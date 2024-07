Điểm tin Kinh doanh 19/7: Giá vàng: tăng cực mạnh

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 78,5 triệu đồng/lượng mua vào và 80 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 3,02 triệu đồng ở chiều bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 18/7 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Theo đó, giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 78,5 triệu đồng/lượng mua vào và 80 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 18/7 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng SJC tăng 2,52 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 3,02 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng nhẫn SJC ở ngưỡng 76-77,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 520.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 620.000 đồng/lượng chiều bán ra.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 76,28-77,58 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 180.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến chiều 18/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 18/7 quay đầu giảm nhẹ với vàng giao ngay giảm 10,3 USD, xuống 2.457,8 USD/ounce.

Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 2.463 USD/ounce, giảm 10,6 USD so với rạng sáng cùng ngày.

Dù không chênh lệch nhiều so với mức giá rạng sáng qua, nhưng giá kim loại quý này đã giảm mạnh so với mức tăng có được trong ngày do chịu áp lực chốt lời sau khi giá chạm các mốc kỷ lục mới.

Trong phiên 18/7, sức mua cổ phiếu tăng mạnh vào cuối ngày đã giúp thị trường chứng khoán đi lên. Nhà đầu tư kỳ vọng xu thế này chưa dừng lại.

Sau một phiên giảm điểm khá mạnh, thị trường chứng khoán đầu ngày 18/7 vẫn xuất hiện những nhịp giao dịch giằng co. Cụ thể, sau khi "tỏa sáng" trong phiên trước, nhóm cổ phiếu ngân hàng có hiện tượng giảm giá khiến thị trường thiếu đi trụ nâng đỡ. Các nhóm cổ phiếu khác tiếp tục ghi nhận lực cầu yếu do nhà đầu tư chờ giá giảm thêm.

Áp lực bán vào đầu phiên chiều xuất hiện khiến thị trường lao dốc. Tuy nhiên, lực cầu quay lại giữa phiên cùng dấu hiệu hồi phục gia tăng ở nhiều mã cổ phiếu giúp chỉ số VN-Index tăng điểm trở lại. Từ đó, không ít nhà đầu tư kỳ vọng xu thế này chưa dừng lại vào phiên tiếp theo

Đặc biệt, khối ngoại bất ngờ mua ròng cổ phiếu, góp phần vào đà tăng điểm của thị trường. Tổng giá trị mua ròng của nhà đầu tư nước ngoài đạt 967 tỉ đồng, tập trung vào các mã HDB, SAB, STB…

Theo Công ty Chứng khoán VCBS, thị trường có tín hiệu phục hồi tích cực, cho thấy nhà đầu tư chấp nhận giải ngân vùng giá hiện tại của nhiều mã cổ phiếu. Vì thế, tại thời điểm này, người "chơi" chứng khoán có thể loại bỏ những cổ phiếu đang giảm giá, ưu tiên đầu tư ngắn hạn với tỉ trọng vừa phải để có thể quản trị rủi ro tốt hơn. Một số nhóm cổ phiếu đáng quan tâm là chứng khoán, ngân hàng, xăng dầu...