Điểm tin Kinh doanh 18/12: Giá vàng: Vàng nhẫn tăng giá

Người mua vàng chuẩn bị đối diện với biến số mới; Vietnam Airlines (HVN) ước lãi năm nay vượt 38,5% mục tiêu cả năm - Giá vàng: Vàng nhẫn tăng giá Theo ghi nhận, chiều 17/12, giá vàng trên thị trường trong nước cơ bản giữ ổn định so với hôm 16/12. Vàng nhẫn tăng giá khoảng 500.000 đồng/lượng mua vào. Vàng SJC: Mua vào 82,6 triệu đồng/lượng, bán ra 85,1 triệu đồng/lượng. Tương tự, vàng DOJI và SJC Bảo Tín Minh Châu cũng ở mức 82,6 triệu đồng/lượng mua vào, 85,1 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng Phú Quý SJC cũng ở mức 82,6 triệu đồng/lượng mua vào, 85,1 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng PNJ ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh có giá mua vào cao hơn và giá bán ra thấp hơn so với các thương hiệu khác, niêm yết ở mức 83,6 triệu đồng/lượng mua vào - 84,7 triệu đồng/lượng bán ra. Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên tại Mỹ tăng 4,1 USD, lên 2.652,8 USD/ounce. Sang phiên châu Á sáng 17/12, giá vàng tiếp tục tăng 4,9 USD, lên 2.657,7 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 2/2025 trên sàn New York giảm 5,8 USD, xuống mức 2.670 USD/ounce. Vàng tương lai giảm nhẹ trong bối cảnh cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), sau đó là một cuộc họp báo từ Chủ tịch Fed Jerome Powell. Fed được kỳ vọng sẽ cắt giảm lãi suất 0,25%. Dù thị trường vàng đang ở mức tích cực, nhưng không thu hút được động lực mới nào trước các dữ liệu bất ổn. Theo các chuyên gia, giá vàng không thể quay trở lại mức cao lịch sử. Một số nhà giao dịch sẵn sàng chốt lời trước quyết định của Fed. Tuy nhiên, về lâu dài, hoạt động mua vào của Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ tiếp tục đóng vai trò xúc tác tăng giá chính cho thị trường vàng. Với mức giá khoảng 2.657,7 USD/ounce ở thời điểm hiện tại, giá vàng thế giới quy đổi sang Việt Nam đồng (đã tính thuế, phí gia công) đang ở mức 82,55 triệu đồng/lượng. Như vậy, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới chỉ còn khoảng 2,55 triệu đồng/lượng. - Chuỗi nhà thuốc Long Châu được định giá gần 1,5 tỷ USD SSI Research dự báo Long Châu sẽ mở 400 nhà thuốc mỗi năm trong giai đoạn 2024-2025 để giành thị phần từ các cửa hàng thuốc nhỏ lẻ và các nhà thuốc bệnh viện. Báo cáo mới đây của SSI Research đánh giá Công ty CP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT - FPT Retail (HoSE: FRT) đang hoạt động với 2 trụ cột kinh doanh chính gồm chuỗi bán lẻ công nghệ FPT Shop và động lực tăng trưởng mới đến từ chuỗi nhà thuốc Long Châu. Theo các chuyên gia phân tích, chuỗi Long Châu có lợi thế cạnh tranh rõ rệt trong bán lẻ dược phẩm (bán nhiều loại thuốc kê đơn hơn giúp giành thị phần không chỉ từ các cửa hàng thuốc tư nhân nhỏ lẻ mà còn từ các nhà thuốc bệnh viện). Công ty còn tiếp tục mở rộng mạng lưới cửa hàng để giành thị phần, trong khi các đối thủ cạnh tranh đang thu hẹp do mô hình kinh doanh không phù hợp (chủ yếu tập trung vào thuốc không kê toa và mỹ phẩm). Trong đó, Pharmacity bắt đầu thu hẹp mạng lưới cửa hàng từ năm 2023, trong khi An Khang giảm 40% số lượng kể từ tháng 6. SSI Research dự báo chuỗi Long Châu sẽ mở 400 nhà thuốc/năm trong giai đoạn 2024-2025 để giành thị phần từ các cửa hàng thuốc nhỏ lẻ và các nhà thuốc bệnh viện, hiện chiếm hơn 85% thị phần nhà thuốc trong nước. Theo ước tính, doanh thu năm nay cho mảng nhà thuốc của FRT đạt khoảng 22.700 tỷ đồng (+43%) và đạt 27.300 tỷ đồng vào năm 2025 (+20%). Biên lợi nhuận của chuỗi dự kiến tiếp tục mở rộng, đạt ít nhất 3% trong dài hạn, từ mức 1,9% trong 3 quý đầu năm nay. Về mảng tiêm chủng, sau 1 năm ra mắt, mảng kinh doanh này đã đóng góp 5% vào doanh thu của Long Châu trong 9 tháng năm nay, và vượt kế hoạch mở 100 điểm, trung tâm một năm. SSI ước tính doanh thu mảng tiêm chủng của Long Châu có thể đạt 1.000 tỷ đồng năm 2024 và 2.600 tỷ đồng vào năm 2025, chiếm lần lượt 4% và 9% tổng doanh thu của toàn chuỗi. Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích cho rằng quy mô thị trường vaccine (khoảng 667 triệu USD vào năm 2023) nhỏ hơn nhiều so với thị trường thuốc (8,5 tỷ USD theo IQVIA). Do đó, việc nhân rộng mạng lưới nhà thuốc và cải thiện biên lợi nhuận vẫn sẽ là động lực chính cho lợi nhuận của chuỗi Long Châu trong dài hạn. Hiện chuỗi nhà thuốc này đang có kế hoạch tăng vốn, dự kiến thực hiện trong quý I/2025. Về FPT Shop, nhóm phân tích dự báo chuỗi có thể đóng 120 cửa hàng trong năm 2024 và duy trì số lượng cửa hàng còn lại vào năm 2025. Doanh thu của chuỗi theo đó dự kiến giảm 6% năm nay, về khoảng 15.100 tỷ đồng. Trong năm 2025, doanh số chuỗi này có thể tăng lại 5% nhờ sự phục hồi tiêu dùng và chu kỳ thay thế điện thoại di động (4-5 năm sau nhu cầu tăng cao bất thường vào năm 2021). SSI Research đánh giá 2024-2025 sẽ là giai đoạn đầu của chu kỳ lợi nhuận mới của chuỗi. Theo đó, chuỗi dự báo có lãi trở lại sau thời gian dài giảm hàng tồn kho và tối ưu chi phí. Với các ước tính trên, SSI định giá chuỗi Long Châu vào khoảng 36.754 tỷ đồng (gần 1,5 tỷ USD). Trong đó, FPT Retail hiện sở hữu 75% cổ phần chuỗi này. Trong khi đó, giá trị doanh nghiệp của chuỗi FPT Shop chỉ được ước tính vào khoảng 1.754 tỷ đồng, và do FPT Retail sở hữu 100%. - Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản thu về hơn 62 tỷ USD Năm 2024 là năm bứt phá của nông nghiệp Việt Nam khi giá trị sản xuất tăng trưởng trên 3,2%, kim ngạch xuất khẩu nông - lâm - thủy sản ước đạt trên 62 tỷ USD. Đây là thông tin được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(NNPTNT) cho biết, tại Hội nghị thúc đẩy xuất khẩu nông, lâm, thủy sản, tổ chức tại TPHCM ngày 16/12. Ông Lê Thanh Hòa - Phó Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ NNPTNT) cho biết: Năm 2024 là một năm phát triển ấn tượng của ngành nông nghiệp Việt Nam cả về sản xuất và xuất khẩu. Giá trị sản xuất tăng trưởng trên 3,2%; kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt trên 62 tỷ USD tăng trên 18% so năm 2023. Trong đó, có 11 mặt hàng tiếp tục duy trì giá trị kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, có 7 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 3 tỷ USD (gỗ và