Điểm tin Kinh doanh 24/11: Giá vàng: Vàng miếng PNJ tăng nhẹ

Chứng khoán SSI bị cơ quan thuế truy thu, xử phạt hơn 7 tỷ đồng; Vinhomes (VHM) mua cổ phiếu quỹ, khối ngoại bán tương đương 35% lượng mua - Giá vàng: Vàng miếng PNJ tăng nhẹ Trong khi giá các thương hiệu vàng trong nước ổn định, giá vàng miếng PNJ và SJC Phú Quý bật tăng nhẹ. Theo ghi nhận vào lúc 13 giờ hôm 23-11, giá vàng trên thị trường trong nước ổn định, riêng vàng miếng PNJ tăng từ 300.000 đồng tới 600.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra. Vàng SJC tại Hà Nội và Đà Nẵng: Mua vào 85 triệu đồng/lượng - bán ra 87 triệu đồng/lượng. Vàng Phú Quý SJC: Mua vào 85,3 triệu đồng/lượng (tăng 100.000 đồng/lượng) - bán ra 87 triệu đồng/lượng. Vàng DOJI tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh: Mua vào 85 triệu đồng/lượng - bán ra 87 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 85,3 triệu đồng/lượng mua vào - 87 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng nhẫn tròn trơn được doanh nghiệp giao dịch ở mức 85,63 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 400.000 đồng/lượng) – 86,58 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 400.000 đồng/lượng). Vàng PNJ tại TP Hồ Chí Minh Hà Nội: Mua vào 85,3 triệu đồng/lượng (tăng 300.000 đồng/lượng) - bán ra 86,8 triệu đồng/lượng (tăng 600.000 đồng/lượng). Như vậy, giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước tính đến 13 giờ hôm 23-11 tương đối ổn định. Dự báo, do tình hình xung đột tại Ukraine căng thẳng có thể khiến giá vàng vượt qua mốc 2.800 USD/ounce vào dịp Giáng sinh năm nay. Hiện tại, sau khi đạt mức cao nhất là 2.791 USD/ounce, giá vàng đã điều chỉnh về 2.540 USD/ounce. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhấn mạnh rằng bối cảnh chiến tranh, xung đột và bất ổn kinh tế toàn cầu có thể tạo ra "cơn bão hoàn hảo" để giá vàng lập kỷ lục mới. Vàng không chỉ được xem là tài sản bảo vệ trước lạm phát mà còn là lựa chọn an toàn khi thị trường tài chính biến động mạnh. Theo ông Matthew Jones, chuyên gia phân tích kim loại quý tại Solomon Global, trong các cuộc chiến tranh trước đây như Thế chiến II, Chiến tranh Lạnh hay Chiến tranh Vùng Vịnh, giá vàng luôn có xu hướng tăng. Ngày nay, với sự kết nối sâu rộng của thị trường toàn cầu, tác động từ các xung đột lớn càng làm tăng sự hấp dẫn của vàng. Thêm vào đó, các ngân hàng trung ương thường tăng dự trữ vàng để đa dạng hóa tài sản và giảm phụ thuộc vào các đồng tiền dễ biến động. Nhu cầu tăng từ các ngân hàng trung ương cũng là yếu tố góp phần đẩy giá vàng lên cao. - Viettel Digital Talent mùa 4: 101 sinh viên được tuyển thẳng vào làm việc tại Viettel Chương trình Thực tập sinh tài năng (Viettel Digital Talent) mùa bốn vừa khép lại với hơn 101 sinh viên xuất sắc được tuyển dụng chính thức vào làm việc tại Viettel, đây là số lượng tuyển dụng lớn nhất trong 4 năm tổ chức. Từ hơn 3.000 hồ sơ tham dự gấp 1,5 lần so với năm 2023, ban tổ chức đã chọn được 179 ứng viên đang theo học tại 10 quốc gia trên thế giới để đào tạo và thực tập tại các dự án trọng điểm thuộc của Tập đoàn. Trong 6 tháng triển khai, các sinh viên được đào tạo bởi hơn 140 chuyên gia từ Mỹ, Úc, Đức, Singapore, Đài Loan... và các công ty công nghệ lớn như Viettel, Google, Shopee, Qualcomm,... 