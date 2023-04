Điểm tin kinh doanh 20/4: Giá vàng bất ngờ giảm sốc, ‘thủng’ mốc 67 triệu đồng/lượng

Trong thời gian tới, VinFast sẽ tiếp tục kế hoạch mở rộng hệ thống cửa hàng, đồng thời kết hợp với các đối tác phân phối nhằm nhanh chóng đưa các sản phẩm VinFast tới khách hàng Canada. 781 chiếc xe VF 8 nằm trong lô 1.879 xe xuất khẩu tới Bắc Mỹ đã chính thức rời Việt Nam vào ngày 16/04 và dự kiến sẽ bắt đầu được bàn giao tới khách hàng Canada từ tháng 6.

- Xuất khẩu của Việt Nam sang Hàn Quốc và Nhật Bản còn rất khiêm tốn

Hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Nhật – Hàn chủ yếu là nông thuỷ sản, dệt may, da giày, nhưng tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam chiếm chưa đến 4% trong tỷ trọng nhập khẩu hàng hoá của 2 quốc gia này…

Xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang 2 quốc gia Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng nhập khẩu của 2 quốc gia này, lần lượt 2,7% và 3,3%, trong khi Nhật và Hàn là Nhật Bản và Hàn Quốc là hai đối tác thương mại quan trọng Việt Nam.

Các mặt hàng của Việt Nam xuất khẩu sang Nhật Bản và Hàn Quốc chủ yếu là sản phẩm dệt may, da giày, nông thủy sản. Mặc dù là sản phẩm xuất khẩu chủ lực song hầu hết tỷ trọng hàng Việt Nam nhập vào Nhật Bản, Hàn Quốc vẫn rất khiêm tốn.

Điển hình như mặt hàng dệt may, nhu cầu nhập khẩu hàng dệt may của Nhật bản là 24 tỷ USD/năm. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu dệt may Việt Nam sang Nhật Bản mới chỉ đạt 2,9 tỷ USD, tương đương 12%.

Đối với mặt hàng da giày, mỗi năm Nhật Bản nhập khẩu 4,5 tỷ USD, nhưng kim ngạch xuất khẩu từ Việt sang Nhật chỉ đạt 823 triệu USD, chiếm 18,2% thị phần. Đặc biệt, mặt hàng chuối tươi và sấy khô, mỗi năm Nhật Bản bỏ ra tới 981 triệu USD nhập khẩu, nhưng Việt Nam chỉ xuất khẩu được 6,6 triệu USD, chiếm 0,6% thị phần.