Điểm tin kinh doanh 16/3: Giá vàng: Neo ở mức cao

Lũy kế 2 tháng đầu năm 2024, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 26.714 xe, giảm 23% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, xe ô tô du lịch giảm 26%, xe thương mại giảm 12% và xe chuyên dụng giảm 59%.

Tính đến hết tháng 2/2024, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 27%, trong khi xe nhập khẩu giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các nhà sản xuất ô tô hàng đầu tại Việt Nam như Toyota, Hyundai và VinFast đều ghi nhận sự suy giảm trong doanh số bán hàng.

- Giá USD chợ đen tăng phi mã, cao hơn ngân hàng 1.000 đồng

Hiện giá mua USD trên thị trường tự do đang cao hơn tại các ngân hàng thương mại khoảng 1.000 đồng, còn giá bán USD “chợ đen” cao hơn tại nhà băng khoảng 750 đồng.

Ngày 15-3, tỉ giá trung tâm của VND so với USD được Ngân hàng Nhà nước công bố mức 23.979 VND/USD, tăng 12 đồng so với phiên trước. Cùng với đó, tỉ giá đồng bạc xanh tại các ngân hàng thương mại được điều chỉnh tăng thêm từ 30-40 đồng mỗi đôla so với phiên trước.

Cụ thể giá mua – bán USD tại Vietcombank vào đầu giờ chiều nay giao dịch ở mức 24.540 – 24.910 VND/USD, cao hơn 40 đồng ở cả hai chiều so với chốt phiên chiều qua. Còn nếu tính từ đầu tháng 3 đến nay, giá USD tại đây đã tăng 100 đồng mỗi đôla.

Tại Eximbank tỉ giá đôla Mỹ được niêm yết ở mức 24.500 – 24.890 VND/USD, tăng thêm 30 đồng mỗi USD so với giá đóng cửa phiên gần nhất…

Tương tự, ngân hàng BIDV cũng chỉ cộng thêm 35 đồng cho mỗi USD so với phiên hôm qua, niêm yết giá mua – bán là 24.580 – 24.890 VND/USD.

Trên thị trường tự do, giá mua – bán đôla Mỹ lúc 14h phổ biến ở mức 25.560 – 25.640 VND/USD, tăng tới 180 đồng mỗi đôla so với tối qua. Như vậy, giá mua USD trên thị trường tự do đang cao hơn tại các ngân hàng thương mại khoảng 1.000 đồng, còn giá bán USD “chợ đen” cao hơn tại nhà băng khoảng 750 đồng.

Trong những ngày gần đây, giá USD trên thị trường liên ngân hàng liên tục tăng. Tại các ngân hàng thương mại, giá USD tăng 1,9% so với cuối năm ngoái, trong khi giá USD trên thị trường tự do tăng hơn 3,8%. Thậm chí, trong ngày 4-3 vừa qua, giá đồng bạc xanh có lúc lập kỷ lục lên tới 25.700 VND/USD (bán).