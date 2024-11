Điểm tin Kinh doanh 19/11: Giá vàng: Vàng miếng và vàng nhẫn bật tăng

Top 10 ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất Việt Nam: BIDV vượt mốc 100 tỷ USD; Mỗi người chỉ được mua tối đa 1 chỉ vàng nhẫn 9999 - Giá vàng: Vàng miếng và vàng nhẫn bật tăng Theo ghi nhận hôm 18/11, giá vàng trên thị trường trong nước bật tăng, trong đó có vàng SJC tăng 1 triệu đồng/lượng. Vàng SJC tại Hà Nội và Đà Nẵng: Mua vào 81 triệu đồng/lượng (tăng 1 triệu đồng/lượng) - bán ra 84 triệu đồng/lượng (tăng 500.000 đồng/lượng). Vàng Phú Quý SJC: Mua vào 81,2 triệu đồng/lượng (tăng 900.000 đồng/lượng) - bán ra 84 triệu đồng/lượng (tăng 500.000 đồng/lượng). Vàng DOJI tại Hà Nội và DOJI tại TP Hồ Chí Minh: Mua vào 81 triệu đồng/lượng (tăng 1 triệu đồng/lượng) - bán ra 84 triệu đồng/lượng (tăng 500.000 đồng/lượng). Giá vàng miếng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 81,2 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 900.000 đồng/lượng) - 84 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 500.000 đồng/lượng). Vàng nhẫn tròn trơn được doanh nghiệp giao dịch ở mức 81,78 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 750.000 đồng/lượng) - 83,28 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 600.000 đồng/lượng). Vàng PNJ tại TP Hồ Chí Minh và vàng PNJ tại Hà Nội: Mua vào 81,8 triệu đồng/lượng (tăng 900.000 đồng/lượng) - bán ra 83,2 triệu đồng/lượng (tăng 600.000 đồng/lượng). Như vậy, giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước bật tăng mạnh trở lại. - SSI 'ế' hơn 5 triệu cổ phiếu trong đợt chào bán cho cổ đông Với số lượng cổ phiếu không bán được, SSI tiếp tục phân phối cho các nhà đầu tư với 8 người đăng ký đều là cán bộ cấp cao của công ty. CTCP Chứng khoán SSI (mã SSI) vừa công bố nghị quyết HĐQT thông qua kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu được chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu và tiếp tục phân phối số lượng cổ phiếu chưa được đăng ký mua. SSI chào bán 151 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/cp, tỷ lệ 10% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được mua 10 cổ phiếu mới). Số lượng cổ phiếu đã được đăng ký mua và nộp tiền đến hết ngày 4/11 là hơn 145,5 triệu cổ phiếu. Số cổ phiếu chưa được đăng ký mua là hơn 5,3 triệu đơn vị. Với số lượng cổ phiếu “ế” trên, SSI tiếp tục phân phối cho các nhà đầu tư với tiêu chí là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, cán bộ chủ chốt của công ty. Theo danh sách công bố, có 8 nhà đầu tư đáp ứng đủ điều kiện đã đăng ký mua hết số cổ phiếu trên, đều là cán bộ cấp cao của SSI. Số cổ phiếu được chào bán cũng với giá 15.000 đồng/cp, thời gian nộp tiền mua chậm nhất là 21/11/2024. Tháng 9 vừa qua, SSI đã hoàn thành phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Công ty đã phân phối 301,8 triệu cổ phiếu cho 73.875 cổ đông theo tỷ lệ 100:20, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 20 cổ phiếu mới. - Mỗi người chỉ được mua tối đa 1 chỉ vàng nhẫn 9999 Công ty SJC tiếp tục “siết” số lượng bán vàng nhẫn 9999 khi tình trạng chênh lệch cung cầu tái diễn. Theo đó, mỗi khách hàng chỉ được mua 1 chỉ vàng nhẫn 9999, thay vì 3 lượng/người/ngày như cuối tuần trước. Ngày 18/11, Ngân hàng Nhà nước thông báo bán vàng miếng SJC cho 4 ngân hàng thương mại Nhà nước và Công ty SJC ở mức 83,5 triệu đồng/lượng. Dựa vào giá bán của NHNN, nhóm big 4 và Công ty SJC cộng thêm 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá vàng miếng SJC niêm yết tại những doanh nghiệp này lên 84 triệu đồng một lượng. Ở chiều mua vào, Công ty SJC cộng thêm tới 