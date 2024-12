Điểm tin Kinh doanh 21/12: Giá vàng: Giảm sâu

'Ôm' nợ gần 25.000 tỷ, Mcredit vẫn 'hút' 1.800 tỷ trái phiếu; Hé lộ cá nhân mua lượng lớn cổ phiếu Vinasun - Giá vàng: Giảm sâu Giá vàng hôm nay 20-/12, vàng trong nước đồng loạt giảm ở hầu hết các thương hiệu. Mức giảm cao nhất là 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều. Vàng nhẫn neo ở mức cao. Vàng SJC tại Hà Nội và vàng SJC tại Đà Nẵng: 81,6 triệu đồng/lượng mua vào, 83,6 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 500.000 đồng/lượng so với giá hôm 19/12 ở cả 2 chiều). Vàng SJC Phú Quý: 81,8 triệu đồng/lượng mua vào (giảm 400.000 đồng/lượng so với giá hôm qua), 83,6 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 500.000 đồng/lượng so với giá hôm 19/12). Vàng DOJI tại Hà Nội và vàng DOJI tại TP Hồ Chí Minh: 81,6 triệu đồng/lượng mua vào, 83,6 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 500.000 đồng/lượng so với giá hôm 19/12 ở cả 2 chiều). Giá vàng miếng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 81,8 triệu đồng/lượng mua vào (giảm 300.000 đồng/lượng so với giá hôm qua), 83,6 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 500.000 đồng/lượng so với giá hôm 19/12). Vàng nhẫn tròn trơn được doanh nghiệp giao dịch ở mức 82,6 triệu đồng/lượng mua vào, 83,6 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 500.000 đồng/lượng so với hôm 19/12 ở cả 2 chiều). Vàng nhẫn PNJ tại TP Hồ Chí Minh và tại Hà Nội: 82,7 triệu đồng/lượng mua vào (giảm 400.000 đồng/lượng so với giá hôm 19/12), 83,55 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 500.000 đồng/lượng so với giá hôm 19/12). Như vậy, giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước hôm 20/12 đồng loạt giảm ở hầu hết các thương hiệu vàng. Mức giảm cao nhất là 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều. Giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới chiều 20/12 đứng ở mức 2.597,1 USD/ounce. Giá vàng tương lai đứng ở mức 2.611,6 USD/ounce. Nhận định về xu hướng giá vàng, một số chuyên gia cho rằng, những bất ổn trong hoạt động của chính phủ Mỹ có khả năng sẽ thúc đẩy nhu cầu đối với tài sản trú ẩn an toàn trong thời gian tới. Giá vàng thế giới ghi nhận đà phục hồi từ mức thấp nhất trong một tháng. Trước đó, kim loại quý đã giảm hơn 2% sau cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), khi có các tín hiệu cho thấy số lần cắt giảm lãi suất trong năm 2025 sẽ bị giảm bớt vì lạm phát dai dẳng vẫn là mối lo ngại lớn. Lập trường cứng rắn của Fed đã làm lu mờ đi triển vọng của vàng. - 'Ôm' nợ gần 25.000 tỷ, Mcredit vẫn 'hút' 1.800 tỷ trái phiếu Mcredit vừa hoàn tất phát hành 2 lô trái với tổng giá trị 900 tỷ đồng, cùng kỳ hạn 2 năm. Từ đầu năm 2024, Mcredit đã phát hành 5 lô trái phiếu với tổng giá trị gần 1.800 tỷ đồng. Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei (Mcredit) vừa hoàn tất phát hành 2 lô trái phiếu MSFCLH2426004 và lô trái phiếu MSFCLH2426005 với tổng giá trị 900 tỷ đồng, cùng kỳ hạn 2 năm. Theo đó, ngày 13/12/2024, Mcredit đã phát hành thành công 400 tỷ đồng trái phiếu MSFCLH2426004, kỳ hạn 2 năm. Lô trái phiếu này dự kiến đáo hạn ngày 13/12/2026. Đến ngày 17/12/2024, doanh nghiệp này tiếp tục phát hành 500 trái phiếu mã MSFCLH2426005 với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn ngày 17/12/2026. Cả hai lô đều thuộc dạng "3 không" (không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo). Lô trái phiếu MSFCLH2426004 có lãi suất 6,7%/năm cho hai kỳ thanh toán đầu tiên, sau đó được điều chỉnh dựa trên lãi suất tham chiếu cộng thêm biên độ 2%/năm. Tương tự, lô MSFCLH2426005 áp dụng mức lãi suất và các điều kiện phát hành tương tự. Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam là tổ chức lưu ký, trong khi Công ty CP Chứng khoán Vietcap (VCI) đóng vai trò tổ chức liên quan. Tính từ đầu năm 2024 đến nay, Mcredit đã phát hành thành công 5 lô trái phiếu với tổng giá trị 1.780 tỷ đồng. Bao gồm: lô trái phiếu MSFCLH2430001 với giá trị 300 tỷ đồng, kỳ hạn 6 năm; lô trái phiếu MSFCLH2426002 với giá trị 450 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm; lô trái phiếu MSFCLH2426003 với giá trị 130 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm và 2 lô trái phiếu kể trên. Ngoài ra, Mcredit hiện đang còn lưu hành lô trái phiếu MSFCLH2225002 với giá trị 300 tỷ đồng, sẽ đến kỳ đáo hạn vào tháng cuối tháng 04/2025. Mcredit được thành lập từ năm 2016, là công ty tài chính liên doanh giữa Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank) và Ngân hàng SBI Shinsei (Nhật Bản). Theo giới thiệu, Mcredit cung cấp các sản phẩm tài chính tiêu dùng cho khách hàng cá nhân và hộ gia đình, bao gồm cho vay tiền mặt, cho vay trả góp, thẻ tín dụng,... Mcredit tích cực phát hành trái phiếu