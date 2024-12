Điểm tin Kinh doanh 20/12: Giá vàng: Tiếp tục lao dốc

Lý do tỉ giá USD/VND tiếp tục tăng; Cổ phiếu lớn đồng loạt giảm, VN-Index mất 11,33 điểm - Giá vàng: Tiếp tục lao dốc Giá vàng hôm nay19/12 tiếp tục ghi nhận sự lao dốc của giá vàng SJC. Mức giảm từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) công bố giá vàng miếng SJC ở mức 82,1-84,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm 18/12. Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI công bố giá bán vàng miếng SJC cùng ở mức 82,1-84,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm 18/12. Tương tự, giá vàng nhẫn cũng được các doanh nghiệp vàng điều chỉnh giảm, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC công bố giá vàng nhẫn ở mức 81,9 - 83,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 700 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm 18/12. Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 82,9 - 83,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm 18/12. Trên thị trường thế giới, giá vàng giảm 1% xuống mức thấp nhất trong gần hai tuần vào phiên 18-12, sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) quyết định hạ lãi suất tại cuộc họp kết thúc cùng ngày. Thị trường vàng đang gặp khó khăn khi Fed cắt giảm lãi suất sau cuộc họp chính sách tiền tệ cuối cùng của năm 2024 và đưa ra lộ trình chậm hơn trong chu kỳ nới lỏng tiền tệ cho đến năm 2025. Theo phân tích kỹ thuật, giá vàng vẫn giữ lợi thế trung hạn nhưng đang có dấu hiệu suy yếu. Mục tiêu tiếp theo của các nhà đầu tư lạc quan là đẩy giá vàng lên trên mức kháng cự 2.761,30 USD/ounce, trong khi mức hỗ trợ quan trọng nằm ở 2.629,70 USD/ounce. Ông Tai Wong, một nhà giao dịch độc lập, nhận định thị trường đang khó khăn trong việc tiếp nhận dự báo chỉ có hai lần cắt giảm lãi suất vào năm tới. Giá vàng hạ, nhưng vẫn có khả năng duy trì trên mốc 2.600 USD/ounce. - Ô tô Trung Quốc ồ ạt nhập vào Việt Nam Trong tháng 11, lượng ô tô nhập về nước ta tiếp tục cao nhất từ đầu năm. Đặc biệt, ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc tăng đột biến, trong 11 tháng đạt hơn 28.380 xe, tăng gần 2,9 lần so với năm ngoái. Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 11, lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu về Việt Nam đạt 17.855 chiếc, tăng 0,8% so với tháng trước và tăng gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước. Tháng 11 này, lượng ô tô nhập khẩu về nước ta lớn nhất kể từ đầu năm. Ô tô ngoại nhập về Việt Nam chủ yếu từ 3 thị trường chính là Indonesia với 7.350 chiếc, tăng 8% so với tháng trước, nhập từ Thái Lan với 5.664 chiếc, giảm 17,2% và nhập từ Trung Quốc với khoảng 3.770 chiếc, tăng 44%. Số xe nhập khẩu từ 3 thị trường này đạt gần 16.780 chiếc, chiếm tới 94% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam. Tính chung 11 tháng, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu về Việt Nam gần 160.730 chiếc, tăng 44,4% so với lượng xe nhập về cùng kỳ năm trước. Trong số đó, có gần 132.300 ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống và gần 14.000 ô tô vận tải. Việt Nam nhập khẩu xe nhiều nhất từ Indonesia, Thái Lan, Trung Quốc. Trong 11 tháng, Việt Nam đã nhập khẩu khoảng 65.310 xe từ Indonesia, tăng 61,3% so với cùng kỳ năm ngoái; nhập từ Trung Quốc 28.380 xe, tăng gần 2,9 lần so với năm ngoái. Theo đánh giá của các doanh nghiệp, chính sách giảm lệ phí trước bạ đối với xe lắp ráp, sản xuất trong nước đang giúp cho lượng xe lắp ráp và nhập khẩu tăng lên. Số lượng ô tô nhập từ Trung Quốc tăng mạnh một phần do xuất hiện nhiều thương hiệu xe con như BYD, Lynk & Co, Haima, GAC Omoda, Aion. - Lý do tỉ giá USD/VND tiếp tục tăng Chỉ số đồng đô la Mỹ tiếp tục tăng dẫn đến tỉ giá USD/VND cũng đồng pha. Phiên giao dịch hôm 19/12, chỉ số đồng đô la Mỹ (USD Index) đã chạm gần mức 108 điểm. Đây là điểm số cao nhất trong vòng 1 năm qua. Theo giới phân tích, nguyên nhân USD Index tăng mạnh là do Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vừa đưa ra thông điệp mạnh mẽ về chính sách lãi suất. Fed có khả năng làm chậm tốc độ cắt giảm lãi suất so với kỳ vọng của thị trường vì lãi suất càng giảm chậm càng khiến cho đồng USD vững mạnh. Ông Jerome Powell-Chủ tịch Fed nhấn mạnh việc cắt giảm lãi suất trong tương lai sẽ phụ thuộc rất nhiều vào lạm phát. Đây là bài toán tính rất xa của Fed vì những triển vọng thay đổi kinh tế sâu rộng dưới thời chính quyền mới của ông Trump