Điểm tin Kinh doanh 21/11: Giá vàng: vẫn tăng cực mạnh giá vàng nhẫn và miếng

Góc nhìn kỹ thuật phiên giao dịch chứng khoán ngày 21/11: Tìm lại điểm cân bằng; Xuất khẩu cá ngừ lập đỉnh 2 năm - Giá vàng: vẫn tăng cực mạnh giá vàng nhẫn và miếng Theo cập nhật giá vàng hôm ngày 20/11, thị trường vàng trong nước tiếp tục tăng rất mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn phiên thứ 3 liên tiếp. Giá vàng ngày 20/11 tăng mạnh giá vàng miếng lên mức 85,7 triệu đồng/lượng bán ra. Theo đó, giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 82,7 triệu đồng/lượng mua vào và 85,7 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 20/11 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng SJC tăng 700.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 82,7 triệu đồng/lượng mua vào và 85,7 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 700.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 20/11 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội. Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 82,7 triệu đồng/lượng mua vào và 85,7 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 700.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 83,2 triệu đồng/lượng mua vào và 85,7 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 200.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 700.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước. Như vậy, giá vàng trong nước hôm ngày 20/11, tiếp tục tăng mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước ở một số thương hiệu vàng lớn. Giá vàng hôm ngày 20/11, tiếp tục tăng mạnh giá vàng nhẫn và giá vàng miếng. Giá vàng nhẫn hôm ngày 20/11, vẫn tăng rất mạnh ở một số thương hiệu vàng. Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 84,3 – 85,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 82,7 – 84,9 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 700.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 500.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước. Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 84,33 – 85,28 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 450.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 500.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước. Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến chiều 20/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 20/11 tiếp tục tăng với vàng giao ngay tăng 23,1 USD, lên mức 2.634,1 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 2.635,8 USD/ounce, tăng 19,4 USD so với rạng sáng cùng ngày. Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch thứ 3 liên tiếp, đạt mức cao nhất trong hơn 1 tuần qua sau 6 phiên liên tiếp giảm, khi đà tăng của đồng USD bị chững lại. - Co.opmart và Co.oXtra sale 10 ngày vàng liên tiếp đón Black Friday Từ 21/11 đến 30/11/2024, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP. HCM (Saigon Co.op) triển khai chương trình khuyến mãi kéo dài trong 10 ngày liên tiếp đón siêu khuyến mãi Black Friday. Theo đó, 800 điểm bán trên toàn quốc bao gồm Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Cheers, Finelife, Sense City, SenseMarket … giảm giá từ 50% trở lên trên tất cả các ngành hàng: rau củ quả, thịt gia súc gia cầm, thực phẩm khô, thủy hải sản, hóa mỹ phẩm, đồ dùng, thời trang may mặc. Ngoài mục đích bắt kịp xu hướng tiêu dùng dự đoán tăng trong thời gian Black