Điểm tin kinh doanh 18/12: Giá vàng có thể bứt phá trong tuần này?

Các chuyên gia cho biết, giá dầu ghi nhận tuần tăng sau 7 tuần trượt dốc. Sự leo dốc của giá dầu phần lớn được hỗ trợ bởi đồng USD yếu, cũng như Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nâng dự báo nhu cầu dầu năm 2024.

Phiên giao dịch đầu tiên của tuần kết thúc, giá dầu tăng nhẹ chưa đến 20 cent do việc cắt giảm sản lượng của OPEC+ không thể bù đắp hoàn toàn những lo lắng xung quanh tình trạng dư cung dầu thô và tăng trưởng nhu cầu nhiên liệu yếu hơn trong năm tới.

Lo ngại về tình trạng dư cung và dữ liệu kinh tế Mỹ cho thấy, giá tiêu dùng tăng bất ngờ đã đẩy giá dầu giảm mạnh hơn 3% xuống mức thấp nhất trong 6 tháng trong phiên giao dịch thứ 2 của tuần.

Trong tháng 11, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ bất ngờ tăng 0,1% do giá xăng giảm càng củng cố quan điểm Cục Dự trữ Liên bang (Fed) khó có khả năng cắt giảm lãi suất vào đầu năm tới. CPI cơ bản tăng 0,3%. Thông tin từ Viện Dầu khí Mỹ (API) cho thấy, trong tuần kết thúc vào ngày 8/12, tồn kho dầu thô của Mỹ giảm 2,349 triệu thùng; tồn kho xăng tăng 5,8 triệu thùng; và tồn kho sản phẩm chưng cất tăng 300.000 thùng.

Còn Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, tồn kho dầu của Mỹ đã giảm 4,3 triệu thùng dầu thô, cao hơn dự kiến, do nhập khẩu giảm. Chính mức tồn kho của Mỹ giảm, lo ngại tình hình an ninh ở Trung Đông có thể ảnh hưởng đến nguồn cung dầu từ khu vực này sau vụ tấn công tàu chở dầu ở Biển Đỏ đã thúc đẩy giá dầu bật tăng khoảng 1% trong phiên giao dịch thứ 3 của tuần, đồng thời kéo dài đà tăng thêm hơn 3% sang phiên giao dịch thứ 4 của tuần.

Đáng chú ý, trong phiên giao dịch thứ 4 của tuần, hai nhân tố chính hỗ trợ đà leo dốc của giá dầu là sự suy yếu của đồng USD, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nâng dự báo nhu cầu dầu trong năm tới. Trong phiên này, đồng USD đã trượt xuống mức thấp nhất trong 4 tháng (101,76) sau khi Ngân hàng Trung ương Mỹ cho biết, việc tăng lãi suất có thể đã kết thúc và chi phí đi vay sẽ giảm trong năm 2024.

Dự báo tiêu thụ dầu thế giới sẽ tăng thêm 1,1 triệu thùng/ngày, tăng 130.000 thùng/ngày so với dự báo trước đó, IEA cho biết sự tăng này là do triển vọng của Mỹ được cải thiện và giá dầu giảm. Mức dự báo của IEA chưa bằng một nửa so với dự báo của OPEC trước đó một ngày. OPEC giữ nguyên dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu trong năm 2024 là 2,25 triệu thùng/ngày.

Ở phiên giao dịch thứ 5 của tuần, mức giảm tối đa 15 cent của dầu Brent và WTI không đủ để giúp giá dầu kéo dài chuỗi giảm 7 tuần kỷ lục .

Tính cả tuần, dầu Brent tăng 71 cent, dầu WTI tăng 20 cent. Mức tăng khiêm tốn này đủ để cả hai mặt hàng dầu tiêu chuẩn ghi nhận tuần tăng đầu tiên, chấm dứt chuỗi 7 tuần giảm.