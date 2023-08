Điểm tin kinh doanh 18/8: Giá vàng dao động gần mức thấp nhất 5 tháng qua

Ngày 17/8, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) niêm yết tỉ giá trung tâm ở mức 23.951 VND/USD, tăng 33 đồng so với ngày hôm trước đó.

Trong khi đó, tại các ngân hàng thương mại, giá đôla diễn biến tăng giảm trái chiều. Đơn cử, tại Vietcombank giá USD mua vào được niêm yết ở mức 23.740 VND/USD, giá bán ở mức 24.110 VND/USD, giảm 15 đồng ở cả hai chiều so với cuối giờ chiều qua.

Eximbank vẫn giữ nguyên ở mức 23.710 – 24.100 VND/USD, không thay đổi so với giá chốt phiên gần nhất. Ở chiều ngược lại, ngân hàng BIDV lại cộng thêm 10 đồng ở cả hai chiều, nâng giá giao dịch đồng đôla lên mức 23.785 – 24.085 VND/USD.

Tỷ giá trên thị trường tự do tăng 90 đồng ở chiều mua vào và 20 đồng ở chiều bán ra so với cuối giờ chiều hôm 16/8, giao dịch tại mức 23.970 VND/USD (mua) và 24.020 VND/USD (bán). So với đầu tuần, hiện mỗi đồng đôla trên thị trường chợ đen đã tăng khoảng 160 đồng ở cả hai chiều.

Trong khi đó, cùng thời điểm này giá đồng bạc xanh tại các ngân hàng thương mại tăng khoảng 120 đồng, còn tỉ giá trung tâm của VND so với USD được NHNN điều chỉnh tăng thêm 103 đồng.

Dù giá bán đôla tại chợ đen tăng mạnh trong 4 ngày liên tiếp nhưng vẫn thấp hơn giá bán tại các ngân hàng thương mại từ 60-80 đồng.

- Người tiêu dùng Việt vẫn ưa chuộng giảm giá, khuyến mại

Theo khảo sát của Meta, 71% người mua hàng dịp siêu sales (Mega Sales Days) mua sắm sớm để được giảm giá đáng kể.

Meta cho biết, người tiêu dùng trong mùa cao điểm đang có xu hướng mua sắm sớm hơn để tận dụng các sự kiện bán hàng giảm giá và khám phá thương hiệu mới.

Theo đó, 71% người mua hàng dịp siêu sales (Mega Sales Days) mua sắm sớm để được giảm giá đáng kể; và 76% sẵn sàng chuyển đổi thương hiệu hoặc thử những thương hiệu mới để đổi lại được giá trị tốt nhất.

“Các ngày siêu sales ngày càng có vai trò quan trọng trong bối cảnh kinh tế không ổn định, người tiêu dùng chi tiêu tiết kiệm tối đa. 65% người mua sắm Việt Nam tham gia mua hàng vào các dịp siêu sales bởi giá cả và chiết khấu”- đại diện Meta cho hay.

Cũng theo khảo sát mới này, trong dịp Tết 2023 vừa qua, 58% người mua sắm Tết tăng chi tiêu so với Tết năm 2022, mức tăng ước khoảng 700.000 đồng. Chi tiêu cao tập trung ở nhóm khách hàng Gen Z/Millennials (những người sinh vào khoảng từ 1997-2012).

Tuy nhiên, trước tình hình kinh tế bấp bênh, 3/4 người mua sắm dịp Tết thận trọng trong chi tiêu và đồng ý rằng việc lên kế hoạch tài chính cho mùa Tết này là quan trọng hơn bao giờ hết. Khác với năm trước, người mua sắm dịp Tết có chiến lược dàn trải hoạt động mua sắm và tận dụng tối đa các sự kiện bán hàng giảm giá để tối đa hóa khả năng chi tiêu.

Về phương thức mua sắm, người tiêu dùng ngày càng có xu hướng thích trải nghiệm mua sắm trên các nền tảng trực tuyến như: Facebook/Instagram… thông qua các định dạng video, các công cụ kinh doanh hội thoại…