40% các sáng kiến, ý tưởng bước ra từ chương trình được ứng dụng vào tại Viettel, đã và đang đem tới các giá trị thực tế. Kết thúc chương trình, đã có 101 sinh viên xuất sắc được kí hợp đồng lao động chính thức vào làm việc ở Viettel, gấp 1,4 lần so với mùa 3, được hưởng các chế độ đãi ngộ tương đương những nhân sự đã tốt nghiệp. Chương trình thực tập sinh tài năng hiện đang là xu hướng của các Tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới. Tại Việt Nam, Viettel là Tập đoàn công nghệ đầu tiên triển khai. - Vinhomes (VHM) mua cổ phiếu quỹ, khối ngoại bán tương đương 35% lượng mua Giai đoạn Vinhomes mua lại cổ phiếu thì khối ngoại bán gần 91 triệu cổ phiếu, tương đương 35% số lượng cổ phiếu quỹ được mua lại, giá trị gần 4.000 tỷ đồng. Cổ phiếu VHM của Công ty cổ phần Vinhomes (mã chứng khoán VHM: HOSE) đã giảm 3,93% trong phiên giao dịch ngày 22/11, ngày giao dịch sau khi hết thời gian mua lại cổ phiếu quỹ. Vinhomes đăng ký mua lại 370 triệu cổ phiếu trong thời gian từ ngày 23/10 đến hết ngày 21/11. Hết thời hạn, VHM đã mua tổng cộng 247 triệu cổ phiếu quỹ, tương đương 66,75% khối lượng đăng ký. Trong đó, giai đoạn VHM mua lại cổ phiếu thì khối ngoại bán gần 91 triệu cổ phiếu, tương đương 35% số lượng cổ phiếu quỹ được mua lại, giá trị gần 4.000 tỷ đồng. Theo các chuyên gia, mục tiêu mua cổ phiếu quỹ của Vinhomes là để đảm bảo quyền lợi cho công ty và cổ đông khi thị giá thấp hơn giá trị thực. Nguyên tắc mua cổ phiếu quỹ là không mua bằng mọi giá, mua khi giá cổ phiếu thấp hơn giá trị thực. Thị giá VHM trong thời gian mua cổ phiếu quỹ có 2 phiên giá trung bình cao hơn giá trị sổ sách 44.150 đồng/cổ phiếu tại thời điểm cuối tháng 9, theo báo cáo tài chính quý 3. Còn các phiên còn lại giá trung bình từ hơn 39.000 đồng đến 43.500 đồng/cổ phần trong khoảng giá thấp hơn giá trị sổ sách là hợp lý khi cổ phiếu bất động sản thường được định giá theo chỉ số P/B (giá trên/giá trị sổ sách). Chỉ số này thấp hơn 1 thì giá cổ phiếu được xem là dưới giá trị doanh nghiệp. Chỉ số P/B bình quân ngành bất động sản trên sàn niêm yết theo số liệu của Fiintrade hiện tại là 1,2 lần, trung bình 5 năm là 2,2 lần. Với nguyên tắc không mua cổ phiếu quỹ bằng mọi giá, mua ở mức giá và khối lượng có lợi cho công ty và cổ đông thì Vinhomes không nhất thiết mua hết khối lượng cổ phiếu đã đăng ký ở mặt bằng giá hiện nay. Mục tiêu của việc mua cổ phiếu quỹ đã đạt được khi đưa cổ phiếu VHM thoát khỏi vùng đáy giá, trước áp lực bán ròng của khối ngoại cũng như xu thế giảm chung của thị trường. Tại thời điểm VHM công bố mua lại cổ phiếu thị giá VHM giảm sâu chỉ còn 36.000 đồng/cổ phần. Thông tin mua cổ phiếu quỹ đã giúp giá VHM phục hồi về ngang giá trị sổ sách sau đó. Sau khi thị trường đón nhận thông tin VHM quyết định mua cổ phiếu vào ngày 7/8, VHM tăng mạnh từ vùng 34.000 đồng lên 48.000 đồng vào ngày 22/10, ngay trước thềm thương vụ, tương ứng mức tăng hơn 40%. - Cửa hàng bách hóa Co.opSmile kỷ niệm 8 năm thành lập Từ nay đến 11/12/2024, hệ thống cửa hàng bách hóa hiện đại Co.opSmile, trực thuộc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op), tổ chức chương trình kỷ niệm 8 năm thành lập với chủ đề “Vững thương hiệu - Triệu niềm tin”. Sinh nhật lần thứ 8 của Co.opSmile nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 35 năm thành lập Saigon Co.op nên chương trình được đầu tư mạnh. Ra đời từ năm 2016, khi người anh em Co.op Food đã khẳng định chỗ đứng là địa chỉ “chuyên doanh thực phẩm bữa ăn hàng ngày”, Co.opSmile được Saigon Co.op chọn để phát triển phân khúc cửa hàng bách hóa, theo xu hướng tinh gọn, hiện đại. Khi Co.op Food