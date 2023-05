Điểm tin kinh doanh 19/5: Lãi đậm vì mua vàng nhẫn từ đầu năm

Sáng 18/5, giá vàng SJC được Tập đoàn Doji niêm yết SJC 66,45 - 67,05 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua vào và bán ra. Tập đoàn Phú Quý niêm yết 66,5 - 67,1 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với trước đó. Giá vàng nhẫn tròn trơn 56,1 - 57,1 triệu đồng/lượng.

Lúc 10h06' ngày 18/5, giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.983,7 USD/ounce, tăng 4,7 USD/ounce so với đêm trước đó. Giá vàng giao tương lai tháng 6 trên sàn Comex New York ở mức 2.005,3 USD/ounce,tăng 23,3 USD/ounce so với đêm trước đó.

Vàng giảm rất mạnh trong bối cảnh áp lực bán chốt lời tăng cao sau khi mặt hàng kim loại quý lên gần đỉnh cao lịch sử 2.070 USD/ounce. Mức giảm sâu khiến hoạt động bán diễn ra mạnh hơn.

- Coway triển khai chiến lược mới tại thị trường Việt Nam

Coway Vina sẽ triển khai dịch vụ Heart Service và đội ngũ Cody (Coway Lady), chiến lược mới tiếp tục mang đến những trải nghiệm tốt cho khách hàng.

Cụ thể, quy trình chăm sóc và bảo trì các máy lọc nước và máy lọc không khí được cải tiến khi Coway Vina ứng dụng công nghệ máy diệt khuẩn Hi-care 2.0 để khử trùng máy lọc nước,... giúp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sức khỏe người sử dụng; ngoài ra, dịch vụ bảo trì định kỳ được rút ngắn về thời gian bảo trì máy định kỳ 2 tháng/ lần (so với trước đây là 3 tháng/ lần) giúp tối ưu khả năng lọc và tuổi thọ của máy.

Dịch vụ Heart Service và đội ngũ Cody không chỉ đảm bảo cho thiết bị luôn được kiểm tra vệ sinh định kỳ, mà còn chủ động ghi nhớ thông tin giúp khách hàng và sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc. Đồng thời, các nhân viên của Coway Vina sẽ chủ động nhắc lịch và hẹn lịch cho khách hàng, giúp người sử dụng an tâm khi sử dụng sản phẩm từ thương hiệu.

Bên cạnh đó, chiến lược mới của Coway Vina cũng đặt sự ưu tiên dành cho cộng đồng và môi trường với các dự án vì thiện nguyện trải rộng trên khắp cả nước. Chương trình tài trợ máy lọc nước cho người dân Mường Lát, chuỗi dự án “Mái trường tôi yêu” kết hợp với các tổ chức tình nguyện trong nước nhằm nâng cao chất lượng môi trường học đường và các hoạt động vì môi trường khác,… ngày càng được chú trọng và đẩy mạnh.

Coway hiện đang triển khai dịch vụ cho thuê tất cả các sản phẩm hiện có gồm: máy lọc nước, máy lọc không khí theo thời gian cam kết từ 36 tháng. Chương trình thu hút khách hàng với quy định trả trước theo từng tháng hoặc từng quý.