Friday, Co.opmart, Co.opXtra xác định đây là 10 ngày tạo đà quan trọng để toàn hệ thống chính thức bước vào cao điểm phục vụ mùa mua sắm cuối năm. Các chương trình cụ thể trong “10 ngày vàng sắm thả ga” từ 21 – 30/11 có thể kể đến như: Chương trình “10 ngày vàng - Sắm thả ga” dành cho nhóm hàng gia dụng đồ dùng như khăn mặt, bộ bình ly thủy tinh, bộ lau nhà 360 độ giảm “sâu” lên đến 50% chỉ từ 50.000 đ đến 1.299.000 đ/ sản phẩm khi khách hàng mua hóa đơn từ 300.000 đ trở lên sẽ được mua giá ưu đãi dành cho các sản phẩm trên; Chương trình “Đi chợ đồng giá 10.000 đồng” với các mặt hàng “hot” nhất gian bếp như bầu, bí, bố ngót, rau muống, bí đao, cà chua, cà tím, ớt chuông , tỏi .... đồng giá 10.000 đ. Cá bạc má, cua xay, cánh gà, đùi gái, file gà, sườn nướng, cá basa tẩm gia vị, cá basa, cá trê không đầu, thịt xào mắm ruốc, trứng gà, trứng gà nướng, bánh karo trứng tươi chà bông/phô mai hoàng kim/trứng tươi chà bông, nho đen không hạt, dưa lê bạch kim, chuối sứ, kiwi xanh, lê hàn quốc, quýt, táo hồng, cam sành, dưa lưới vàng … giảm đồng loạt từ 15 – 20%... - Góc nhìn kỹ thuật phiên giao dịch chứng khoán ngày 21/11: Tìm lại điểm cân bằng Với việc thanh khoản gia tăng đáng kể và sự tham gia chủ động của lực cầu, kỳ vọng thị trường sẽ đi ngang tích lũy để củng cố lại động lực và dần cân bằng trở lại. Trong khi đó, vẫn cần chú ý đến khả năng rung lắc tăng giảm đan xen khi đường +DI và -DI vận động giao cắt với nhau. Lược trích báo cáo phân tích kỹ thuật của một số công ty chứng khoán cho phiên giao dịch ngày 21/11. CTCK Vietcombank - VCBS Chỉ số VN-Index kết phiên tạo nến tương tự Spinning top cho thấy thị trường đang nỗ lực cân bằng, hồi phục sau khi điều chỉnh về khu vực 1.200 điểm. Ở khung đồ thị ngày, chỉ báo RSI hướng lên từ vùng thấp, nhưng chỉ báo MACD chưa cho tín hiệu tạo đáy cho thấy xác suất rung lắc vẫn chưa hoàn toàn được xóa bỏ. Tuy nhiên, với việc thanh khoản đã có sự gia tăng đáng kể và sự tham gia chủ động của lực cầu, kỳ vọng thị trường sẽ đi ngang tích lũy để củng cố lại động lực và dần cân bằng trở lại. Trong khi đó, vẫn cần chú ý đến khả năng rung lắc tăng giảm đan xen khi đường +DI và -DI vận động giao cắt với nhau. Ở khung đồ thị giờ, chỉ số chung đã quay lên vận động với đường MA20 và sau đó có xuất hiện rung lắc khi áp lực chốt lời gia tăng. Chỉ báo RSI hướng xuống, nhưng MACD có tín hiệu tạo đáy đầu tiên thêm phần củng cố cho nhận định tăng giảm đan xen của thị trường. Dải Bollinger band có xu hướng bo hẹp nên kỳ vọng VN-Index sẽ vận động ở biên độ nhỏ để tìm lại điểm cân bằng trong ngắn hạn. CTCK Asean Thị trường hình thành mẫu nến tăng điểm thân dài có khoảng dao động bao trùm phiên giảm điểm mạnh hôm qua và đóng cửa trở lại vùng cân bằng ba phiên gần nhất, cho thấy chốt chặng 1.200 điểm đang trở thành vùng hỗ trợ mạnh cho chỉ số. Dòng tiền nhập cuộc bất chấp lực bán từ khối ngoại với 4 phiên liên tiếp trên 1.200 tỷ đồng cho thấy kỳ vọng của nhà đầu tư và đồng thuận của thị trường về xu hướng hồi phục. Chỉ báo động lượng bật tăng trở lại sau khi đi xuống vùng quá bán, đồng thời chỉ báo dòng tiền cải thiện nhẹ phần nào đem đến tín hiệu về quá trình cân bằng bắt đầu hình thành. Thị trường trong các phiên tới có xu hướng tiếp tục rung lắc và củng cố vùng 1.213 điểm, trong đó yếu tố ảnh hưởng lớn nhất vẫn là đà bán ròng từ khối ngoại chưa có dấu hiệu hạ nhiệt sau chuỗi bán ròng kéo dài trong một