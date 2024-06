Điểm tin kinh doanh 23/6: Giá vàng bất ngờ giảm cực mạnh

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 74,98 triệu đồng/lượng mua vào và 76,98 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên giá ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 22/6 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Theo đó, giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 74,98 triệu đồng/lượng mua vào và 76,98 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 22/6 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng SJC giữ nguyên ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

So với mở cửa phiên giao dịch hôm 21/6, giá vàng nhẫn Doji giảm 400.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 250.000 đồng/lượng chiều bán ra.

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 73,75-75,35 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

So với mở cửa phiên giao dịch hôm qua, giá vàng nhẫn SJC giảm 250.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 74,68-75,98 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

So với mở cửa phiên giao dịch hôm 21/6, giá vàng nhẫn 9999 tại Bảo Tín Minh Châu tăng 200.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến chiều 22/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 22/6 quay đầu giảm mạnh với vàng giao ngay giảm 39,6 USD, xuống 2.320 USD/ounce.

Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 2.334,7 USD/ounce, giảm 34,2 USD so với rạng sáng qua.

Giá kim loại màu vàng thế giới giảm mạnh khi thị trường đón nhận các dữ liệu kinh tế Mỹ khả quan hơn dự kiến đã thúc đẩy đồng USD và lợi suất trái phiếu tăng mạnh.

- Hai công ty ngành than hủy niêm yết để "về chung một nhà"

Cổ phiếu TC6 của Công ty CP Than Cọc Sáu – Vinacomin và cổ phiếu TDN của Công ty CP Than Đèo Nai - Vinacomin sẽ giao dịch phiên cuối cùng vào ngày 24/6/2024 để hủy niêm yết bắt buộc trên sàn HNX kể từ ngày 25/6/2024. Nguyên nhân hủy niêm yết bắt buộc là do hai công ty này cùng chấm dứt sự tồn tại để hợp nhất doanh nghiệp.

Sở GDCK Hà Nội (HNX) đã có thông báo về việc hủy bỏ niêm yết bắt buộc cổ phiếu TC6 của Công ty CP Than Cọc Sáu – Vinacomin. Theo đó, cổ phiếu TC6 sẽ hủy niêm yết kể từ ngày 25/6/2024 và ngày giao dịch cuối cùng là ngày 24/6/2024. Khối lượng hủy niêm yết là toàn bộ 32,5 triệu cổ phiếu, tương ứng với vốn điều lệ gần 325 tỷ đồng.