng cự mạnh 1.280 – 1.300 điểm. Trong đó, dòng tiền vẫn tập trung chủ yếu vào các cổ phiếu bank – chứng – thép. Đây là tín hiệu cho thấy tâm lý kỳ vọng nhóm cổ phiếu trụ cột vẫn sẽ là động lực chính giúp thị trường sớm khởi sắc trở lại. Đóng cửa, sàn HOSE có 261 mã giảm, gần gấp đôi số mã tăng (137 mã), VN-Index giảm 3,56 điểm (-0,28%) xuống 1.268,48 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 564,2 triệu đơn vị, giá trị xấp xỉ 12.900 tỷ đồng, giảm 37,2% về khối lượng và 40,88% về giá trị so với phiên cuối tuần trước ngày 20/9. Giao dịch thỏa thuận đóng góp gần 108,5 triệu đơn vị, giá trị hơn 2.447 tỷ đồng. Nhóm VN30 kết phiên giảm gần 5 điểm với 9 mã tăng và 19 mã giảm. Trong đó, SSB bị bán khá mạnh sau những phiên tăng khá tích cực trong tuần trước, đóng cửa SSB giảm 3,63% xuống mức giá thấp nhất ngày 15.950 đồng/CP; ngoài ra VRE giảm 2,6%, PLX giảm 1,6%, các mã FPT và MWG cùng giảm 1%... Ở chiều ngược lại, BVH tăng 1,6%, SSI tăng 1,3%, TPB tăng 1%, còn lại đều tăng chưa tới 0,5%. Trong nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, đáng chú ý là ITA. Sau chuỗi ngày giảm liên tiếp, phiên hôm nay ITA đã bị bán tháo với khối lượng khớp lệnh chưa tới 1 triệu đơn vị và dư bán sàn tới hơn 5,1 triệu đơn vị. Nguyên nhân là do cuối tuần vừa qua, HOSE đã có quyết định chính thức về việc đưa cổ phiếu ITA từ diện hạn chế giao dịch sang đình chỉ giao dịch từ ngày 26/9 bởi Công ty tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi bị đưa vào diện hạn chế giao dịch, thuộc trường hợp chứng khoán bị đình chỉ giao dịch. Mặt khác, SVD có phiên tăng trần thứ 2 liên tiếp, với khối lượng khớp lệnh đạt gần nửa triệu đơn vị, gấp hơn 10 lần mức thanh khoản trung bình 10 phiên giao dịch gần đây. Xét về nhóm ngành, bộ 3 trụ cột bank – chứng – thép chuyển qua trạng thái phân hóa nhưng vẫn hút mạnh dòng tiền. Trong đó, VPB sôi động nhất thị trường khi có hơn 29 triệu đơn vị khớp lệnh, đóng cửa tăng nhẹ 0,3%. Các mã khác thuộc top 5 thanh khoản cao nhất cùng thuộc các nhóm ngành và đều đóng cửa trong sắc xanh, gồm SSI, MBB, HPG và TPB với khối lượng khớp lệnh trong khoảng 10-20 triệu đơn vị. Điểm sáng nhỏ là nhóm cổ phiếu đường đã đi ngược thị trường thành công với LSS tăng 4,1%, SBT tăng 0,75%, QNS tăng 2,52%. Trên sàn HNX, áp lực bán trên diện rộng cùng sức ép đến từ nhóm HNX30, đã khiến thị trường duy trì đà giảm điểm trong suốt cả phiên chiều. Đóng cửa, sàn HNX có 67 mã tăng và 86 mã giảm, HNX-Index giảm 0,92 điểm (-0,39%) xuống 233,38 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 41,37 triệu đơn vị, giá trị 767,3 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 2,62 triệu đơn vị, giá trị 84,77 tỷ đồng. Nhóm HNX30 gia tăng thêm sức ép trong phiên chiều khi đóng cửa ở vùng thấp nhất với mức giảm hơn 3 điểm. Trong đó có 18 mã giảm và chỉ còn 6 mã tăng với biên độ biến động chủ yếu chỉ trên dưới 1%. Điểm sáng của nhóm cổ phiếu trên là MBS khi ngược dòng thị trường chung và ngược dòng nhóm cổ phiếu chứng khoán. Đóng cửa, MBS tăng 1,8% lên mức 28.900 đồng/CP và thanh khoản sôi động nhất thị trường với gần 6,3 triệu đơn vị khớp lệnh. Tiếp theo đó, cổ phiếu SHS và CEO lần lượt khớp lệnh 5,63 triệu đơn vị, 2,88 triệu đơn vị và 2,14 triệu đơn vị, đều đóng cửa giảm 1,3%. Ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, điểm sáng là NRC tăng 3,7%, API tăng 3,5%, ITQ tăng kịch trần, thanh khoản 0,8-0,9 triệu đơn vị khớp lệnh. Trên UPCoM, thị trường đã may mắn thoát hiểm thành công ở phút cuối. Đóng cửa, UPCoM-Index tăng nhẹ 0,01 điểm (+0,01%) lên 93,65 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt 25,88 triệu đơn vị, giá trị 413 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 11,4 triệu đơn vị, giá trị hơn 137 tỷ đồng, trong đó riêng HNG thỏa thuận 5,77 triệu đơn vị, giá trị đạt 29,27 tỷ đồng. Như đã nói ở trên, cổ phiếu mía đường QNS đã có phiên giao