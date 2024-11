Điểm tin Kinh doanh 16/11: Giá vàng: đảo chiều tăng cực mạnh giá vàng nhẫn

Nguyên nhân tỉ giá USD liên tục tăng; Đề xuất tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng trong 6 tháng đầu năm 2025 - Giá vàng: đảo chiều tăng cực mạnh giá vàng nhẫn Theo cập nhật giá vàng hôm 15/11, thị trường vàng trong nước đảo chiều tăng rất mạnh giá vàng nhẫn và giữ nguyên giá vàng miếng. Giá vàng ngày 15/11 giữ nguyên giá vàng miếng ở mức 83,5 triệu đồng/lượng bán ra. Theo đó, giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 80 triệu đồng/lượng mua vào và 83,5 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 15/11 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng SJC giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra. Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 80 triệu đồng/lượng mua vào và 83,5 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 15/11 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội. Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 80 triệu đồng/lượng mua vào và 83,5 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 80,3 triệu đồng/lượng mua vào và 83,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 300.000 đồng/lượng chiều mua vào và giữ nguyên chiều bán ra so với chốt phiên trước. Như vậy, giá vàng trong nước hôm ngày 15/11, giữ ổn định cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước ở một số thương hiệu vàng lớn. Giá vàng nhẫn hôm ngày 15/11, đảo chiều tăng rất mạnh trở lại ở một số thương hiệu vàng. Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 81 – 82,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 600.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 79,5 – 82 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 300.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước. Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 80,78 – 82,68 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 760.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 560.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước. Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến chiều 15/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 15/11 tiếp đà giảm với giá vàng giao ngay giảm 9,2 USD, xuống 2.565,8 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 2.570,5 USD/ounce, giảm 10,8 USD so với rạng sáng cùng ngày. Thị trường vàng thế giới ghi nhận phiên giảm thứ 5 liên tiếp và chạm mức thấp nhất trong 2 tháng khi tiếp tục chịu áp lực từ sức mạnh của đồng USD. - VNPT giới thiệu hệ sinh thái số toàn diện tại Diễn đàn quốc gia Phát triển Kinh tế số & Xã hội số lần thứ II Điển hình trong số đó có thể kể tới là hệ sinh thái Tài nguyên và Môi trường của VNPT, cung cấp giải pháp toàn diện phục vụ quản lý đầy đủ 9 lĩnh vực của ngành tài nguyên và môi trường, giúp giám sát, quản lý tài nguyên thiên nhiên và cảnh báo sớm về các hiện tượng thời tiết cực đoan. Các công nghệ này giúp cơ quan quản lý và người dân chủ động ứng phó với các vấn đề về môi trường, góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên và phát triển bền vững. Bên cạnh đó, VNPT đã phát triển Hệ sinh thái Giáo dục số với hơn 20 sản phẩm, dịch vụ bao phủ hầu hết các quy trình, nghiệp vụ quan trọng của ngành giáo dục giúp cho các nhà quản lý, các thầy cô giáo, phụ huynh, học sinh có những nền tảng, công cụ hiệu quả, hiện đại hỗ trợ đắc lực cho việc dạy và học. vnEdu 4.0 có bộ giải pháp đầy đủ cho các trụ cột: quản trị số, dạy học số, dịch vụ số. Ngoài ra, VNPT còn có hệ sinh thái cho chính quyền số, y tế số… Tất cả các hệ sinh thái này đều được Tập đoàn VNPT đầu tư dài hạn và bài bản từ nghiên cứu, xây dựng các bộ giải pháp chuyển đổi số đến các hệ sinh thái chuyên dụng. Tất cả đều được thiết kế riêng, phù hợp theo nhu cầu của từng ngành, từng lĩnh vực. Những giải pháp này không chỉ đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành mà còn đảm bảo làm giàu nguồn dữ liệu ĐÚNG - ĐỦ - SẠCH - SỐNG, phục vụ hiệu quả cho các nghiệp vụ chuyên môn. Đặc biệt, VNPT cũng nhận thức rõ ràng sự cần thiết phải tích hợp các công nghệ mới như AI 4.0 vào các hệ thống hỗ trợ chỉ đạo điều hành, giúp tối ưu hóa quy trình và cung cấp tiện ích thông minh cho