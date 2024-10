Điểm tin Kinh doanh 24/10: Giá vàng: Vàng nhẫn vượt ngưỡng 88 triệu đồng

Lộ diện danh sách cổ đông nắm giữ trên 1% vốn tại SHB; Giá dầu quay đầu giảm sau hai phiên tăng liên tiếp - Giá vàng: Vàng nhẫn vượt ngưỡng 88 triệu đồng Theo ghi nhận, hôm 23/10, giá vàng SJC giữ ổn định so với phiên hôm 22/10; giá vàng nhẫn trong nước tiếp tục tăng lên mức cao mới, vượt ngưỡng 88 triệu đồng mỗi lượng. Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 87 triệu đồng/lượng mua vào – 89 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng DOJI tại khu vực Hà Nội đang là 87 triệu đồng/lượng mua vào – 89 triệu đồng/lượng bán ra. Tương tự, giá vàng DOJI tại TP Hồ Chí Minh cũng đang mua vào với 87 triệu đồng/lượng và bán ra với 89 triệu đồng/lượng. Giá vàng PNJ tại TP Hồ Chí Minh đang được mua vào ở mức 87,40 triệu đồng/lượng (tăng 1,1 triệu đồng/lượng) và bán ra ở mức 88,40 triệu đồng/lượng (tăng 800.000 đồng/lượng). Vàng PNJ tại Hà Nội giao dịch ở mức 87,40 triệu đồng/lượng (tăng 1,1 triệu đồng/lượng) và bán ra ở mức 88,40 triệu đồng/lượng (tăng 800.000 đồng/lượng). Giá vàng Bảo Tín Minh Châu duy trì ổn định so với hôm 22/10, niêm yết lần lượt ở mức 87 triệu đồng/lượng mua vào và 89 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng Phú Quý SJC cũng ổn định ở cả hai chiều, giao dịch lần lượt ở mức 87 triệu đồng/lượng mua vào và 89 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng Mi Hồng đang được giao dịch ở mức 88,30 - 89 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng nhẫn tiếp tục đi lên phiên mở cửa hôm 23/10, chính thức vượt mốc 88 triệu đồng/lượng. Theo đó, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long mua vào và bán ra lần lượt ở mức 86,68 – 88,18 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với phiên đầu giờ sáng 23/10. Tại hệ thống Phú Quý, giá nhẫn tròn giao dịch ở mức 87,30 – 88,30 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng mua vào và tăng 300.000 đồng/lượng so với phiên hôm 22/10. Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 86,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 87,6 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng mỗi chiều so với phiên hôm 22/10. Như vậy, hôm 23/10, trong khi vàng SJC giữ ổn định so với phiên hôm 22/10, neo ở mức 89 triệu đồng/lượng bán ra; giá vàng PNJ bật tăng 800.000 - 1,1 triệu đồng mỗi lượng; giá vàng nhẫn trong nước tiếp tục tăng lên mức cao mới, trong đó giá bán ra vượt ngưỡng 88 triệu đồng mỗi lượng. - Lộ diện danh sách cổ đông nắm giữ trên 1% vốn tại SHB Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) công bố danh sách các cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ theo Luật các Tổ chức tín dụng và trên cơ sở thông tin do cổ đông cung cấp. Các cổ đông tổ chức bao gồm Công ty cổ phần Tập đoàn T&T sở hữu 7,85%, Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) sở hữu 1,46%, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủ công mỹ nghệ và người có liên quan sở hữu 2,44%. Các cá nhân sở hữu trên 1% vốn điều lệ của SHB gồm ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch HĐQT SHB (2,72%), bà Đỗ Thị Thu Hà (2,03%), ông Đỗ Quang Vinh (2,77%), ông Đỗ Vinh Quang (2,93%). Việc công bố thông tin nhằm thực hiện theo Điều 49 Luật các Tổ chức tín dụng về công khai thông tin cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên. - Ngân hàng Nhà nước: Giá vàng trong nước cao hơn thế giới 5-7% Theo Ngân hàng Nhà nước, giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới khoảng 5-7%, thị trường vàng đã ổn định trở lại. Thị trường vàng ổn định trở lại, góp phần hỗ trợ tích cực cho thị trường ngoại tệ, tỉ giá và điều hành các chính sách kinh tế vĩ mô. Trong báo cáo gửi Quốc hội về việc thực hiện Nghị quyết