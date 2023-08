Điểm tin kinh doanh 23/8: Vàng trong nước tăng - cơ hội mới cho giới đầu tư

Đối với Việt Nam, trong vòng 15 ngày qua, sức mua vàng đã đứng yên, thậm chí có chiều hướng giảm. Điều này là do giá vàng liên tục đạt ngưỡng thấp, khiến nhiều người lo lắng sẽ bị chạm đáy, do đó không dám "liều mình xuống tay"

Với sự điều chỉnh tăng nhẹ này, rất nhiều người hi vọng thị trường vàng nói riêng và kim loại quý nói chung sẽ có cơ hội tăng lên trong thời gian tới. Sở dĩ điều đó có tương lai sẽ xảy ra do hiện nay trên thế giới đặc biệt là ở Mỹ đang có rất nhiều những dự thảo can thiệp nhằm phục hồi nền kinh tế, tăng cơ hội đầu tư và tích trữ kim loại quý cho toàn cầu.

Theo đánh giá chung, 2 thương hiệu vàng trong nước có sự điều chỉnh tăng giá là do giá vàng thế giới đã tăng lên sau bao phiên đứng ngang. Điều này cho thấy thị trường vàng đang có dấu hiệu phục hồi. (Trên thế giới, giá vàng dao động quanh ngưỡng 1.894 USD/ounce, tăng 10 USD so với cùng thời điểm phiên trước) .

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) đánh giá, nhu cầu tiêu thụ cao su của Trung Quốc dần hồi phục được kỳ vọng là yếu tố hỗ trợ cho xuất khẩu cao su của Việt Nam.

Báo Quân Đội Nhân Dân dẫn nguồn số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, 7 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cao su của Việt Nam đạt 986,49 ngàn tấn, trị giá 1,33 tỷ USD, tăng 0,3% về lượng, nhưng giảm 20,5% về trị giá so với cùng kỳ 2022.

Đáng chú ý trong đó, 7 tháng đầu năm, Trung Quốc đã chi hơn 1 tỷ USD để nhập 757.600 tấn cao su của Việt Nam, tăng 12% về lượng, nhưng giảm hơn 10% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Việt Nam là thị trường cung cấp cao su lớn thứ hai cho Trung Quốc, chỉ sau Thái Lan.Sản lượng tăng nhưng giá trị xuất khẩu cao su giảm do giá xuất bình quân giảm. Trong đó, tháng 7/2023, giá cao su xuất khẩu bình quân đạt 1.306 USD/tấn, giảm 1,6% so với tháng 6-2023 nhưng giảm đến 19,6% so với tháng 7/2022.

Cụ thể, trong 7 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cao su sang các thị trường phần lớn đều sụt giảm so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, xuất khẩu cao su sang một số thị trường chủ chốt vẫn tăng trưởng tốt về lượng như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Hà Lan...

- VN-Index 'quay xe' tăng 25 điểm trong phiên, SSI lập đỉnh 16 tháng

Kết phiên sáng 22/8, VN-Index giảm tới gần 25 điểm. Tuy nhiên lực cầu bắt đáy gia nhập mạnh mẽ vào phiên chiều đã giúp chỉ số “quay xe” ngoạn mục.

Đóng cửa phiên 22/8, chỉ số sàn HoSE tăng gần 1 điểm so với kết phiên hôm qua, về lại mốc 1.180 điểm. Mức tăng “tí xíu” nhưng là nỗ lực rất lớn của dòng tiền bắt đáy bởi tính từ mức giảm sâu nhất trong phiên, VN-Index đã tăng hơn 25 điểm.

HNX-Index và UPCoM cũng kết phiên trong sắc xanh. Thanh khoản nhích hơn phiên hôm qua với tổng giá trị giao dịch đạt hơn 25.500 tỷ đồng.

Khối ngoại lại giao dịch tiêu cực với việc bán ròng hơn 700 tỷ đồng trên sàn HoSE, trong tổng số gần 3.800 tỷ đồng giao dịch. HPG bất ngờ bị bán ròng mạnh nhất, giá trị 266 tỷ đồng. STB cũng bị bán ròng gần 200 tỷ đồng. Kế tiếp là VPB 99 tỷ đồng, MWG 68 tỷ đồng, chứng chỉ quỹ FUEVFVND 51 tỷ đồng; VCB, VND, CTG, SAB, MSN 39-45 tỷ đồng.

Chiều mua ròng không có mã nào vượt trội. VIC vẫn được khối ngoại ưu tiên gom vào nhưng giá trị mua ròng chỉ 36 tỷ đồng. VCI và hai mã bán lẻ FRT, DGW cũng được mua ròng hơn 30 tỷ đồng. Còn lại dòng tiền nước ngoài mua ròng rải rác ở TPB, VNM, VCG, KDH, VRE, KBC...