trong bối cảnh vừa ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm mạnh trong 6 tháng đầu năm 2024 đạt 43 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ghi nhận 328 tỷ đồng. Tại ngày 30/6/2024, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ở mức 3.038 tỷ đồng, giảm 114 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ 6,69 lần lên 8,19 lần; tương ứng nợ phải trả của Mcredit tính đến cuối quý 2/2024 lên tới hơn 24.881 tỷ đồng. - Hé lộ cá nhân mua lượng lớn cổ phiếu Vinasun Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun, mã VNS - sàn HoSE) xuất hiện cổ đông lớn mới khi cổ đông chiến lược Tael Two Partners Ltd liên tục bán ra. Cổ đông Lê Hải Đoàn vừa mua thêm 1.438.605 cổ phiếu VNS để nâng sở hữu từ 2.641.500 cổ phiếu (3,89% vốn điều lệ), lên 4.080.105 cổ phiếu (6,01% vốn điều lệ) tại Vinasun, giao dịch được thực hiện ngày 13/12 và chính thức trở thành cổ đông lớn tại Vinasun. Như vậy, sau giao dịch, cổ đông Lê Hải Đoàn trở thành cổ đông lớn tại Vinasun, đồng thời cùng với bên liên quan là Công ty cổ phần Tập đoàn Hipt, nhóm cổ đông mới này đã sở hữu lên tới 9,38% vốn điều lệ tại Vinasun. - Viettel hợp tác xây dựng mạng lưới cung ứng sản phẩm hàng không vũ trụ toàn cầu Tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế 2024, TCT Sản xuất thiết bị Viettel (VMC) đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Công ty Advanced Business Events (ABE) – Pháp và 3 Points Aviation – Canada để tham gia phát triển mạng lưới cung ứng sản phẩm hàng không vũ trụ. VMC là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất đến thời điểm hiện tại có đầy đủ các năng lực để sản xuất và cung ứng sản phẩm hàng không vũ trụ nhờ chứng chỉ quản lý chất lượng quốc tế quan trọng về hàng không (AS9100D - tiêu chuẩn quản lý chất lượng chung cho các ngành công nghiệp hàng không vũ trụ về an toàn trên không và quản lý hàng không; NADCAP - chứng chỉ quốc tế về quản lý chất lượng các vật liệu cho ngành hàng không vũ trụ cho quy trình xử lý bề mặt). VMC cũng đã có kinh nghiệm về triển khai các sản phẩm cho chuỗi cung ứng của Meggitt, Boeing, Airbus,... Hiện tại, VMC đang sở hữu hệ thống máy móc và dây chuyền sản xuất hiện đại, tự động hóa. Theo thoả thuận, ABE cam kết hỗ trợ Viettel kết nối với các đối tác uy tín trong lĩnh vực hàng không vũ trụ để xúc tiến hợp tác và sẵn sàng phân phối các sản phẩm do Viettel sản xuất sang thị trường Mỹ và Châu Âu, qua đó thúc đẩy phát triển ngành hàng không dân dụng tại Việt Nam. Với 3 Points Aviation, VMC sẽ có 2 đơn hàng gia công và xử lý bề mặt các chi tiết cơ khí chính xác cho hàng không dân dụng đầu tiên tại Canada. Thoả thuận hợp tác với ABE và 3 Points Aviation là bước tiến quan trọng của Viettel trong mục tiêu đại diện cho Việt Nam trở thành nhà cung cấp Tier 1 (cung cấp sản phẩm trực tiếp trong chuỗi cung ứng) cho các tập đoàn hàng đầu thế giới như Airbus, Safran, Boeing, và mở rộng năng lực kinh doanh sang các thị trường lớn tại châu Âu và châu Mỹ. - Tỷ giá: Đồng USD ngân hàng tăng trở lại, “chợ đen” bật tăng mạnh Sáng 20/12, tỷ giá trung tâm đồng Việt Nam với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 24.304 VND/USD, tăng 26 VND. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện ở mức 108,4 điểm, tăng 0,2%. Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23.400 - 25.450 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 - 25.450 VND/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 VND/USD - 25.450 VND/USD. Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay điều chỉnh tăng tại các NHTM. Cụ thể, Vietcombank có mức 25.189 - 25.519 VND/USD tăng 28 VND ở cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó. Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng 20/12 tăng mạnh ở cả 2 chiều mua - bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 30 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở mức 25.707- 25.827 VND, tăng 105 VND ở chiều mua – bán so với ngày 19/12. - 6,8 triệu cổ phiếu BMK chào sàn UPCoM ngày 26/12 Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết, ngày 26/12 tới, sẽ chính thức đưa 6,8 triệu cổ phiếu BMK của CTCP Kỹ thuật nhiệt Mèo Đen vào giao dịch trên thị trường UPCoM tại HNX; giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 14.800 đồng/cổ phiếu. CTCP Kỹ thuật nhiệt Mèo Đen, mã chứng khoán: BMK (địa chỉ tại đường số 6, KCN Đông Xuyên, phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), thành lập năm 2006, Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực lắp đặt hệ thống hút bụi, hệ thống cách nhiệt; thi công, lắp đặt cách âm, sơn, chống cháy thụ động… Về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, năm 2023, BMK ghi nhận doanh thu thuần hơn 308,14 tỷ đồng (giảm còn 93,6 so cùng kỳ năm 2022), lợi nhuận sau thuế đạt hơn 20,82 tỷ đồng (giảm còn 62% so cùng kỳ năm trước).