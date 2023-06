Điểm tin kinh doanh 22/6: Giá vàng tiếp tục lao dốc khi đồng USD tăng mạnh

Giá vàng SJC tại Tập đoàn Doji, niêm yết trên thị trường Hà Nội, mua - bán quanh mức 66,4 – 67 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua - bán là 600.000 đồng/lượng.

Giá vàng trong nước sáng 21/6. Tại Hà Nội và Đà Nẵng, giá vàng SJC giao dịch mua - bán trong khoảng 66,4 – 67,02 triệu đồng/lượng. Các thị trường trên đều giảm 100.000 đồng/lượng cả chiều mua và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán là 600.000 đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại thị trường tự do sáng 21/6 cũng giảm mạnh so với chốt phiên trước. Cụ thể, lúc 8 giờ 30 phút, giá vàng SJC tại thị trường TP Hồ Chí Minh giao dịch mua - bán quanh mức 66,4 – 67 triệu đồng/lượng.

Trước đó, chốt phiên tại thị trường Mỹ đêm qua - rạng sáng 21/6 (giờ Hà Nội), giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức trên 1.936 USD/ounce, giảm 15 USD/ounce so với chốt phiên trước tại thị trường này.

Sáng 21/6, lúc 8 giờ 50 phút (giờ Hà Nội), giá vàng thế giới giao ngay tại thị trường châu Á ở quanh ngưỡng 1.933 USD/ounce, giảm 15 USD/ounce so với giao dịch cùng thời điểm này sáng 20/6.

Giá vàng sáng 21/6 trên thị trường thế giới tiếp tục giảm mạnh so với chốt phiên trước. Giá vàng giảm mạnh là do đồng USD tiếp tục tăng mạnh phiên thứ 2 liên tiếp trong ngày điều trần của Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trước Quốc hội Mỹ.

Giá vàng SJC tại công ty Phú Quý 66,45 – 67,05 triệu đồng/lượng, niêm yết ngang giá cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán là 600.000 đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn sáng 21/6 giảm so với phiên trước. Cụ thể, vàng nhẫn tròn trơn Phú Quý 24K được công ty Phú Quý niêm yết (mua - bán) ở mức 55,55 – 56,45 triệu đồng/lượng, đi ngang cả chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua - bán 900.000 đồng/lượng.

Vàng nhẫn Doji 9999 của Tập đoàn Doji niêm yết giá mua - bán tại Hà Nội quanh mức 54,85 – 56,1 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 100.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán là 1,25 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giảm mạnh là do đồng USD có phiên tăng thứ 2 liên tiếp. Cụ thể, chỉ số Dollar-Index – đo lường sức mạnh đồng USD trong giỏ 6 đồng tiền chủ chốt tăng mạnh hơn 0,03% so với phiên sáng 20/6, lên mức 102.570 điểm, vào lúc 9 giờ 3 phút sáng nay (giờ Hà Nội). Đồng USD tăng đã khiến chi phí lua trú vàng tăng, do đó giới đầu tư bán chốt lời kim loại quý.

Mặt khác, đồng USD tăng cũng bởi Chủ tịch Fed ông Jerome Powell hôm 21/6 và ngày 22/6 có buổi điều trần trước Quốc hội Mỹ. Thị trường vẫn đang dự đoán Fed sẽ đưa ra quan điểm cứng rắn tăng thêm 2 lần lãi suất nữa ở những tháng cuối năm nay. Lãi suất tăng sẽ giúp USD còn tăng cao và vàng khó có cơ hội đi lên.

Dù nhóm bất động sản, xây dựng vẫn duy trì được sự tích cực, nhưng tâm điểm chính trong phiên sáng 21/6 đã chuyển sang nhóm cổ phiếu công ty chứng khoán.

Trong phiên hôm 20/6, thị trường rung lắc trong biên độ hẹp quanh tham chiếu, nhưng chốt phiên vẫn giữ được mức tăng khá, đóng cửa gần mức cao nhất ngày. Đà tăng của VN-Index phiên này có sự đóng góp không nhỏ của nhóm cổ phiếu bất động sản, xây dựng - vốn là nhóm đã khởi sắc trong thời gian vừa qua với kỳ vọng thị trường bất động sản sẽ hồi phục trở lại sau hàng loạt chính sách hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn từ Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương.