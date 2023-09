Điểm tin kinh doanh 17/9: Giá vàng chạm ngưỡng cao nhất từ đầu năm đến nay

Các nhà phân tích của Ngân hàng Bank of America (Mỹ) dự báo giá dầu có thể sớm tăng lên mức 3 con số, vượt mức 100 USD/thùng trước khi bước sang năm 2024.

Nhà phân tích hàng hóa Fiona Cincotta tại City Index, nhận định: “Những lo ngại về nguồn cung tiếp tục là động lực chính thúc đẩy giá dầu đi lên kể từ khi Nga và Ả Rập Saudi thông báo gia hạn quyết định giảm nguồn cung tổng cộng 1,3 triệu thùng/ngày đến cuối năm nay.

Vào ngày 5/9, Riyadh cho biết sẽ gia hạn cắt giảm sản lượng 1 triệu thùng/ngày cho đến cuối năm, còn Moscow cũng cam kết giảm xuất khẩu dầu 300.000 thùng/ngày đết hết năm 2023.

Ngoài ra, dữ liệu doanh số bán lẻ và sản lượng công nghiệp tốt hơn kỳ vọng của Trung Quốc cũng thúc đẩy giá dầu trong tuần này do các điều kiện kinh tế của Trung Quốc được coi là rất quan trọng đối với nhu cầu dầu trong thời gian còn lại của năm.

"Nếu Tổ chức các nước xuất khẩu dầu và các đối tác (OPEC+) gồm 23 quốc gia tiếp tục duy trì việc cắt giảm sản lượng tự nguyện đến hết năm, trong bối cảnh nhu cầu của châu Á tăng cao, chúng tôi cho rằng giá dầu Brent có thể vượt ngưỡng 100 USD/thùng trước khi sang năm 2024" - đài CNBC dẫn lời các nhà phân tích của Ngân hàng Mỹ Bank of America.

Theo nhà phân tích Tamas Varga của công ty môi giới dầu mỏ PVM, dự báo giá “vàng đen” có thể vọt lên ngưỡng 100 USD/thùng là hợp lý do những hạn chế sản xuất dầu từ Ả Rập Saudi và Nga, việc bảo trì các nhà máy lọc dầu sắp tới và sự thiếu hụt cơ cấu dầu diesel ở châu Âu.

- Giá cà phê Việt Nam tăng cao nhất trong 30 năm qua

Giá cà phê xuất khẩu của Việt Nam đang tăng lên mức cao nhất trong vòng 30 năm trở lại đây. Song nhiều doanh nghiệp cho biết, đang không có hàng để bán do nguồn cung khan hiếm và doanh nghiệp "đói" vốn.

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 8, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt gần 85 nghìn tấn, thu về 258,5 triệu USD, giảm 25,1% về lượng và giảm 2,9% về giá trị so với tháng 8 năm ngoái.

Tính chung 8 tháng, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 1,2 triệu tấn, trị giá gần 3 tỷ USD, giảm 5,4% về lượng nhưng tăng 3,1% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Dù khối lượng suy yếu, song giá cà phê xuất khẩu của Việt Nam tăng tháng thứ 6 liên tiếp, ghi nhận mức cao mới trong tháng 8, đạt kỷ lục 3.054 USD/tấn, tăng 8% so với tháng trước đó và tăng gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá xuất khẩu bình quân cà phê của nước ta trong 8 tháng đạt 2.463 USD/tấn, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm ngoái.