người dùng. Các hệ thống báo cáo động, Trợ lý AI, SmartBot, SmartVoice,... giúp nâng cao hiệu quả làm việc và đảm bảo an toàn thông tin trong mọi hệ thống CNTT và dữ liệu chuyên ngành. - Nguyên nhân tỉ giá USD liên tục tăng Những tuần gần đây, tỉ giá đồng USD liên tục tăng nóng, một số chuyên gia cho rằng điều này có nguyên nhân từ cả yếu tố bên ngoài và nội tại. Cập nhật chiều 15-11, tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), tỉ giá đồng USD niêm yết ở mức 25.160 - 25.512 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 52 đồng/USD so với ngày 6-11. Trên thị trường thế giới, chỉ số Dollar Index (DXY), chỉ số đo lường diễn biến của USD với 6 loại tiền tệ lớn của thế giới, đạt mức 106,89 điểm, tăng 0,49%. Tính từ đầu năm 2024 đến nay, giá USD tăng khoảng 4,4%. Tại thị trường Hà Nội, tỉ giá USD trên thị trường tự do chiều 15-11 giao dịch ở mức 25.600 – 25.700 đồng/USD. Tỉ giá đồng USD đã bắt đầu tăng mạnh trở lại kể từ đầu tháng 10, đặc biệt khi ông Donald Trump chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Theo giải thích của ông Nguyễn Hữu Huân, Trưởng bộ môn Thị trường tài chính, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, diễn biến của đồng USD trên thị trường trong nước gần đây có nguyên nhân từ thị trường thế giới do chỉ số USD tăng giá quá mạnh, có lúc chạm ngưỡng cao nhất 2 tháng. Các doanh nghiệp Việt Nam đang bước vào mùa cao điểm của việc nhập hàng hóa chuẩn bị cho Tết. Nhu cầu nhập hàng để sản xuất cũng như tiêu dùng, buôn bán vào cuối năm khá nhiều, những yếu tố này cũng gây áp lực về nhu cầu ngoại tệ. Một yếu tố khác là Ngân hàng Nhà nước cần mua vào ngoại tệ để trả nợ, yếu tố này cũng làm gia tăng nhu cầu về ngoại tệ trong ngắn hạn, khiến cho tỉ giá USD tăng nóng trong thời gian qua. - Co.opmart, Co.opXtra tổ chức tuần lễ trái cây, tri ân ngày nhà giáo việt nam Từ nay đến hết 20/11/2024, chương trình “Tri ân triệu cảm xúc” của Liên hiệp HTX Thương mại Tp.HCM (Saigon Co.op) bước sang tuần thứ 3 với chủ đề “Tuần lễ trái cây” tại hơn 800 điểm bán trên toàn quốc bao gồm Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Cheers, Finelife, Sense City, SenseMarket … Bên cạnh mức giảm giá từ 20 - 25% cho hơn 100 mặt hàng trái cây nhiệt đới và ngoại nhập, Co.opmart, Co.opXtra còn gửi đến khách hàng thành viên hàng ngàn phần quà là đường kính trắng, nước rửa chén Co.op theo thể lệ chương trình. Trong “Tuần lễ trái cây”, Co.opmart, Co.opXtra cũng tinh chọn những loại trái cây đẹp mắt như nho, táo, cam, kiwi … kèm hoa tươi để thiết kế nên bộ quà tặng đẹp mắt nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Thị trường cho ngày lễ này đang dần trở nên sôi động khi hàng loạt mẫu giỏ quà hóa mỹ phẩm được Co.opmart, Co.opXtra trưng bày lên kệ và thu hút người mua nhờ tính đa dạng, tiết kiệm. Điểm đặc biệt của ngày 20/11 năm nay là sự tham gia của công ty TNHH MTV Phân phối Saigon Co.op (SCD) – đơn vị trực thuộc Saigon Co.op.Theo đó, khách hàng mua các dòng bút cao cấp do SCD độc quyền phân phối với hóa đơn từ 1.000.000 VNĐ sẽ được tặng ngay sổ tay Parker. Khách hàng còn được giảm giá 40% trên các dòng bút Jotter, IM, Vector, cùng quà tặng sticker dán viết để tạo thêm nét cá nhân và độc đáo cho từng sản phẩm. Thông qua công ty SCD, dòng bút lừng danh thế giới Parker & Waterman được nhập khẩu chính ngạch vào thị trường Việt Nam hơn 15 năm qua, là lựa chọn hoàn hảo và tinh tế dành tặng đến thầy cô, đồng nghiệp, đối tác… Sản phẩm được phân phối tại 2 showroom của SCD (199 - 205 Nguyễn Thái Học, TP. HCM) và Co.opmart Đà Nẵng: 475 Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, Đà Nẵng. - Đề xuất tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng trong 6 tháng đầu năm 2025 Bộ Tài chính đang đề nghị xây dựng dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) trong 6 tháng đầu năm 2025. Theo Bộ Tài chính, việc xây dựng Nghị quyết nhằm kích cầu tiêu dùng, phù hợp với bối cảnh kinh tế hiện nay, qua đó thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh sớm phục hồi và phát triển để đóng góp trở lại cho NSNN cũng như nền kinh tế để thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025. Bộ Tài chính đề xuất giảm 2% thuế suất thuế GTGT, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Thời gian áp dụng từ ngày 01/01/2025 đến hết ngày 30/6/2025.