Điểm tin Kinh doanh 17/12: Giá vàng: Giảm mạnh

Giá vàng thế giới năm sau có thể tăng chậm lại; Vinamilk chốt ngày chia cổ tức bằng tiền mặt - Giá vàng: Giảm mạnh Giá vàng chiều 16/12, theo ghi nhận giá vàng trong nước giảm mạnh, nhiều thương hiệu giảm ở mức 1,2 triệu đồng/lượng. Vàng SJC tại Hà Nội và Đà Nẵng: 82,6 triệu đồng/lượng mua vào, 85,1 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra). Vàng SJC Phú Quý: 82,6 triệu đồng/lượng mua vào (giảm 900 nghìn đồng/lượng), 85,1 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 1 triệu đồng/lượng). Vàng DOJI tại Hà Nội và DOJI tại TP Hồ Chí Minh: 82,7 triệu đồng/lượng mua vào (giảm 900 nghìn đồng/lượng), 85,1 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 1 triệu đồng/lượng). Vàng PNJ tại TP Hồ Chí Minh: 83,4 triệu đồng/lượng mua vào (giảm 100 nghìn đồng/lượng), 84,4 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 300 nghìn đồng/lượng). Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tròn trơn tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 83,33 triệu đồng/lượng mua vào, 85,8 triệu đồng/lượng bán ra. Sáng 16/12, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức hơn 82,3 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 2,8 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước. Darin Newsom, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Barchart, dự báo giá vàng sẽ có xu hướng đi ngang vào tuần này, nhưng không có nghĩa thị trường không có kịch tích. Diễn biến bất ngờ của thị trường vàng có thể xảy ra như tuần vừa qua. Tập đoàn tài chính Heraeus Precious Metals dự báo, giá vàng năm 2025 giao dịch trong khoảng 2.450-2.950 USD/ounce. Ngân hàng trung ương mua vàng, căng thẳng địa chính trị tại Ukraine và Trung Đông… là những yếu tố tác động tới giá vàng dài hạn. - Tổng mức bán lẻ hàng hóa năm 2024 Tp. Hồ Chí Minh tăng 11% Tổng mức bán lẻ hàng hóa của Tp. Hồ Chí Minh năm 2024 đạt 567.982 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2023 (cùng kỳ tăng 9,6%). Theo Sở Công Thương Tp. Hồ Chí Minh, hoạt động thương mại năm 2024 của thành phố tiếp tục hồi phục và duy trì xu hướng tăng trưởng. Đồng thời, tổng mức bán lẻ hàng hóa của Tp. Hồ Chí Minh năm 2024 đạt 567.982 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2023 (cùng kỳ tăng 9,6%). Năm 2024 là năm thứ 2, thành phố triển khai Chương trình bình ổn thị trường thực hiện theo quy chế, doanh nghiệp tham gia trên cơ sở đồng thuận, đồng hành và tuân thủ nghiêm quy định của chương trình; đồng thời chương trình cũng góp phần ổn định giá cả, không để xảy ra tình huống khan hàng, thiếu hụt nguồn cung cục bộ gây sốt giá trong năm 2024. Nhờ đó, chỉ số giá tiêu dùng bình quân 11 tháng đầu năm 2024 của thành phố chỉ tăng 3,19% so với cùng kỳ; thấp hơn bình quân cả nước (cả nước tăng 3,69%). - Giá vàng thế giới năm sau có thể tăng chậm lại Theo Hội đồng Vàng thế giới (WGC), giá kim quý có khả năng tăng với tốc độ chậm hơn vào năm 2025 nếu điều kiện thị trường tiếp tục ổn định như hiện tại. Thống kê từ đầu năm đến nay, WGC nhận thấy giá vàng thế giới ​​sẽ thiết lập mức tăng trưởng hàng năm tốt nhất trong hơn một thập kỷ qua. Cụ thể, kim loại màu vàng đã lần lượt đạt 40 mức cao kỷ lục trong suốt năm nay, và đạt đỉnh ở mức 2.826 USD/ounce vào cuối tháng 10. Cũng trong quý III, tổng nhu cầu vàng của thế giới đã có lần đầu tiên vượt qua 100 tỷ USD. Mặc dù vàng đã gặp đợt bán tháo ngắn và mạnh sau chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào đầu tháng 11, hiệu suất sinh lời của vàng thế giới từ đầu năm đến nay vẫn đạt hơn 25%. Điều này phản ánh sức mua lớn của ngân hàng trung ương và nhu cầu trú ẩn tài sản an toàn trước sự biến động của thị trường và rủi ro địa chính trị. Mối lo ngại về nợ công ngày càng tăng của châu Âu cùng với tình trạng bất ổn địa chính trị liên tục ở Trung Đông, Đông Âu và những nơi khác cũng là nguyên nhân thúc đẩy giá vàng lên cao. Đánh giá về triển vọng của giá vàng trong năm 2025, WGC nhìn nhận nếu nền kinh tế Mỹ vẫn hoạt động theo kỳ vọng của thị trường, giá vàng sẽ tăng ở mức khiêm tốn hơn so với năm nay. Vàng có tiềm năng tăng giá vào năm tới nếu nhu cầu mua vào của ngân hàng trung ương mạnh hơn dự kiến ​​hoặc nếu tình hình tài chính thế giới suy thoái nhanh chóng làm thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn. "Chúng tôi dự báo nhu cầu sẽ vượt 500 tấn, mang lại tác động tích cực cho giá vàng", WGC khẳng định. Cũng theo WGC, năm tới có thể mang lại nhiều lợi nhuận hơn nữa cho vàng. Theo báo cáo, thị trường hiện dự báo Fed sẽ cắt giảm tổng cộng 1% lãi suất trong năm 2025, với con số tương tự dự kiến ​​đối với các ngân hàng trung ương châu Âu. Đồng thời, thị trường cũng kỳ vọng đồng USD sẽ ổn định hoặc yếu đi khi các điều kiện lạm phát của kinh tế Mỹ được kiểm soát. Tuy nhiên, chỉ cần xuất hiện sự tạm dừng hoặc thậm chí là đảo ngược việc cắt giảm lãi suất của Fed, nhu cầu đầu tư vàng sẽ lập tức chịu áp lực. - Vinamilk chốt ngày chia cổ tức bằng tiền mặt Với tổng số gần 2,1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, số tiền chi trả lần này của Vinamilk lên tới hơn 1.040 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk, mã: VNM) vừa thông báo về việc chốt quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền cho đợt 2/2024 với tỷ lệ 5%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận được 500 đồng. Với tổng số gần 2,1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, số tiền chi trả lần này của Vinamilk lên tới hơn 1.040 tỷ đồng. Trong cơ cấu cổ đông, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), cổ đông lớn nhất với tỷ lệ sở hữu 36% (tương ứng hơn 752 triệu cổ phiếu), sẽ nhận về 376 tỷ đồng. Tập đoàn F&N của tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi nắm giữ 17,69% cổ phần (khoảng 370 triệu cổ phiếu) sẽ nhận 185 tỷ đồng. Đứng thứ ba, Platinum Victory Pte. Ltd., sở hữu 10,62% cổ phần (gần 222 triệu cổ phiếu), nhận được khoảng 111 tỷ đồng. Trước đó, Vinamilk đã chi trả hai đợt cổ tức gồm cổ tức đợt cuối năm 2023 và tạm ứng đợt 1/2024, với tổng tỷ lệ 24,5%, tương đương mỗi cổ phiếu nhận 2.450 đồng. Như vậy, trong năm 2024, Vinamilk đã tạm ứng cổ tức với tổng tỷ lệ 20%, tương ứng hơn 4.100 tỷ đồng. Ngoài ra, Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Vinamilk đã thông qua kế hoạch trả cổ tức cả năm với tỷ lệ 38,5%. Điều này đồng nghĩa rằng cổ đông sẽ còn nhận thêm ít nhất một đợt chi trả cổ tức nữa trong thời gian tới. - Xuất khẩu trực tuyến dự kiến đạt 5,8 tỷ USD năm 2028 Giá trị xuất khẩu thương mại điện tử của Việt Nam dự kiến tăng gấp 1,7 lần, đạt 145,2 nghìn tỷ đồng (khoảng 5,8 tỷ USD) vào năm 2028. Ngày 16-12 Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) và Access Partnership phối hợp tổ chức hội thảo “Phát triển xuất khẩu trực tuyến”. Bà Megan Lim, Giám đốc Chiến lược kinh tế Access Partnership (tổ chức nghiên cứu quốc tế về thương mại điện tử), cho biết, năm 2023, giá trị xuất khẩu thương mại điện tử B2C của Việt Nam đạt 86 nghìn tỷ đồng (khoảng 3,5 tỷ USD). Dự kiến năm 2028, giá trị này sẽ tăng gấp 1,7 lần, đạt 145,2 nghìn tỷ đồng (khoảng 5,8 tỷ USD). Trong đó, các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) đóng góp 25%.