sản phẩm gỗ ước 16,1 tỷ USD, rau quả ước 7,1 tỷ USD, gạo ước 5,8 tỷ USD, cà phê ước 5,4 tỷ USD, hạt điều 4,3 tỷ USD, tôm 3,8 tỷ USD, cao su ước 3,2 tỷ USD). Xét về tốc độ tăng trưởng, xuất khẩu rau quả, gạo, cà phê, hạt điều và hạt tiêu đều đạt 2 con số: cà phê tăng 56,9%, hồ tiêu tăng 53,3%, cao su tăng 24,6%, gạo tăng 10,6%. Về thị trường, Hoa Kỳ đã vượt qua Trung Quốc trở thành thị trường xuất khẩu nông, lâm, thủy sản lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch 12,3 tỷ USD (11 tháng 2024); Trung Quốc đứng thứ hai với 12,2 tỷ USD; tiếp đến là EU, Nhật Bản, Hàn Quốc… Theo ông Lê Thanh Hòa, mục tiêu đặt ra cho xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm 2024 là 55 tỷ USD. Tuy nhiên tính đến nay, giá trị xuất khẩu đã vượt xa mục tiêu đề ra, đạt hơn 62 tỷ USD; trong đó, giá trị thặng dư thương mại đạt trên 6 tỷ USD. - Người mua vàng chuẩn bị đối diện với biến số mới Biến số này sẽ tác động đến giá vàng một cách phức tạp hơn. Giá vàng thế giới hôm 17/12, leo lên mức 2.655 USD/ounce, tương đương 82,2 triệu đồng/lượng. Theo giới phân tích, giá vàng đang được đẩy lên vì đồng USD giảm nhẹ giá trị, lực mua vàng của nhiều nước lớn và gần đến ngày Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) ra thông tin lãi suất. Trong báo cáo mới phát hành, Tập đoàn tài chính MKS PAMP (Thụy Sĩ) cho biết, chính sách lãi suất của Fed sẽ tác động đến giá vàng trong thời gian tới. Năm 2025, giá vàng có thể rớt xuống 2.500 USD/ounce, tương đương 77,35 triệu đồng/lượng. Nhưng khả năng này chỉ chiếm khoảng 30%. Theo MKS PAMP, giá vàng có thể tăng vọt lên mức 3.000 USD/ounce, tương đương 91 triệu đồng/lượng phụ thuộc vào quyết định lãi suất của Fed, cũng như các yếu tố khác như chính sách thương mại của ông Trump, nợ công Mỹ cũng góp phần thúc đẩy giá vàng. Theo Gold Price, hiện người mua vàng lướt sóng lẫn nắm giữ dài hạn đều có lợi nhuận. Người mua vàng và nắm giữ trong vòng 1 năm qua đang lãi đến 621 USD/ounce, tương đương 19,2 triệu đồng/lượng. - Vietnam Airlines (HVN) ước lãi năm nay vượt 38,5% mục tiêu cả năm Vietnam Airlines (mã cổ phiếu HVN) cho biết mặc dù tháng 11 là tháng thấp điểm nhưng kết quả kinh doanh của tổng công ty vẫn tăng trưởng tích cực. Theo đó, ước tính lợi nhuận trước thuế cả năm nay sẽ vượt 38,5% mục tiêu năm đã đề ra. Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, mã cổ phiếu HVN - sàn HoSE) vừa cho biết, mặc dù tháng 11 là tháng thấp điểm nhưng tổng công ty vẫn thực hiện gần 11.000 chuyến bay an toàn; vận chuyển 1,82 triệu khách, tăng hơn 6% so cùng kỳ năm 2023. Đồng thời, khối lượng hàng hóa chuyên chở tăng trưởng 21%, đạt hơn 26.000 tấn. Theo đó, Vietnam Airlines ghi nhận doanh thu hợp nhất ước đạt 8.638 tỷ đồng, tăng gần 7% so cùng kỳ, và lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 193 tỷ đồng, cải thiện tới 734 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023. Ước tính cả năm 2024, doanh thu đạt khoảng 113.577 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế ước đạt 6.264 tỷ đồng, lần lượt vượt 7% và 38,5% kế hoạch năm, Vietnam Airlines cho biết.