trong năm 2025. Cùng với việc USD Index tăng mạnh thì tỉ giá USD/VND cũng có dấu hiệu tăng. Cụ thể, hôm nay 19-12, Ngân hàng Agribank đã tăng 28 đồng ở chiều bán ra, khiến 1 USD đổi được 25.519 VND. Sacombank, BIDV cũng chuyển động tương tự Agribank. Vietcombank đưa ra tỉ giá quy đổi là 25.454 VND/USD ở chiều bán ra. Chuyên gia phân tích Ngân hàng Standard Chartered nhận định các động thái của Fed cũng sẽ là yếu tố trọng yếu ảnh hưởng đến những quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Lãi suất đồng USD thấp hơn có thể giúp giảm dòng vốn chảy ra nước ngoài, trong khi thặng dư thương mại bền vững cùng nguồn thu ngoại tệ mạnh mẽ từ ngành du lịch sẽ hỗ trợ tiền đồng. - Động thái mới của ‘ông trùm’ lúa gạo Lộc Trời Tập đoàn Lộc Trời cho biết cần thêm thời gian để bổ sung, hoàn thiện tài liệu trình đại hội nên quyết định dời lịch tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2024 từ ngày 20/12 sang thời điểm khác phù hợp hơn. Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời (mã chứng khoán: LTG) sẽ không tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2024 vào ngày 20/12 như kế hoạch. Nguyên nhân, Lộc Trời chưa nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát và Ban kiểm soát đương nhiệm chưa giới thiệu ứng viên đủ số lượng cần thiết để tiến hành bầu cử tại đại hội. Công ty cũng cần thêm thời gian để bổ sung, hoàn thiện tài liệu trình đại hội cổ đông bất thường. Tập đoàn Lộc Trời quyết định dời lịch tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2024 từ ngày 20/12 sang thời điểm khác phù hợp hơn. Thời gian, địa điểm tổ chức, tài liệu và chương trình họp sẽ được công ty thông báo cụ thể trong thư mời họp. Theo tài liệu họp trước đó, đại hội cổ đông bất thường 2024 dự kiến thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 với ông Johan Sven Richard Boden vì có đơn xin từ nhiệm từ ngày 23/8 với lý do cá nhân. Ông Boden mới trúng cử vào Hội đồng quản trị LTG tại đại hội cổ đông bất thường thường niên diễn ra ngày 26/6. - Cổ phiếu lớn đồng loạt giảm, VN-Index mất 11,33 điểm Phiên giao dịch ngày 19/12 thị trường mở cửa trong tâm lý có phần hoảng loạn sau phiên bán tháo của chứng khoán Mỹ trong đêm qua. VN-Index mở Gap giảm tới hơn 9 điểm sau ATO và chỉ hồi phục được gần 3 điểm vào giữa phiên sáng. Áp lực bán mạnh tới từ các cổ phiếu vốn hóa lớn khiến mức tăng ấn tượng của một số cổ phiếu nhỏ như YEG, SAM, GEE, DC4… không có nhiều tác dụng trong việc cân bằng chỉ số. Vào phiên chiều, VN-Index tiếp tục giảm sâu hơn và có lúc mất tới hơn 16 điểm. Nhờ lực cầu bắt đáy chủ động trong những phút cuối, chỉ số chung mới thu hẹp đà giảm để đóng cửa thấp hơn 11,33 điểm so với tham chiếu. Trên HoSE, thanh khoản đạt 17.811,17 tỷ đồng; Khối ngoại bán ròng nhẹ 480,71 tỷ đồng. Nhận định thị trường cơ sở, các chuyên gia cho biết, chứng khoán khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đồng loạt giảm sau khi FED dự báo tốc độ cắt giảm lãi suất chậm hơn vào năm 2025, tạo ra môi trường khó khăn hơn cho các thị trường theo hướng rủi ro. Trong nước, VN-Index mất hơn 11 điểm khi sự tích cực của các cổ phiếu nhỏ không cân bằng được đà giảm mạnh của nhóm vốn hóa lớn. Về kỹ thuật, VN-Index giảm mạnh với Gap đầu phiên cùng volume lớn cho thấy áp lực bán đã gia tăng mạnh hơn. Tuy nhiên, cây nến đóng cửa với dạng con quay cũng thể hiện bên mua rất chủ động tại vùng điểm số quanh 1.250 điểm, tương đương hỗ trợ của MA50 tuần. Qua đó dự báo điểm số sẽ có diễn biến giằng co quanh vùng giá này trong những phiên tới. Nhà đầu tư được khuyến nghị giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải. Dưới góc nhìn của mình, ông Trần Minh Hoàng, Giám đốc phân tích, Công ty TNHH Chứng khoán VCBS cho biết, chịu ảnh hưởng tiêu cực từ chứng khoán thế giới, VN-Index giảm 11 điểm trong phiên. Sắc đỏ lan tỏa diện rộng từ sớm cùng sự áp đảo phía áp lực bán khiến VN-Index tạo gap giảm gần 13 điểm ngay đầu phiên. Nguyên nhân chính của nhịp rung lắc này được cho là phản ứng của thị trường trước thông tin về lộ trình cắt giảm lãi suất của Fed năm 2025 được công bố. Trong phiên, biên độ giảm có thu hẹp nhờ lực cầu giá thấp xuất hiện, tuy nhiên động lực chung chưa cân bằng trở lại nên VN-Index tiếp tục vận động giằng co ở biên độ hẹp đến cuối phiên sáng. Tới gần cuối phiên, VN-Index trượt điểm mạnh khi lực bán gia tăng. Khối ngoại bán ròng mạnh với tổng giá trị ròng đạt 480,06 tỷ, tập trung bán SSI, VCB, VPB. Kết phiên, VN-Index đóng cửa tại 1.254,67 điểm, giảm 11.33 điểm, tương đương 0,89%.