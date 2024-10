Điểm tin Kinh doanh 16/10: Giá vàng: tăng cực mạnh giá vàng nhẫn

Bất động sản, chứng khoán lao dốc, VN-Index giảm hơn 5 điểm; Fed có thể giảm bớt tốc độ hạ lãi suất - Giá vàng: tăng cực mạnh giá vàng nhẫn Theo cập nhật giá vàng hôm ngày 15/10, thị trường vàng trong nước tiếp tục tăng rất mạnh giá vàng nhẫn và giữ nguyên giá vàng miếng. Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến chiều 15/10, giá vàng trong nước ngày 15/10 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý. Theo đó, giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 83 triệu đồng/lượng mua vào và 85 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 15/10 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng SJC giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra. Giá vàng Doji tại khu vực Hà Nội đang là 83 triệu đồng/lượng mua vào và 85 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 15/10 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội. Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 83 triệu đồng/lượng mua vào và 85 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 83 triệu đồng/lượng mua vào và 85 triệu đồng/lượng bán ra. Như vậy, giá vàng trong nước hôm ngày 15/10, giữ nguyên ở một số thương hiệu vàng lớn. Giá vàng nhẫn hôm ngày 15/10, tiếp tục tăng rất mạnh ở một số thương hiệu vàng. Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 82,95 - 83,85 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra ở mức kỷ lục của giá vàng nhẫn trong nước so với chốt phiên giao dịch trước. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 81,8 – 83,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch trước. Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 82,93 - 83,83 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 410.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. PNJ niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 82,8 - 83,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến chiều 15/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 15/10 giảm với vàng giao ngay giảm 9,5 USD, xuống 2.649,7 USD/ounce. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 2.663,7 USD/ounce, giảm 12,6 USD so với rạng sáng cùng ngày. Đà phục hồi của đồng USD vào đầu tuần đã gây áp lực lên vàng, khiến kim loại quý này mất đi 0,2% sau khi đạt mức cao nhất trong hơn một tuần vào đầu phiên giao dịch. - Viettel giữ vị trí thương hiệu giá trị nhất, được đánh giá cao nhất về phát triển bền vững ở Việt Nam Trong Bảng xếp hạng 100 Thương hiệu Giá trị nhất Việt Nam 2024 vừa được công bố bởi Brand Finance - công ty định giá thương hiệu hàng đầu thế giới, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) duy trì vị thế 9 năm liên tiếp là thương hiệu giá trị nhất Việt Nam, đồng thời là doanh nghiệp được công chúng đánh giá cao nhất về phát triển bền vững. Năm 2024, giá trị nhận thức của công chúng về mức độ phát triển bền vững của Viettel ước tính đạt 756 triệu USD. Đây là năm thứ hai Brand Finance đo lường giá trị này và Viettel dẫn đầu 2 năm liên tiếp, duy trì khoảng cách gấp 3-7 lần so với các thương hiệu đứng sau hoạt động trong các lĩnh