Điểm tin kinh doanh 2/11: Giá vàng vừa lao dốc lại vọt tăng

Quý III/2023, Viettel Post đẩy mạnh kinh doanh vào các lĩnh vực cốt lõi mang lại lợi nhuận cao như chuyển phát, logistics, supply chain… Đây là lý do giúp lợi nhuận trước thuế đạt mức tăng trưởng lên đến 82% so với cùng kỳ và là mức lợi nhuận cao nhất trong năm.

Báo cáo cho thấy, tổng chi tiêu trực tuyến sẽ tăng khoảng 11% trong năm nay lên 218 tỷ USD trong khu vực, chậm lại so với mức 20% một năm trước đó và đạt mức thấp nhất kể từ ít nhất là năm 2017.

Báo cáo do Google, Temasek Holdings và nhà tư vấn kinh doanh toàn cầu Bain & Company công bố hôm thứ Tư (1/11) cho biết, nền kinh tế internet của khu vực sẽ đạt 295 tỷ USD vào năm 2025, giảm so với ước tính trước đó là 330 tỷ USD. Đây là lần thứ hai ước tính được điều chỉnh giảm trong báo cáo hàng năm của các công ty.

Nền kinh tế internet của Đông Nam Á dự kiến sẽ tăng trưởng 11% trong năm 2023, chậm lại so với mức tăng trưởng 20% của năm ngoái.

Theo báo cáo tài chính QIII/2023, doanh thu của Viettel Post đạt 4.829 tỷ đồng, thực hiện 104,2% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 128 tỷ đồng, tăng trưởng lên đến 82% so với cùng kỳ.

Riêng lĩnh vực Bưu chính (bao gồm chuyển phát & logistics) ghi nhận doanh thu QIII/2023 tăng trưởng 39% so với cùng kỳ, tăng 7% so với kế hoạch và tăng 11,5% so với quý liền trước.

Lũy kế 09 tháng đầu năm 2023, Viettel Post đạt doanh thu 14.590 tỷ đồng, thực hiện 107,7% kế hoạch 09 tháng đầu năm và đạt xấp xỉ 80% kế hoạch năm.

Đến nay, sản lượng cao nhất Viettel Post đã lên tới gần 750.000 đơn hàng/ngày. Doanh nghiệp đang bám sát mục tiêu đạt 1 triệu đơn hàng/ngày đến tháng 12/2023.

Viettel Post cũng mới đưa vào vận hành Trung tâm khai thác 5 tại KCN Quang Minh với việc ứng dụng các công nghệ chia chọn hiện đại nhất hiện nay như công nghệ tự động hóa, IOT và AI… tích hợp cân tự động, Camera AI 5 chiều giúp nâng tối đa tỷ lệ nhận diện tự động thành công, công nghệ RFID tự động kiểm đếm tải kiện, tỷ lệ chính xác đạt 99.9%.

- Google: Nền kinh tế kỹ thuật số Việt Nam dự kiến tăng trưởng 20%/năm từ 2023 đến 2025

Theo báo cáo của Google, Temasek Holdings và Bain & Company, nền kinh tế kỹ thuật số của Việt Nam dự kiến sẽ tăng trưởng 20% mỗi năm trong giai đoạn 2023-2025 và đang trên đà đạt khoảng 45 tỉ USD vào 2025, nhanh nhất ở Đông Nam Á cùng với Philippines.

Báo cáo cho biết: “Thanh toán kỹ thuật số tiếp tục phát triển ở Việt Nam nhờ sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính phủ, đầu tư từ các ngân hàng thương mại và sự phổ biến rộng rãi của mã QR”.

Xu hướng này dự kiến sẽ tăng tốc khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực nông thôn và vùng sâu vùng xa.