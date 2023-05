Điểm tin kinh doanh 22/5: Chuyên gia dự báo giá vàng ra sao sau khi kết thúc một tuần tồi tệ?

Ngày 18/5, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 353/QĐ-UBCK về việc đặt CTCP Chứng khoán Tân Việt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt do Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính ngày 31/12/2022 do Công ty lập không được kiểm toán.

Phạt tiền 100 triệu đồng vì thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu chào bán, phát hành riêng lẻ không đúng thời hạn theo quy định.

Phạt tiền 125 triệu đồng vì không lưu giữ tài liệu về việc lựa chọn nhà đầu tư tham gia mua chứng khoán chào bán hoặc phát hành riêng lẻ. Theo đó, TVSI không lưu giữ BCTC kiểm toán năm 2021 hoặc BCTC soát xét bán niên 2022 của 1 nhà đầu tư tổ chức tham gia mua trái phiếu chào bán riêng lẻ.

Phạt tiền 70 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn loạt tài liệu liên quan đến phát hành trái phiếu.

Phạt tiền 150 triệu đồng vì vi phạm quy định về hạn chế đầu tư của công ty chứng khoán. Trong giai đoạn từ 01/01 - 30/08/2022 có nhiều thời điểm tổng giá trị đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp của TVSI vượt quá 70% vốn chủ sở hữu, vi phạm quy định.

- Facebook, Google... nộp hơn 7.000 tỷ đồng tiền thuế

Facebook, Google và nhiều nhà cung cấp nước ngoài khác đã nộp 7.250 tỷ đồng tiền thuế.

Tổng cục Thuế cho biết, đến nay, có 52 nhà cung cấp nước ngoài (trong đó có Facebook, Google, Microsoft, TikTok, Netfix, Apple) đã đăng ký, khai thuế và nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Các nhà cung cấp nước ngoài đã nộp vào ngân sách khoảng 7.250 tỷ đồng. Trong đó, năm ngoái, các nhà cung cấp nước ngoài đã nộp 3.478 tỷ đồng; năm nay là 3.772 tỷ đồng.

Trước đó, theo số liệu từ Tổng cục Thuế, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 4/2023 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 136.191 tỷ đồng, đạt 9,9% so với dự toán pháp lệnh, bằng 82,3% so với cùng kỳ. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2023, tổng thu NSNN do cơ quan thuế quản lý ước đạt 578.035 tỷ đồng, bằng 42,1% so với dự toán pháp lệnh, bằng 100,7% so với cùng kỳ năm 2022.