dịch khởi sắc. Đóng cửa, QNS tăng 2,5% lên mức 48.900 đồng/CP với khối lượng khớp lệnh đứng thứ 3 thị trường, đạt hơn 1 triệu đơn vị. Cổ phiếu BSR vẫn dẫn đầu thanh khoản thị trường với 3,37 triệu đơn vị giao dịch thành công và đóng cửa giữ mức tăng nhẹ 0,4%, đứng tại mức giá 23.900 đồng/CP. Trên thị trường phái sinh, cả 4 hợp đồng tương lai VN30 đều giảm nhẹ, với VN30F2410 đáo hạn gần nhất vào ngày 17/10, đóng cửa giảm 4,5 điểm, tương đương -0,3% xuống 1.325,5 điểm, khớp lệnh gần 129.850 đơn vị, khối lượng mở 53.940 đơn vị. Trên thị trường chứng quyền, CHPG2404 có thanh khoản cao nhất đạt 4,58 triệu đơn vị, đóng cửa giảm 50% xuống mức 10 đồng/cq. Theo sau là CHPG2405 với 2,22 triệu đơn vị khớp lệnh, đóng cửa giảm 37,5% xuống 50 đồng/cq. - Đồng bitcoin chạm mức cao nhất trong một tháng Bitcoin đã trở thành đồng tiền nổi bật khi đạt mức cao nhất trong một tháng trong ngày 23/9. Bitcoin đã trở thành đồng tiền nổi bật khi đạt mức cao nhất trong một tháng trong ngày 23/9, duy trì đà tăng sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất quy mô lớn vào tuần trước, trong khi đồng yen và hầu hết các đồng tiền lớn khác đều giảm do thị trường Nhật Bản nghỉ lễ. Đồng bitcoin tăng 0,8% lên trên 63.200 USD và “áp sát” mức cao nhất trong một tháng. Chỉ số đồng USD, thước đo đồng bạc xanh với rổ tiền tệ chính, đã tăng nhẹ lên mức 100,8, tiếp tục giữ trên mức thấp của một năm ghi nhận trong tuần trước. - PNJ chi gần 470 tỷ đồng chia cổ tức đợt 2/2023, tỷ lệ 14% Ngày 3/10 tới đây, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ – sàn HOSE) sẽ chốt danh sách cổ đông chia cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 14%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 1.400 đồng. Với hơn 334 triệu cổ phiếu đang lưu hành, PNJ sẽ phải chi gần 470 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 2/10, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến ngày 16/10. Trước đó, vào giữa tháng 4, PNJ đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 6%. Như vậy, tổng mức chia cổ tức năm 2023 qua 2 đợt là 20%, đúng như kế hoạch Công ty đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Năm nay, PNJ tiếp tục dự kiến duy trì mức chia cổ tức 20%, đồng thời thông qua mục tiêu kinh doanh với doanh thu 37.147 tỷ đồng, tăng trưởng 12% so với năm 2023; lợi nhuận sau thuế dự kiến tăng 6% lên 2.089 tỷ đồng, đều là những con số kỷ lục đối với doanh nghiệp này. Mới đây, PNJ đã công bố kết quả kinh doanh 8 tháng đầu năm 2024 với doanh thu thuần đạt 26.866 tỷ đồng, tăng trưởng ấn tượng 27,2% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế tăng 2,8%, đạt 1.281 tỷ đồng. Theo đó, tính đến cuối tháng 8, PNJ đã hoàn thành 72,3% kế hoạch doanh thu thuần cả năm và hơn 61,3% kế hoạch lợi nhuận. Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/9, cổ phiếu PNJ đứng tại mức giá 99.100 đồng/CP, tăng gần 20% kể từ đầu năm nay. - Xe điện tại Ấn Độ và Đông Nam Á có thể trở thành thị trường 1,3 nghìn tỷ USD Theo một báo cáo vừa được công bố bởi nhà đầu tư nhà nước Singapore Temasek và Công ty cổ phần tư nhân LeapFrog Investments, thị trường xe điện tại Ấn Độ và Đông Nam Á có khả năng sẽ trở thành cơ hội đầu tư trị giá 1,3 nghìn tỷ USD vào năm 2030. Trong số 1,3 nghìn tỷ USD này, sẽ cần khoảng 365 tỷ USD để đáp ứng nhu cầu về xe điện tại khu vực Đông Nam Á; trong khi đó, Ấn Độ sẽ cần gần 900 tỷ USD. Lượng vốn cần thiết để hỗ trợ nhu cầu khử carbon của lĩnh vực giao thông, đi lại vào năm 2030 tại các thị trường mới nổi này sẽ vượt xa các lĩnh vực khác. Báo cáo nói trên ước tính, nhu cầu của lĩnh vực môi trường xây dựng và chuyển đổi năng lượng sẽ cần lần lượt là 1,2 nghìn tỷ USD và 400 tỷ USD, trong khi lĩnh vực thực phẩm sẽ cần 500 tỷ USD. Trong khi châu Á hiện chiếm 42% lượng khí thải nhà kính của thế giới thì lĩnh vực giao thông, đi lại chỉ chiếm khoảng 10% tổng lượng khí thải.