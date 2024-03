Điểm tin kinh doanh 19/3: Vàng SJC đảo chiều tăng, vàng nhẫn trơn lao dốc

Giá vàng thế giới phiên giao dịch chiều 18/3 niêm yết ở ngưỡng 2.147,505 USD/ounce, so với giá chốt phiên giao dịch tuần qua, vàng đã giảm hơn 8 USD/ounce.

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 13h30 hôm 18/4 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 2.147,505 USD/ounce. Giá vàng giảm 8,505 USD/ounce so với giá vàng chốt phiên giao dịch. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, vàng thế giới có giá khoảng 63,265 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng của SJC vẫn đang cao hơn giá vàng quốc tế là 15,735 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 67,65 - 68,85 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 340 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và 450 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên cuối tuần qua.

Giá vàng nhẫn cũng tiếp đà đi xuống. Cụ thể, giá vàng nhẫn tại Công ty Vàng bạc Bảo Tín Minh Châu ở mức 67,62- 68,82 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 510 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 310 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên cuối tuần qua.

Các doanh nghiệp khác cũng tăng khoảng 200-300 nghìn đồng/lượng đối với giá vàng miếng so với sáng nay. Trong đó, Tập đoàn DOJI tăng 200 nghìn đồng mỗi lượng lên 79,3-81,3 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết 79,5-81,4 triệu đồng/lượng.

Cập nhật đến 16h30, giá vàng SJC lại đảo chiều tăng 200-400 nghìn đồng/lượng. Tại Vàng bạc đá quý Sài Gòn, giá vàng SJC ở mức 79,4-81,4 triệu đồng/lượng, tăng 400 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều mua – bán so với cuối buổi sáng. Tuy nhiên, so với hôm 17/3, giá vàng miếng ở đây vẫn thấp hơn 300 nghìn đồng/lượng.

Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 19/3 của các công ty chứng khoán.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu AGG

CTCK Vietcombank (VCBS)

Trong giai đoạn 2024 – nửa đầu năm 2025, CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (AGG – sàn HOSE) sẽ tiếp tục thực hiện bàn giao và ghi nhận doanh thu đối với các sản phẩm còn lại tại dự án West Gate (Bình Chánh, TP.HCM). Ngoài ra, hiệu quả lợi nhuận hoạt động chuyển nhượng BĐS của AGG dự báo sẽ được cải thiện đáng kể nhờ mặt bằng giá bán cao hơn.

Dự án The Gió (Dĩ An, Bình Dương) hiện đã hoàn thành phần lớn thủ tục pháp lý và dự kiến đưa vào kinh doanh sau khi tính toán xong tiền sử dụng đất cần nộp bổ sung. Chúng tôi đánh giá The Gió sẽ mang lại hơn 7.000 tỷ đồng doanh thu và là nguồn đóng góp chủ đạo đến kết quả kinh doanh của AGG trong giai đoạn 2025 – 2027.

Bên cạnh việc triển khai The Gió, trong giai đoạn 2024 – 2025 AGG dự kiến đẩy mạnh triển khai các dự án quy mô lớn tại khu vực trung tâm hành chính huyện Bình Chánh (BC27 và BC3.2), theo đó hưởng lợi từ mật độ dân cư và mặt bằng giá bán đã được xác lập bởi West Gate.

Trong giai đoạn 2024 – 2026, VCBS đánh giá hoạt động triển khai, bán hàng của AGG sẽ sôi nổi hơn khi thị trường dần hồi phục và doanh nghiệp chủ trương khởi động lại hoạt động M&A, xúc tiến hoàn thiện pháp lý các dự án BĐS. Chúng tôi đưa ra khuyến nghị mua đối với cổ phiếu AGG với mức định giá hợp lý là 28.760 đồng/CP.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu PNJ

CTCK KB Việt Nam (KBSV)