vực viễn thông, F&B, ngân hàng, bất động sản. Theo Brand Finance, giá trị này thể hiện đánh giá của người tiêu dùng về mức độ cam kết phát triển bền vững của doanh nghiệp. Chỉ số cho thấy các đóng góp công nghệ và tài chính của Viettel để giải quyết vấn đề xã hội, cải thiện chất lượng cuộc sống người dân Việt Nam đang được công chúng đánh giá cao. Đánh giá này đóng góp vào giá trị thương hiệu tổng thể 8,9 tỉ USD của Viettel. Viettel là thương hiệu Việt Nam giá trị nhất 9 năm liên tiếp. Viettel cũng là thương hiệu duy nhất trong top 3 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam năm 2023 duy trì tăng trưởng giá trị thương hiệu. - Bất động sản, chứng khoán lao dốc, VN-Index giảm hơn 5 điểm Trong phiên ngày 15/10, sắc đỏ chiếm chủ đạo đặc biệt ở các mã ngành chứng khoán, bất động sản khiến VN-Index giảm 5,26 điểm (-0,41%), xuống 1.281,08 điểm. Đóng cửa, sàn HoSE có 105 mã tăng và 280 mã giảm, VN-Index giảm 5,26 điểm (-0,41%), xuống 1.281,08 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 712 triệu đơn vị, giá trị 16.629,5 tỷ đồng, tăng hơn 6% về khối lượng và 8% về giá trị so với phiên hôm qua. Giao dịch thỏa thuận đóng góp gần 37 triệu đơn vị, giá trị 1.063 tỷ đồng. Trong phiên hôm nay có 5/19 ngành tăng điểm gồm bán lẻ (+0,61%), công nghiệp (+0,24%), tài nguyên cơ bản (+0,24%), ngân hàng (+0,13%), thực phẩm và đồ uống (+0,08%). Tuy nhiên, sự tích cực chủ yếu do tác động từ một số cổ phiếu trụ như MWG (+1,26%), BID (+1,21%), HPG (+0,37%)... Nhóm cổ phiếu Vin là tâm điểm. Diễn biến tăng tốt mấy phiên vừa qua đã đem lại lợi nhuận khá, nhất ở ở VHM, nên nhu cầu chốt lời cũng mạnh hơn. VHM chiều nay rơi thêm 0,67% nữa so với mức chốt buổi sáng, đóng cửa giảm tổng cộng 1,54%, trở thành cổ phiếu khiến VN-Index mất điểm nhiều nhất. VIC cũng giảm 1,19%, VRE giảm 1,83%. 3 cổ phiếu này lấy đi khoảng 1,4 điểm trong khi toàn bộ các 277 mã giảm giá còn lại làm mất gần 7 điểm. Nhóm tài chính có cổ phiếu ngân hàng phân hóa, còn chứng khoán giảm đồng loạt. 11/7 mã ngân hàng đỏ với 3 mã giảm quá 1% là SGB, KLB, NAB nhưng cũng có 8 mã tăng, trong đó VPB tăng 0,97%, BID tăng 1,21% là hai trụ mạnh nhất của VN-Index. Nhóm chứng khoán đỏ tất, trừ BMS, HAC và TVB, thậm chí cả chục mã rơi hơn 1% bao gồm cả blue-chips như VCI, SSI, HCM, VND… Nhóm cổ phiếu bất động sản tràn ngập sắc đỏ và đóng cửa giảm 1,2%, trong đó D2D giảm 5,35%, DIG giảm 4,24%, HTN giảm 5,48%, KBC giảm 1,98%, NVL giảm 1,88%, PDR giảm 3,83%, TCH giảm 2,43%, TN1 giảm 2,39%... Ngược lại, 3 mã: HAR, QCG, VPH vẫn lội ngược dòng tăng kịch trần. Trên sàn HNX, sắc đỏ cũng mở rộng khiến HNX-Index nới đà đi xuống trước khi có nhịp chững lại ở những phút cuối. Đóng cửa, sàn HNX có 48 mã tăng và 93 mã giảm, HNX-Index giảm 1,76 điểm (-0,76%), xuống 228,95 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 50,9 triệu đơn vị, giá trị 971,4 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 2,14 triệu đơn vị, giá trị 18,3 tỷ đồng. Trên UpCoM, giao dịch cũng chậm lại và UpCoM-Index tiếp tục giảm điểm trước khi hãm bớt đà rơi vào cuối phiên. Đóng cửa, UpCoM-Index giảm 0,22 điểm (-0,23%), xuống 92,17 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 38,6 triệu đơn vị, giá trị 545,3 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 