tháng qua CTCK SHS Trong ngắn hạn, VN-Index đã phục hồi tốt trên vùng hỗ trợ mạnh 1.200 điểm và vùng vốn hóa tương đối hấp dẫn khoảng 62%/GDP. Những diễn biến ngắn hạn thể hiện tính chất đầu cơ xoay vòng mạnh giữa các nhóm ngành như ở các nhóm công nghệ - viễn thông, cảng - vận tải biển, khu công nghiệp... Trong khi phục hồi khá tốt sau áp lực điều chỉnh kéo dài của ngân hàng, chứng khoán, bất động sản... Do đó, để thị trường chung cải thiện, xác nhận tạo đáy cho kỳ vọng tăng trưởng mới thì cần nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 vượt lên xu hướng giảm khá ngắn hạn, vượt lên đường trung bình 200 phiên sau khi lần đầu tiên giao dịch dưới đường này kể từ tháng 1/2024. - Ưu đãi cho người dùng thanh toán bằng thẻ Tiếp theo chương trình khuyến mãi mùa hè diễn ra từ tháng 7/2024 – 09/2024, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) và Công ty công nghệ thanh toán toàn cầu Mastercard tiếp tục phối hợp triển khai chương trình “Chạm tinh tế - Sống phong cách” vào dịp lễ hội cuối năm, diễn ra từ nay đến hết tháng 12/2024 nhằm thúc đẩy hình thức thanh toán không tiếp xúc, khuyến khích người dân quen thuộc với phương thức thanh toán mới. Chương trình khuyến mãi mùa hè diễn ra tại gần 6.000 điểm bán hàng thuộc mạng lưới chấp nhận thanh toán của Payoo trên toàn quốc đã đạt được những kết quả tích cực, với lượng giao dịch chạm thẻ thanh toán tăng 38% trong suốt thời gian diễn ra khuyến mãi, cho thấy người tiêu dùng có sự quan tâm và lựa chọn phương thức thanh toán này thay cho các phương thức truyền thống khác. Đây cũng là xu hướng thanh toán phổ biến trên thế giới, khi thanh toán không tiếp xúc ngày càng thể hiện sự nhanh chóng, tiện lợi, bảo mật và an toàn. NAPAS, Mastercard và Payoo tiếp tục triển khai chương trình ưu đãi dịp lễ hội cuối năm trong khuôn khổ “Chạm tinh tế - Sống phong cách” với thể lệ tương tự tại gần 20 đối tác với hơn 6.000 điểm bán hàng thuộc mạng lưới chấp nhận thanh toán của Payoo trên toàn quốc, với đa dạng các lĩnh vực: siêu thị, cửa hàng tiện lợi, dịch vụ ăn uống, giải trí, dược phẩm, giáo dục,... Theo đó, trong thời gian áp dụng cụ thể đối với mỗi chương trình ưu đãi, khách hàng sẽ được giảm giá theo số tiền hoặc theo phần trăm giá trị đơn hàng khi mua sắm và thanh toán bằng thẻ công nghệ không tiếp xúc của NAPAS và Mastercard do các ngân hàng, công ty tài chính phát hành. - Xuất khẩu cá ngừ lập đỉnh 2 năm Trong tháng 10, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam đạt gần 93 triệu USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái, là tháng có giá trị xuất khẩu cá ngừ cao nhất trong 25 tháng qua. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam trong tháng 10 đạt gần 93 triệu USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là lần đầu tiên trong 25 tháng qua, giá trị xuất khẩu cá ngừ theo tháng của Việt Nam đạt mức hơn 90 triệu USD. Lũy kế 10 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu cá ngừ đạt hơn 821 triệu USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo tính toán của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản (VASEP), nếu duy trì được đà tăng trưởng này, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam có khả năng kết thúc năm nay với tổng kim ngạch đạt khoảng 1 tỷ USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tháng 10, xuất khẩu cá ngừ sang các thị trường chính đều tăng, trừ EU và Hàn Quốc.