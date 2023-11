Điểm tin kinh doanh 22/11: Tiếp tục đà tăng, giá vàng SJC gần chạm mốc 71 triệu đồng

VinFast VF 7 có hai phiên bản Base và Plus, được thiết kế theo ngôn ngữ “Vũ trụ phi đối xứng” (Asymmetric Aerospace) do Torino Design (Italy) chắp bút. Đầu và đuôi xe được định vị nổi bật bởi dải đèn LED hình cánh chim đặc trưng của VinFast. Mui xe vuốt xuôi về phía sau kiểu coupe, cùng hốc bánh xe lớn, la-zăng hợp kim lên tới 20 inch, góp phần tạo nên vẻ đẹp mạnh mẽ và thể thao.

Ngày 21/11/2023, VinFast chính thức ra mắt mẫu xe điện thông minh phân khúc C - VF 7. VF 7 là mẫu SUV điện thông minh thứ 6, hoàn thiện dải sản phẩm SUV thuần điện, phủ đủ các phân khúc từ A đến E của VinFast.

Giá vàng giao dịch trên thế giới sáng 21/11 cũng tăng nhẹ, đang ở ngưỡng 1.989 USD/ounce, tăng gần 10 USD so với cùng thời điểm phiên trước.

Cùng với đó, Công ty VietnamGold áp dụng giá vàng SJC từ 70,25-70,80 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước. Trong ngày 20/11, thương hiệu này cũng cộng thêm 100.000 đồng/lượng. Đáng chú ý, giá mua vào tại các doanh nghiệp đều vượt 70 triệu đồng/lượng.

Về vận hành, VinFast trang bị cho VF 7 phiên bản Plus hai động cơ điện có tổng công suất tối đa lên tới 260 kW (tương đương 349 mã lực), mô-men xoắn cực đại 500 Nm, cùng hệ dẫn động hai cầu toàn thời gian, biến mẫu xe này thành cỗ máy mạnh nhất phân khúc. Kết hợp với bộ pin dung lượng 75,3 kWh, xe có thể di chuyển quãng đường tối đa lên tới 431 km/lần sạc đầy (theo tiêu chuẩn WLTP).

Trong khi đó, VF 7 phiên bản Base được trang bị một động cơ điện có công suất tối đa 130 kW (tương đương 174 mã lực), mô-men xoắn cực đại 250 Nm cùng bộ pin dung lượng 59,6 kWh, có khả năng di chuyển quãng đường tối đa 375 km/lần sạc đầy (theo tiêu chuẩn WLTP).

Về tính năng an toàn, xe được trang bị tới 8 túi khí cùng đầy đủ các hệ thống an toàn chủ động tiên tiến như chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA), cân bằng điện tử (ESC), kiểm soát lực kéo (TCS), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA), chống lật (ROM)… Đặc biệt, phiên bản Plus được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS với 11 tính năng cơ bản và 15 tính năng nâng cao.

VinFast VF 7 bản Base có giá 850 triệu đồng (chưa bao gồm pin) và 999 triệu đồng (đã bao gồm pin); bản Plus có giá 999 triệu đồng (chưa bao gồm pin) và 1,199 tỷ đồng (đã bao gồm pin).

- Citigroup sẽ sa thải hơn 300 nhân sự cấp quản lý

Citigroup đã bắt đầu một đợt cắt giảm việc làm mới, lên tới khoảng 10% nhân sự quản lý cấp cao, tương đương khoảng 300 nhà quản lý. Hiện Ngân hàng đang có khoảng 240.000 nhân viên.

Đây là một phần của kế hoạch tái cơ cấu toàn diện của Citigroup - ngân hàng lớn thứ ba của Mỹ.

Citigroup cho biết trong một tuyên bố chính thức: “Chúng tôi đã chia sẻ với các đồng nghiệp của mình về những thay đổi tiếp theo trong hoạt động kinh doanh của Citi thời gian tới. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều chỉnh cơ cấu tổ chức theo mô hình hoạt động mới và đơn giản hóa hơn. Những hành động mà chúng tôi đang thực hiện để tổ chức lại bộ máy có liên quan đến một số quyết định khó khăn và sẽ có để lại hậu quả, nhưng chúng tôi tin rằng đó là những bước đi đúng đắn”.

Việc cắt giảm nhân sự cấp cao của Citigroup đánh dấu một năm khó khăn đối với Phố Wall và phần còn lại của ngành ngân hàng. Các ngân hàng lớn với hoạt động đầu tư đã phải vật lộn trong suốt năm 2023 để vượt qua tình trạng sụt giảm thanh khoản, nền kinh tế không vững chắc và phải chịu tác động của việc lãi suất liên tục tăng.

Giám đốc điều hành của Citigroup, bà Jane Fraser hy vọng hoạt động tái cơ cấu mới này sẽ vực dậy giá cổ phiếu của Ngân hàng. Kế hoạch tái cơ cấu cụ thể là thay vì hoạt động với hai bộ phận lớn, bà Fraser chia ngân hàng thành 5 đơn vị riêng biệt với các lãnh đạo báo cáo trực tiếp với bà, điều này sẽ có nghĩa là sẽ có ít các cấp quản lý hơn.