17 triệu đơn vị, giá trị gần 281 tỷ đồng. - Co.opXtra vào Vincom Mega Mall Ngày 18/10/2024, Liên hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) sẽ đón chào thành viên mới: Co.opXtra Long Bình. Đây là Co.opXtra thứ 5 của hệ thống đại siêu thị, được đầu tư mạnh về cơ cấu ngành hàng, không gian mua sắm, cập nhật xu hướng công nghệ của bán lẻ hiện đại. Đây cũng là nơi mua sắm hàng tiêu dùng duy nhất tại Trung tâm thương mại (TTTM) Vincom Mega Mall Grand Park (quận 9, TP Thủ Đức). Co.opXtra Long Bình có diện tích tinh gọn so với tiêu chuẩn chung của đại siêu thị, với tổng diện tích kinh doanh từ 3.500 m2 đến 4.000 m2, chiếm một mặt sàn của TTTM. Co.opXtra Long Bình cung cấp đầy đủ các ngành hàng tiêu dùng thiết yếu, từ rau củ quả, trái cây, thủy hải sản, thịt gia súc, thịt gia cầm, thực phẩm chế biến nấu chín, hóa mỹ phẩm, đồ dùng, thời trang may mặc … Bên cạnh hàng Việt chiếm tỷ lệ hơn 80%, cơ cấu hàng hóa của Co.opXtra còn có hàng nhập khẩu đến từ Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Châu Âu, Australia và New Zealand. Trải nghiệm và sự hài lòng của khách hàng được Co.opXtra đặt lên hàng đầu thông qua việc áp dụng hàng loạt công nghệ AI, trí tuệ nhân tạo tiên tiến nhất của thị trường bán lẻ. Đến với Co.opXtra Long Bình, khách hàng lần đầu tiên được phục vụ bởi robot Xtrabot, trải nghiệm tủ đựng đồ thông minh, quầy tự thanh toán, máy nấu mì tự động … Nhân dịp khai trương, Co.opXtra Long Bình sẽ thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi ưu đãi; chương trình rút thăm trúng thưởng gồm nhiều phần quà hấp dẫn với tổng trị giá giải thưởng hơn 100 triệu đồng và phát hành miễn phí thẻ khách hàng thành viên Saigon Co.op. - Fed có thể giảm bớt tốc độ hạ lãi suất Thống đốc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Christopher Waller mới đây đã bày tỏ quan ngại về tốc độ cắt giảm lãi suất của Fed, cho rằng ngân hàng này nên thận trọng hơn sau khi dữ liệu lạm phát gần đây "không như mong đợi." Tháng trước, Fed đã bắt đầu chu kỳ giảm lãi suất bằng cách cắt giảm 0,5 điểm phần trăm, với lý do lạm phát đã giảm đáng kể và tiệm cận mục tiêu dài hạn là 2%. Tuy nhiên, ông Waller cho biết các dữ liệu được công bố trong 3 tuần kể từ quyết định hạ lãi suất đó "không đồng đều" và ông gọi chỉ báo lạm phát mới nhất là "kết quả gây thất vọng". Báo cáo của Bộ Lao động Mỹ hồi tuần trước cho thấy lạm phát tiêu dùng của Mỹ đã hạ nhiệt kể từ đầu năm tính đến tháng 9/2024, nhưng Chỉ số giá tiêu dùng lõi (không tính năng lượng và thực phẩm) lại tăng nhẹ. Trong khi đó, tăng trưởng kinh tế và việc làm vẫn mạnh mẽ bất chấp lãi suất cao của Fed. Ông Waller nhận định: "Dữ liệu này cho thấy nền kinh tế có thể không hạ nhiệt như dự kiến. Mặc dù chúng ta không muốn phản ứng thái quá với dữ liệu này hoặc xem nhẹ nó, nhưng toàn bộ dữ liệu cho thấy chính sách tiền tệ của Fed nên được tiến hành thận trọng hơn". Bình luận của ông Waller cho thấy ông ủng hộ việc giảm lãi suất với tốc độ vừa phải hơn trong thời gian tới. Theo dữ liệu từ CME Group, các nhà giao dịch dự đoán khoảng 80% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất ít hơn tại cuộc họp tiếp theo vào tháng 11 tới, và gần 20% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất.