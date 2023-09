Điểm tin kinh doanh 22/9: Giá vàng neo ở mức rất cao

Trong báo triển vọng kinh tế Việt Nam vừa công bố, Chứng khoán VNDirect dự báo GDP của Việt Nam tăng trưởng 7,1% so với cùng kỳ (+/- 0,3 điểm %) trong nửa cuối năm 2023 (so với mức tăng khiêm tốn 3,7% so với cùng kỳ trong nửa đầu năm 2023), từ đó nâng tốc độ tăng trưởng cả năm lên 5,5% (+/- 0,2 điểm %). Đơn vị này kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ duy trì đà phục hồi trong năm tới và dự báo tăng trưởng GDP đạt 6,9% (+/- 0,3 điểm %) trong năm 2024.

Trong quý III, VNDirect dự báo GDP của Việt Nam tăng trưởng 6,4% (+/- 0,3 điểm %), cải thiện hơn so với mức tăng 4,1% trong quý trước.

Các yếu tố hỗ trợ chính đến từ Chính phủ thực hiện mở rộng chính sách tài khóa để hỗ trợ tăng trưởng; Lãi suất cho vay thấp hơn giúp kích thích tiêu dùng và đầu tư tư nhân và đơn hàng xuất khẩu nông sản và hàng hóa công nghiệp của Việt Nam có khả năng phục hồi đáng kể từ quý IV tới.

- Fed báo hiệu duy trì lãi suất cao trong thời gian dài

Sau khi quyết định giữ nguyên lãi suất đúng như dự báo, các quan chức của Fed báo hiệu rằng chi phí vay cần phải duy trì ở mức cao hơn trong thời gian dài trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ vẫn mạnh mẽ.

Sau cuộc họp kéo dài hai ngày, Ủy ban Thị trường mở liên bang (FOMC), cơ quan hoạch định chính sách của Fed, bỏ phiếu nhất trí giữ nguyên lãi suất liên bang ở biên độ 5,25-5,5%. Quyết định này phù hợp với chiến lược của Fed là hành động cẩn trọng hơn trong giai đoạn sau của cuộc chiến chống lạm phát.

Kể từ tháng 3-2022, Fed đã phát động một chiến dịch thắt chặt tiền tệ quyết liệt nhất trong nhiều thập niên trong cuộc chiến chống lại áp lực giá cả đã được chứng minh là dai dẳng hơn nhiều so với dự kiến.

Trong tuyên bố sau cuộc họp, FOMC cho biết vẫn rất chú ý đến rủi ro lạm phát khi hoạt động kinh tế đang tăng trưởng vững chắc và tốc độ tăng trưởng việc làm tuy chậm hơn nhưng vẫn còn mạnh.

Các nhà hoạch định chính sách của Fed dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ mạnh hơn dự báo trong năm nay và triển vọng lạm phát ít nghiêm trọng hơn so với ước tính hồi tháng 6.