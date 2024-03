Điểm tin kinh doanh 20/3: Giá vàng biến động nhẹ trước thềm cuộc họp Fed

- Ngân hàng Nhà nước hút ròng 100.000 tỷ đồng qua kênh tín phiếu trong 7 phiên

Ngày 19/3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục hút 10.000 tỷ đồng khỏi hệ thống thông qua công cụ tín phiếu với kỳ hạn 28 ngày, tổng cộng có 13 thành viên tham gia đấu thầu và 10 thành viên trúng thầu.

Như vậy, sau 7 phiên khởi động lại việc chào bán tín phiếu, từ ngày 11-19/3, NHNN đã hút ròng khoảng 100.000 tỷ đồng thông qua kênh tín phiếu, với khối lượng trúng thầu trong 6 phiên trước đó đạt 15.000 tỷ đồng/phiên và phiên hôm nay là 10.000 tỷ đồng. Lãi suất trúng thầu từ 1,35 - 1,4%.

Trong khi đó, lãi suất liên ngân hàng tiếp tục giảm trong phiên cuối tuần qua (ngày 15/3), kỳ hạn qua đêm chỉ còn 0,7% giảm so với mức 1,21%/năm ngày 14/3 và giảm so với hai phiên trước đó (1,47%/năm), nhưng cao hơn so với phiên 11/3 (0,76%/năm). Lãi suất 1 tuần cũng giảm xuống còn 1,1% từ mức 1,45% của ngày 14/3. Tuy nhiên, lãi suất kỳ hạn 1 tháng lại tăng lên 1,6%/năm từ mức 1,57% trong ngày 14/3, nhưng giảm so với mức 2,01%/năm ghi nhận hôm 13/3.

- VNPT trúng đấu giá băng tần 5G 3700 – 3800 MHz

Chiều ngày 19/3, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) thông báo đã chính thức đấu giá thành công quyền sử dụng tần số đối với khối băng tần C2 (3700-3800 MHz) phục vụ cho chiến lược phát triển mạng 5G trên cả nước trong thời gian tới.

VNPT cho hay việc trúng đấu giá khối băng tần C2 có ý nghĩa rất quan trọng, cho phép VNPT nhiều lựa chọn thiết bị mạng, chi phí triển khai mạng 5G hợp lý nhất, đáp ứng chiến lược triển khai mạng 5G (VinaPhone) tốc độ cao nhất tại Việt Nam. Cùng với dải băng tần 3.700 – 3.800 MHz, VNPT cũng đang sở hữu dải băng tần 1.800 MHz, đây sẽ là lợi thế lớn trong việc thúc đẩy mạng 5G trong thời gian tới, đồng thời tạo tiền đề cho việc phát triển mạng 6G trong tương lai.

Đại diện Tập đoàn VNPT cho biết, đấu giá băng tần là bước đầu theo quy định của Nhà nước về việc triển khai 5G tại Việt Nam. Sau khi trúng đấu giá băng tần 3.700 – 3.800 MHz, VNPT sẽ tích cực chuẩn bị để có thể sớm triển khai thương mại hóa 5G thành công.

- Xuất khẩu tôm hùm sang Trung Quốc tăng 27 lần