số 62/2022, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã trình Thủ tướng Chính phủ Tờ trình số 28 ngày 20/3 về báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 24, bình ổn thị trường vàng, xử lý tình trạng giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới. Trong đó, cơ quan điều hành đề xuất 4 nhóm giải pháp và 2 nhóm kiến nghị nhằm thực hiện chức năng quản lý thị trường vàng trong thời gian tới. Ngân hàng Nhà nước cho biết, giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới khoảng 5-7%. Thị trường vàng đã ổn định trở lại, góp phần hỗ trợ tích cực cho thị trường ngoại tệ, tỉ giá và điều hành các chính sách kinh tế vĩ mô. Nhà điều hành đã phối hợp cùng các bộ, ngành và địa phương triển khai tổng thể các giải pháp để xử lý tình trạng chênh lệch giá vàng cao, ổn định thị trường vàng, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô; chỉ đạo ngân hàng các địa phương phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm tra, thanh tra đối với hoạt động kinh doanh vàng tại địa phương. Cùng với đó, các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh mua bán vàng miếng chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng; thực hiện chế độ hóa đơn chứng từ theo quy định của pháp luật. - Quỹ Tiền tệ Quốc tế cảnh báo về thị trường bất động sản Trung Quốc Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), sự thu hẹp của ngành bất động sản Trung Quốc lớn hơn dự kiến là một trong những rủi ro đáng lo ngại đối với triển vọng kinh tế toàn cầu. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa cảnh báo thị trường bất động sản tại Trung Quốc có thể diễn biến xấu hơn trong thời gian tới, đồng thời điều chỉnh hạ dự báo tăng trưởng đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Trong báo cáo công bố hôm 22/10, IMF đã hạ dự báo tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc xuống còn 4,8% cho năm 2024, giảm 0,2 điểm phần trăm so với dự báo trước đó vào tháng Bảy. Đối với năm 2025, IMF dự đoán tăng trưởng sẽ ở mức 4,5%. Báo cáo nhấn mạnh sự thu hẹp của ngành bất động sản Trung Quốc lớn hơn dự kiến là một trong những rủi ro đáng lo ngại đối với triển vọng kinh tế toàn cầu. Cơ quan này cho rằng điều kiện của thị trường bất động sản có thể tiếp tục xấu đi, giữa bối cảnh doanh số bán hàng và đầu tư giảm. IMF cũng chỉ ra rằng những cuộc khủng hoảng bất động sản trong quá khứ như tại Nhật Bản những năm 1990 và tại Mỹ vào năm 2008 cho thấy nếu khủng hoảng ở Trung Quốc không được giải quyết, giá có thể tiếp tục giảm, làm giảm niềm tin tiêu dùng và tác động tiêu cực đến tiêu dùng hộ gia đình và nhu cầu trong nước. - Giá dầu quay đầu giảm sau hai phiên tăng liên tiếp Giá dầu giảm tại châu Á trong phiên giao dịch ngày 23/10, sau số liệu cho thấy lượng dầu thô dự trữ của Mỹ tăng mạnh hơn dự đoán. Tuy nhiên, đà giảm bị hạn chế khi thị trường đang theo dõi những nỗ lực ngoại giao ở Trung Đông. Vào lúc 13 giờ 40 theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent Biển Bắc giảm 50 xu Mỹ, hay 0,7%, xuống 75,54 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) của Mỹ cũng giảm 50 xu, tương đương 0,7%, xuống 71,24 USD/thùng. Giá dầu đã tăng trong hai phiên liên tiếp trước đó. Theo số liệu mới đây từ Viện Dầu mỏ Mỹ (API), lượng dầu thô dự trữ của Mỹ đã tăng 1,64 triệu thùng trong tuần trước. Thông tin này đã tạo áp lực giảm giá lên thị trường dầu. Trước đó, các nhà phân tích tham gia khảo sát của Reuters dự báo lượng dầu dự trữ của Mỹ tăng 300.000 thùng. Chính phủ Mỹ sẽ công bố số liệu chính thức về lượng dầu dự trữ trong ngày 23/10 theo giờ Việt Nam. Ngân hàng Goldman Sachs ngày 23/10 dự báo giá dầu sẽ ở mức trung bình 76 USD/thùng vào năm 2025, do nguồn cung dầu thô thặng dư ở mức vừa phải và tình trạng dư thừa công suất của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, hay còn gọi là OPEC+.