Điểm tin kinh doanh 18/2: Giá vàng miếng SJC sẽ ra sao ngày vía Thần tài?

- Giá vàng miếng SJC sẽ ra sao ngày vía Thần tài?

Càng gần đến ngày vía Thần Tài, giá vàng miếng SJC càng trở nên 'chênh vênh' khó duy trì đà tăng, trong khi các loại vàng nhẫn 9999 vẫn đều đặn 'leo dốc'.

Đầu giờ chiều 17/2, giá vàng miếng SJC được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 76,1 triệu đồng/lượng (mua) và 78,6 triệu đồng/lượng (bán), giảm 100.000 đồng ở chiều mua nhưng tăng 200.000 đồng ở chiều bán ra so với hôm 16/2.

Trong khi đó, Công ty vàng bạc đá quý Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên giá bán, hạ thấp giá mua thêm 100.000 đồng/lượng so với giá chốt phiên chiều 16/2, giao dịch quanh ngưỡng 76,2 – 78,3 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giá mua - bán vàng miếng SJC tại nhiều tiệm vàng được nới rộng lên gần 2,5 triệu đồng/lượng, thay vì mức chênh dưới 2 triệu đồng/lượng trong một vài phiên gần đây.

Đáng chú ý, chỉ có vàng miếng SJC mới tăng giảm giá mua bán, trong khi các loại vàng nhẫn 9999 trên toàn thị trường đồng loạt leo dốc. Cụ thể, tại các tiệm vàng, giá giao dịch của vàng nhẫn tròn trơn được điều chỉnh tăng từ 150.000 – 300.000 đồng/lượng tùy doanh nghiệp.

Tại Công ty vàng bạc Phú Nhuận, giá vàng nhẫn 9999 đang được mua vào ở mức 63,35 triệu đồng/lượng và bán ra với giá 64,6 triệu đồng/lượng, cao hơn 150.000 đồng/lượng ở chiều mua và 200.000 đồng/lượng ở chiều bán.

Trong khi đó, tại hệ thống tiệm vàng Mi Hồng, giá mua bán vàng nhẫn 9999 đều được cộng thêm 200.000 đồng/lượng, giá mua – bán được niêm yết ở mức 62,8 – 63,8 triệu đồng/lượng. Đồng thời, chênh lệch giá mua - bán của vàng 24K chỉ khoảng 1 triệu đồng/lượng, thấp hơn một nửa so với độ vênh này của vàng miếng SJC.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng đang dao động quanh mức 2.013 USD/ounce, tăng khoảng 10 USD/ounce so với giá chốt phiên gần nhất. Quy đổi theo tỉ giá tại các ngân hàng thương mại, giá vàng thế giới tương đương gần 60 triệu đồng/lượng. Như vậy, dù giá vàng miếng SJC đã giảm nhưng so với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC đang đắt hơn đến 18,6 triệu đồng/lượng, trong khi độ vênh này so với giá vàng 9999 đang là 4,6 triệu đồng/lượng.

Đến ngày vía Thần tài nhưng giá vàng miếng SJC chỉ nhích nhẹ không đáng kể do lực bán chốt lời gia tăng, trong khi sức mua èo uột. Nếu lực bán vẫn tiếp tục tăng cao, giá vàng miếng SJC có thể sẽ ngày càng rời xa mốc cao kỷ lục 80 triệu đồng mỗi lượng từng thiết lập vào cuối năm ngoái.