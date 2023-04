Điểm tin kinh doanh 19/4: Giá vàng: Biến động trái chiều

VinFast vừa cho biết mẫu xe VF 8 đã được phê duyệt đủ điều kiện tham gia Dự án Hoàn thuế Xe sạch (Clean Vehicle Rebate Project - CVRP) từ Ủy ban Tài nguyên Không khí California (CARB). Theo đó, khách thuê hoặc mua xe VF 8 tại California có thể được hưởng mức hoàn thuế từ 2.000 – 7.500 USD/xe.

Chương trình CVRP áp dụng cho người thuê và mua xe VF 8, bao gồm cả khách thuê xe VF 8 City Edition của VinFast từ đầu tháng 3 năm nay. Để được hoàn thuế, khách hàng tại California có thể đăng ký hoàn thuế theo chương trình CVRP. Nếu đủ điều kiện, khách hàng có thể được hưởng khoản hoàn thuế lên đến 7.500 USD. Các khách hàng sử dụng mẫu xe VF 8 tiêu chuẩn trong tương lai có thể đăng ký CVRP ngay sau khi sở hữu xe.

Cùng với phê duyệt của CARB, VinFast VF 8 sẽ tự động đủ điều kiện để tham gia vào các chương trình ưu đãi thuế do Trung tâm Năng lượng Bền vững quản lý tại một số bang khác ở Mỹ như Oregon, Vermont, Connecticut, New York, New Jersey và Massachusetts. VF 8 và VF 9 của VinFast cũng đã chính thức được đưa vào danh sách các phương tiện đủ điều kiện tham gia Chương trình xe không khí sạch của California, cho phép di chuyển miễn phí trong làn đi dành cho dòng xe không phát thải (HOV lane).

- Năm 2022, Shopee đã giúp người dùng tiết kiệm tổng cộng 1,7 tỷ USD

Theo báo cáo “Shopee đồng hành: kiến tạo khả năng phục hồi bằng công nghệ”, người mua hàng tại khu vực Đông Nam Á đã tiết kiệm được 1,7 tỷ USD cho hàng hóa và nhu yếu phẩm thông qua các chiến dịch mua sắm hàng tháng do Shopee phối hợp tổ chức cùng người bán hàng và các thương hiệu.

Tỷ lệ doanh nghiệp và người tiêu dùng tiếp cận TMĐT gia tăng, trong đó có 85% người dùng mới đến từ các khu vực ngoài thủ đô và thành phố lớn. Shopee cũng đã hỗ trợ các người bán hàng từ 200 địa phương trên khắp khu vực bắt đầu hành trình kinh doanh trực tuyến.

Bên cạnh đó, các chương trình vì cộng đồng do Shopee và đối tác tổ chức trong suốt năm 2022 đã thu hút 600.000 người tham gia, minh chứng cho nỗ lực mở rộng quy mô hỗ trợ cộng đồng địa phương.

- VCCI tiếp tục đề xuất bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tiếp tục kiến nghị Bộ Tài chính nghiên cứu bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng