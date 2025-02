Điểm tin Kinh doanh 20/2: Giá vàng: Vàng miếng, vàng nhẫn tiếp tục tăng nửa triệu đồng/lượng

- Giá vàng: Vàng miếng, vàng nhẫn tiếp tục tăng nửa triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới hôm 19/2 tăng mạnh trở lại gần mức kỷ lục, giao dịch ở mức 2.926 USD/ounce. Trong nước, cả giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC cùng tăng 500.000 đồng, giao dịch lần lượt ở mức 91,6 triệu đồng và 91,4 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường trong nước, giá vàng tiếp tục tăng mạnh theo giá thế giới. Cả vàng miếng và vàng nhẫn SJC đều tăng 500.000 đồng/lượng.

Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ ngày 19/2, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 89,3-91,6 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng so kết phiên cuối tuần.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 89,3 triệu đồng/lượng, bán ra 91,4 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so chốt phiên hôm trước.

Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 87,6 triệu đồng/lượng và bán ra 90,6 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng so kết phiên hôm trước.

Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 mua vào-bán ra ở mức đỉnh lịch sử 89-90,7 triệu đồng/lượng.

Vàng PNJ mua vào ở mức 90,2 triệu đồng/lượng và bán ra mức 91,95 triệu đồng/lượng, tăng lần lượt 800.000 đồng và 950.000 đồng so kết phiên hôm 18/2.

Tính đến 10 giờ ngày 19/2 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng 28 USD so kết phiên hôm trước lên mức 2.926 USD/ounce.

Giá vàng thế giới hôm 19/2 tiếp tục tăng mạnh do các ngân hàng Trung ương, các tổ chức tài chính, nhà đầu tư tăng cường nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh các chính sách thương mại và thuế quan của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tạo ra làn sóng bất an trên toàn cầu.

Các nhà phân tích của Goldman Sachs cho biết nhu cầu từ các ngân hàng Trung ương được dự đoán sẽ đạt trung bình 50 tấn/tháng. Theo các chuyên gia, nếu sức mua này tăng lên 70 tấn/tháng thì giá vàng có thể chạm mốc 3.200 USD/ounce vào cuối năm 2025.