đi vào khu dân cư thì Co.opSmile khai thác phân khúc các trường học, ký túc xá, bệnh viện, bến xe… Điểm chung của 2 anh em nhà “Co.op” – Co.op Food và Co.opSmile - là có thế lợi thế về diện tích nhỏ gọn nên có thể nhanh chóng len lỏi vào các ngách thị trường, đóng vai trò là cánh tay nối dài của Co.opmart, Co.opxtra đồng thời hiện thức hóa chiến lược đa dạng hóa hệ thống phân phối, khẳng định vị thế nhà bán lẻ hàng tiêu dùng hàng đầu Việt Nam của Saigon Co.op. 8 năm hình thành và phát triển, Co.opSmile hiện nay có 125 cửa hàng, kinh doanh chủ yếu là thực phẩm khô, hóa mỹ phẩm, đồ dùng. Chuỗi Co.opSmile còn có thêm các dịch vụ tiện ích như lò vi sóng hâm nóng thức ăn, nước sôi miễn phí, cho mượn tô chén để khách hàng có thể sử dụng tại bệnh viện và trường học. Điểm nổi bật tại các cửa hàng Co.opSmile trong khuôn viên trường các trường cao đẳng, đại học là được trang bị thêm góc học tập và tủ sách để các bạn sinh viên có thêm địa điểm họp nhóm, thư giãn, tán gẫu với bạn bè. Co.opSmile đóng góp trung bình 10 – 15% vào doanh thu hàng năm của Saigon Co.op, đón 20.000 lượt khách hàng mua sắm hàng ngày. Chào mừng sinh nhật lần thứ 8, chuỗi Co.opSmile đồng loạt khai trương 12 cửa hàng tại khu vực quận 1, quận 3, quận 5, quận 6, quận 10, quận 11, quận Bình Tân và quận Bình Thạnh vào 2 tháng cuối của năm 2024. Năm 2025, chuỗi Co.opSmile dự kiến mở rộng mạng lưới thêm 60 cửa hàng, nâng tổng số cửa hàng trên toàn hệ thống lên 185 cửa hàng. - Chứng khoán SSI bị cơ quan thuế truy thu, xử phạt hơn 7 tỷ đồng Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (mã chứng khoán: SSI) vừa bị truy thu và xử phạt vi phạm hành chính về thuế hơn 7,3 tỷ đồng. CTCP Chứng khoán SSI vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX), Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về Quyết định của Cục Thuế doanh nghiệp lớn. Theo văn bản, ngày 21/11, SSI nhận được quyết định của Cục Thuế doanh nghiệp lớn (Tổng cục Thuế). Theo đó, tổng số thuế truy thu, tiền xử phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp thuế cho năm 2022 và năm 2023 là hơn 7,3 tỷ đồng. Đến ngày 22/11, doanh nghiệp cho biết đã thu xếp nộp đủ số tiền trên vào ngân sách Nhà nước, hoàn thành nghĩa vụ. Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE), SSI là công ty chứng khoán đứng nhì về thị phần giao dịch môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có đảm bảo lớn nhất trong quý vừa qua, chỉ đứng sau VPS. Được biết, SSI là công ty chứng khoán đứng trong top đầu về thị phần giao dịch môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có đảm bảo lớn nhất trong quý vừa qua, chỉ đứng sau Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (VPS). Về kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2024, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI ghi nhận doanh thu đạt 6.445 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 2.989 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành gần 80% và 88% kế hoạch. Tính đến cuối quý III/2024, tổng tài sản của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI đạt hơn 65.300 tỷ đồng, giảm gần 5% so với đầu năm. Trong khi đó, nợ phải trả giảm nhẹ nợ xuống còn gần 42.000 tỷ đồng, trong đó phần lớn là vay ngắn hạn với giá trị xấp xỉ 39.300 tỷ đồng. Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch cuối tuần ngày 22/11, mã cổ phiếu SSI lùi về với giá 24.350 đồng/cổ phiếu, giảm khoảng 9% trong một tháng trở lại đây.