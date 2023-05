Điểm tin kinh doanh 21/5: Xuất hiện dòng vốn trú ẩn vào vàng, đẩy giá tăng lên trong phiên cuối tuần

Trong tuần, giá vàng thế giới đã liên tục biến động và giảm sâu lùi về dưới mức 2.000 USD/ounce, nhưng giá vàng miếng SJC trong nước lại không tăng giảm cùng chiều thế giới, mà giữ ổn định với giá bán ra luôn trên 67 triệu đồng/lượng, đến cuối tuần lại tăng nhẹ. Theo các chủ doanh nghiệp kinh doanh vàng, do sức mua hàng hóa trên thị trường giảm xuống, việc bỏ vốn đầu tư vào kinh doanh mua bán không mang lại lợi nhuận như kỳ vọng, nên nhiều chủ hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa đã chọn 'cố thủ' vào vàng để bảo toàn vốn.

Giá vàng trang sức, giá vàng nhẫn 24K các loại ngày 20/5 mua bán quanh mức 56- 57 triệu đồng/lượng, giảm 350.000 đồng so với mức giá cuối tuần trước. Chênh lệch mua- bán vàng trang sức giữ ở mức 1 triệu đồng/lượng, bằng với mức tuần trước.

Giá vàng thế giới hôm 20/5 cũng đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần dưới ngưỡng 2.000 USD/ounce, với mức 1.978,1 USD/ounce, giảm đến 33 USD/ounce so với giá cuối tuần trước.

Ngày cuối tuần 20/5, giá vàng miếng thương hiệu quốc gia SJC của Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết mua vào - bán ra trong khoảng 66,7- 67,4 triệu đồng/lượng, tăng 150.000 đồng ở chiều mua vào bán ra so với cuối tuần trước.

Nhà đầu tư chọn kênh vàng để trú ẩn vốn tạm thời chưa nhiều, nhưng cũng tạo ra luồng sức mua giữ cho giá vàng miếng SJC trong nước đứng vững trên ngưỡng 67 triệu đồng/lượng bất chất vàng thế giới đã giảm mạnh cả triệu đồng trong tuần.

Do giá vàng thế giới giảm, giá trong nước lại tăng, nên khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng thế giới và vàng miếng SJC hôm nay tăng nhẹ lên khoảng 11 triệu đồng/lượng. So với vàng miếng SJC chịu ảnh hưởng chủ yếu do mãi lực mua bán của thị trường nội địa, vàng trang sức cập nhật theo sát giá vàng thế giới nhiều hơn.

Đầu ngày 20/5, giá vàng thế giới đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần tại 1.978 USD/ounce, tăng mạnh 22 USD/ounce so với mức giá thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 1.956 USD/ounce.

Trước đó, trong ngày 19/5, thị trường vàng thế giới biến động không đáng kể. Thế nhưng, khoảng 23 giờ cùng ngày, tại hội thảo ‘Các quan điểm về chính sách tiền tệ’, có thông tin Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể không cần tăng lãi suất nhiều do điều kiện tín dụng đang bị thắt chặt; các công cụ ổn định tài chính đã làm lắng dịu khủng hoảng ngân hàng.

Thị trường tài chính phản ứng cho rằng FED đang tìm cách tạm dừng tăng lãi suất, đồng USD đảo chiều giảm giá so với nhiều ngoại tệ khác, thúc đẩy giới đầu cơ đưa vốn vào kim loại quý. Ngay sau đó giá vàng tăng 28 USD, từ 1.956 USD lên 1.984 USD/ounce lúc 0 giờ ngày 20/5.

Giá vàng thế giới giao ngay hiện đứng quanh ngưỡng 1.977,6 USD/ounce. Giá vàng giao tương lai tháng 6 trên sàn Comex New York ở mức 2.000,3 USD/ounce.

Trong báo cáo xu hướng nhu cầu hàng quý, Hội đồng Vàng thế giới (WGC) cho hay, tổng nhu cầu vàng trong quý I/2023 giảm 13% so với quý I/2022, xuống 1.081 tấn.

Với thực trạng vàng đã giảm xuống dưới 2.000 USD/ounce, bất kỳ bình luận nào của quan chức Fed liên quan đến lạm phát từ nay đến cuộc họp tháng 6/2023 cũng sẽ ảnh hưởng đến giá vàng.