1 triệu đồng mỗi lượng, nâng giá thu mua lên 81 triệu đồng/lượng. Với việc điều chỉnh không cân xứng giữa hai chiều, đã giúp thu hẹp chênh lệch giá mua bán vàng miếng SJC từ chỗ vênh nhau 3,5 triệu đồng vào cuối tuần trước xuống còn 3 triệu đồng. Cùng chiều, giá vàng nhẫn 9999 cũng được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng. Cụ thể, tại Công ty SJC, vàng nhẫn được cộng thêm 900.000 đồng/lượng ở chiều mua và 700.000 đồng/lượng ở chiều bán, neo giá mua – bán hiện ở mức 80,7 – 83 triệu đồng/lượng. Thậm chí tại Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận, vàng nhẫn 9999 được doanh nghiệp này tăng thêm tới 1,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua so với phiên giao dịch cuối tuần qua. - Công ty mẹ của TikTok tự định giá 300 tỷ USD ByteDance, tập đoàn mẹ của TikTok, vừa tự định giá ở mức 300 tỷ USD thông qua chương trình mua lại cổ phiếu lần thứ ba, tiếp tục khẳng định vị thế dù đang đối mặt với nhiều thách thức lớn tại thị trường quốc tế. Trong lần tiếp cận các nhà đầu tư gần đây, ByteDance đưa ra mức giá 180,7 USD/cổ phiếu, tăng 12,9% so với mức 160 USD của chương trình trước vào tháng 12/2023. Đợt mua lại này nâng định giá của công ty từ 268 tỷ USD lên 300 tỷ USD, vượt qua vốn hóa của nhiều tập đoàn lớn như Alibaba (221 tỷ USD) hay Coca-Cola (266 tỷ USD). Việc mua lại cổ phiếu được coi là chiến lược nhằm cung cấp thanh khoản cho các nhà đầu tư và nhân viên, đặc biệt khi ByteDance chưa có kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Năm 2023, doanh thu toàn cầu của ByteDance đạt 110 tỷ USD, tăng 30% so với năm trước. Với hơn 2 tỷ tài khoản đăng ký và 1 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng, TikTok – sản phẩm chủ lực của ByteDance – tiếp tục dẫn đầu trong lĩnh vực video ngắn toàn cầu. Đặc biệt, TikTok Shop tại Mỹ đạt tổng giá trị giao dịch (GMV) 50 tỷ USD vào năm 2024, tăng 150% so với năm trước, vượt qua nhiều đối thủ thương mại điện tử như Temu và AliExpress. - Top 10 ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất Việt Nam: BIDV vượt mốc 100 tỷ USD Trong 9 tháng đầu năm 2024, các ngân hàng quốc doanh tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu về tổng tài sản. Tuy nhiên, nhóm các ngân hàng tư nhân có quy mô vừa và nhỏ đang nổi lên với tốc độ tăng trưởng tài sản ấn tượng... Dựa trên số liệu từ báo cáo tài chính quý 3/2024 của 29 ngân hàng (không tính Agribank), tổng tài sản của nhóm ngân hàng này đạt hơn 16,2 triệu tỷ đồng, tăng 8,6% so với cuối năm 2023. Riêng 10 ngân hàng dẫn đầu ghi nhận tổng tài sản hơn 12,3 triệu tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 76%. Tính đến cuối quý 3/2024, BIDV tiếp tục giữ vững vị trí số 1 về tổng tài sản với gần 2,58 triệu tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, một ngân hàng Việt Nam có tổng tài sản vượt mốc 100 tỷ USD. Với quy mô tổng tài sản hiện tại, BIDV đứng đầu toàn hệ thống ngân hàng, cao hơn VietinBank khoảng 350.000 tỷ đồng, vượt Vietcombank hơn 544.000 tỷ đồng, và lớn gấp khoảng 2,5 lần so với những ngân hàng tư nhân hàng đầu như MB, Techcombank, VPBank. Tỷ lệ tổng tài sản của BIDV chiếm khoảng 12% tổng tài sản toàn hệ thống. VietinBank giữ vị trí thứ hai với tổng tài sản đạt 2,23 triệu tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Trong cơ cấu này, dư nợ cho vay khách hàng tăng 9%, đạt 1,6 triệu tỷ đồng, trong khi tiền gửi khách hàng tăng 8%, đạt gần 1,52 triệu tỷ đồng. Vietcombank đứng thứ ba với tổng tài sản tăng 5% so với đầu năm, đạt hơn 1,93 triệu tỷ đồng. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 10,3% so với cùng kỳ, đạt 1,4 triệu tỷ đồng, trong khi tiền gửi khách hàng tăng nhẹ 2,5%, lên mức 1,43 triệu tỷ đồng.