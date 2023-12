Điểm tin kinh doanh 16/12: Giá vàng tiếp đà tăng mạnh

Giá vàng Doji tại khu vực Hà Nội đang là 73,2 triệu đồng/lượng mua vào và 74,3 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 400.000 đồng/lượng ở chiều mua và 500.000 đồng/lượng ở chiều bán so với hôm 14/12. Giá vàng Doji ngày 15/12 ở TPHCM đang mua vào tương tự và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Theo đó, giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 73,3 triệu đồng/lượng mua vào và 74,32 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TP HCM, giá vàng SJC ngày 15/12 đang mua vào mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng/lượng. Như vậy, so với chốt phiên hôm 14/12, giá vàng SJC đã được điều chỉnh tăng 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Tuy nhiên, chuyên gia này lưu ý rằng, thời điểm vàng chinh phục kỷ lục mới sẽ phụ thuộc vào thời điểm cắt giảm lãi suất của Fed.

Trong dự báo mới đây, các chuyên gia của State Street nhận thấy 50% khả năng vàng sẽ giao dịch trong phạm vi 1.950 USD đến 2.200 USD/ounce trong năm tới và 30% khả năng giá sẽ dao động trong khoảng từ 2.200 đến 2.400 USD/ounce. Milling-Stanley cho rằng sức khỏe của nền kinh tế sẽ quyết định giá vàng sẽ tăng cao như thế nào. Một kịch bản suy thoái sẽ sớm đẩy vàng lên mức cao mọi thời đại.

Với giá vàng trong nước tăng mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 2.035,8 USD/ounce (tương đương gần 60 triệu đồng/lượng nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng ngày 15/12 tại thị trường vàng trong nước và thế giới là trên 14 triệu đồng/lượng.

- Điện thoại Samsung giảm giá đến 15 triệu đồng

Theo ghi nhận tại Website Di Động Việt, Galaxy Z Flip5 256GB đang được bán với giá 19,99 triệu đồng, giảm 6 triệu đồng so với giá niêm yết. Phiên bản Galaxy Z Flip5 512GB giá chỉ còn 22,99 triệu đồng, giảm 7 triệu đồng so với giá niêm yết.

Trong khi đó, giảm sâu nhất là phiên bản Galaxy Z Flip5 512GB (BHĐT) cũng chỉ còn 16,99 triệu đồng, giảm lên đến 13 triệu đồng so với giá niêm yết.

Ở thời điểm hiện tại, Galaxy Z Fold5 256GB cũng đang được nhiều người dùng quan tâm. Model này đang được bán với giá 32,99 triệu đồng, giảm 8 triệu đồng so với giá niêm yết. Tương tự là Galaxy Z Fold5 512GB và 1TB cũng có giá giảm lần lượt là 36,99 triệu đồng và 42,99 triệu đồng.

Với phiên bản BHĐT, Galaxy Z Fold5 512GB chỉ còn 29,99 triệu đồng, giảm 15 triệu đồng so với giá niêm yết. Các phiên bản này vẫn đảm bảo nguyên seal (chưa khui máy), chỉ được kích hoạt bảo hành online trước vài ngày.

Đồng thời, các sản phẩm điện thoại Samsung Galaxy S, Galaxy A… cũng có mức giá giảm, cụ thể: Galaxy S23 Ultra 5G 256GB có giá chỉ 22,99 triệu đồng, giảm 9 triệu đồng so với giá niêm yết; Galaxy S23 Plus 256GB giá ưu đãi chỉ 16,99 triệu đồng, giảm 10 triệu đồng so với giá niêm yết. Bên cạnh đó, điện thoại Samsung Galaxy A05 128GB và điện thoại Samsung Galaxy A05s 128GB có giá giảm lần lượt là 2,89 triệu đồng (giá niêm yết 3,19 triệu đồng) và 3,39 triệu đồng (giá niêm yết 3,99 triệu đồng); Galaxy A54 5G 128GB có giá chỉ 8,59 triệu đồng, giảm 1,9 triệu đồng so với giá niêm yết,...

- VIS Rating: Lãi suất huy động sẽ vẫn ở mức thấp đến hết năm 2024

Năm 2024 kỳ vọng lãi suất huy động sẽ vẫn ở mức thấp, thúc đẩy mặt bằng lãi suất cho vay thấp hơn, giảm chi phí huy động vốn và giảm bớt gánh nặng trả nợ của doanh nghiệp và tổ chức phát hành trái phiếu...