Điểm tin Kinh doanh 20/8: Giá vàng: Vàng nhẫn giảm

Khách hàng lựa chọn một trong các gói dịch vụ của VNPT như Home Net, Home Mesh… để có cơ hội trúng những phần quà giá trị từ chương trình “Tuổi mới rực rỡ - Quà chất hết cỡ” - một trong các hoạt động tri ân khách hàng nhân dịp 15 năm MyTV ra mắt dịch vụ.

Từ nay đến hết 30/9/2024, tất cả khách hàng sử dụng Internet VNPT đăng ký mới Truyền hình MyTV hoặc đăng ký mới các gói tích hợp Internet và Truyền hình MyTV của VNPT sẽ có cơ hội sở hữu những phần quà hấp dẫn: 1 giải Đặc biệt - Xe máy Honda Air Blade 125 CBS 2024, 63 giải Nhất - Smart TV Samsung 4K 55 inch và 190 giải Nhì - Máy tính bảng Samsung Galaxy Tab A9+.

Bên cạnh đó, khách hàng đăng ký, lắp đặt các dịch vụ VNPT cũng nhận thêm nhiều ưu đãi hiện hành như: Đăng ký combo Internet - Truyền hình được miễn phí trải nghiệm thiết bị mở rộng vùng phủ Mesh, ưu đãi 1 tháng khi đăng ký gói 12 tháng.

Đăng ký gói Nâng Cao Plus - Truyền hình MyTV và thanh toán cước 6 tháng được tặng thêm 3 tháng sử dụng, 12 tháng được tặng 6 tháng sử dụng. Hoặc chính sách ưu đãi khi đăng ký gói K+ addon trên Truyền hình MyTV: 6 tháng tặng 1 tháng, 12 tháng tặng 2 tháng, giá chỉ từ 110.000đ/tháng.

- Giá cà phê thế giới có thể vẫn biến động cho đến cuối năm

Theo các nhà phân tích và các nhà giao dịch, giá cà phê thế giới có thể vẫn biến động từ nay đến cuối năm 2024, do thời tiết xấu, gián đoạn trong vận tải biển và các quy định về môi trường nghiêm ngặt hơn.

Một số nhà phân tích nhận định giá cà phê sẽ hạ nhiệt trong năm tới, nhưng biến đổi khí hậu và các yếu tố khác có thể khiến giá tăng trong dài hạn.

Giá cà phê tăng mạnh trong những tháng gần đây, với cà phê hạt robusta kỳ hạn tại London cao kỷ lục trong tháng 7/2024. Giá cà phê robusta vẫn trên 4.000 USD/tấn, trong khi giá cà phê arabica kỳ hạn tại New York vẫn trên 2 USD/pound (1 pound = 0,454 kg) trong tháng này.

Theo nhà quản lý nhập khẩu tại UCC Ueshima Coffee của Nhật Bản, Kosuke Nakamura, mức giá 2.000 USD/tấn trước đây đã được coi là đủ cao đối với cà phê robusta. Mức giá hiện nay là không thể tưởng tượng trong một, hai năm trước.

Giá cao do nhiều yếu tố. Sản xuất cà phê tại Việt Nam, nước sản xuất lớn thứ hai thế giới, bị ảnh hưởng bất lợi do El Nino trong năm ngoái. Theo người phụ trách nghiên cứu thị trường nông sản tại Rabobank, Carlos Mera, sản lượng của Việt Nam chỉ giảm khoảng 5% so với dự kiến, nhưng do sản lượng của Brazil ở mức thấp trong những năm trước, dự trữ không cao.

Trong khi đó, vận tải biển chậm trễ là yếu tố khác gây ra sự thiếu chắc chắn. Các vấn đề về vận tải biển trở nên thường xuyên hơn do việc thay đổi lộ trình trước những lo ngại về các cuộc tấn công trên Biển Đỏ trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông.

Đối với các khách hàng châu Âu, việc vẫn chưa rõ về cách thức tuân thủ Quy định về chống phá rừng của Liên minh châu Âu (EUDR) vốn được ban hành nhằm đảm bảo các sản phẩm không góp phần vào tình trạng phá rừng. Một trong những cách các công ty thích ứng là đảm bảo đủ nguồn cung trước khi quy định được thực thi vào cuối năm nay. Nhu cầu tích trữ hiện ở mức cao.

Tất cả những yếu tố này khiến cà phê trở nên đắt đỏ. Ông Mera dự báo giá vẫn biến động từ nay đến hết năm, trước khi giảm trong năm tới nhờ sản lượng của Brazil cao.