Điểm tin kinh doanh 18/4: Giá vàng: Vàng tăng bất chấp sự trở ngại từ USD

Sáng 17/4 tại thị trường Hà Nội, giá USD tự do mua vào khoảng 25.520 đồng/USD và bán ra là 25.670 đồng/USD.

- Xuất khẩu rau quả sang Hàn Quốc, Thái Lan tăng đột biến

3 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả sang các thị trường chính đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Đáng chú ý, thị trường Hàn Quốc, Thái Lan có mức tăng đột biến.

Báo cáo nhanh của Hiệp hội rau quả Việt Nam (Vinafruit) cho biết, kim ngạch xuất khẩu rau quả trong tháng 3 ước đạt gần 470 triệu USD, tăng 44,3% so với tháng trước và tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2023. Lũy kế quý I/2024, xuất khẩu rau quả đạt gần 1,3 tỷ USD, tăng 30,8% so với cùng kỳ năm 2023. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, kim ngạch xuất khẩu hàng rau quả đạt trên 1 tỷ USD ngay trong quý I.

Đáng chú ý, các thị trường xuất khẩu chính của rau quả Việt Nam như Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Thái Lan, Nhật Bản đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Dẫn đầu về giá trị xuất khẩu là thị trường Trung Quốc, đạt 759,4 triệu USD, tăng 32,4% so với cùng kỳ năm 2023. Hiện thị trường Trung Quốc chiếm 59,1% tổng giá trị xuất khẩu của toàn ngành rau quả.

Tiếp theo, thị trường Hàn Quốc đạt 74,6 triệu USD, tăng 59,3%; Mỹ đạt 67,7 triệu USD, tăng 33,9%. Đặc biệt, thị trường Thái Lan đạt 47,6 triệu USD, tăng đột biến 112%.

- IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu

Ngày 16/4, Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF công bố dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu tăng nhẹ do các nền kinh tế đã chứng tỏ được 'khả năng phục hồi đáng kinh ngạc' bất chấp áp lực từ lạm phát và các thay đổi trong chính sách tiền tệ.

Báo cáo của IMF, được hãng tin CNBC trích dẫn, đưa ra dự báo mức tăng trưởng toàn cầu 3,2% cho năm 2024, tăng nhẹ 0,1 điểm phần trăm so với dự báo cũng do tổ chức này đưa ra trước đó. Tới năm 2025, IMF tính toán rằng kinh tế toàn cầu sẽ tiếp tục tăng trưởng với cùng tốc độ 3,2%.