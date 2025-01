Điểm tin Kinh doanh 16/1: Giá vàng: Đứng yên sau nhiều ngày biến động

Giá xăng trong nước hôm nay có thể tăng lần thứ 3 liên tiếp; Doanh thu của Tasco vượt 30.000 tỷ trong năm 2024 - Giá vàng: Đứng yên sau nhiều ngày biến động Giá vàng thế giới hôm 15/1 giảm nhẹ xuống mức 2.675 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng SJC đứng yên, giao dịch ở mức 86,4 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 86,1 triệu đồng/lượng. Sáng 15/1, tại thị trường trong nước, giá vàng các thương hiệu đứng yên, giao dịch trên 86 triệu đồng/lượng. Cụ thể, tại thời điểm 12 giờ 30 phút sáng 15/1, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 84,4-86,4 triệu đồng/lượng, đứng yên so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 2 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 84,4 triệu đồng/lượng, bán ra 86,1 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 84,4 triệu đồng/lượng và bán ra 86,4 triệu đồng/lượng. Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 mua vào-bán ra ở mức 84,6-86,1 triệu đồng/lượng. Vàng PNJ mua vào ở mức 84,7 triệu đồng/lượng và bán ra mức 86,2 triệu đồng/lượng. Tính đến 12 giờ 30 phút sáng 15/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 2,3 USD so kết phiên trước đó xuống mức 2.675,5 USD/ounce. Giá vàng thế giới hiện dao động quanh ngưỡng 2.670 USD/ounce dù trước đó đã tăng tốt sau khi dữ liệu mới cho thấy lạm phát của Mỹ đang trên đà giảm làm tăng thêm hy vọng của các nhà đầu tư rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ tiếp tục nới lỏng lãi suất trong năm nay. Các nhà đầu tư hiện đang chờ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) sẽ được công bố vào thứ tư để phân tích lộ trình chính sách của FED. Kết quả thăm dò của Reuters cho thấy, giới chuyên gia dự báo mức tăng hằng năm là 2,9%, so mức 2,7% ghi nhận trong tháng 11 và mức tăng hằng tháng là 0,3%. Chiến lược gia thị trường của Blue Line Futures Phillip Streible cho biết: "Chúng ta cần phải thấy những tiến triển liên tục về lạm phát để có thể đưa kỳ vọng cắt giảm lãi suất trở lại". Các nhà đầu tư hiện đang chờ chỉ số giá tiêu dùng (CPI) sẽ được công bố vào thứ tư để phân tích lộ trình chính sách của Ngân hàng Trung ương Mỹ. Hiện thị trường đang tập trung vào các chính sách mà Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ thực hiện, và tác động của các chính sách đó đến nền kinh tế và mức độ lạm phát tại Hoa Kỳ. Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ nhậm chức vào ngày 20/1 tới và mức thuế mà ông Trump đề xuất có thể gây ra cuộc chiến tranh thương mại và lạm phát. Trong kịch bản này, vàng, tài sản được coi là hàng rào chống lạm phát, được kỳ vọng rằng sẽ hoạt động tốt. Giám đốc Phân tích thị trường tại FXTM Lukman Otunuga cho biết, vàng đã tăng trưởng vượt trội trong cả tuần, các nhà đầu tư dường như đang đổ xô vào vàng do lo ngại về thuế quan và lạm phát. “Nhìn vào biểu đồ, vàng đang chuyển sang xu hướng tăng giá với mức giá đạt được tiếp theo là 2.715 USD/ounce”, Lukman Otunuga dự đoán. Sáng 15/1, Chỉ số USD-Index ở mức 109,25 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm neo ở mức 4,774%; chứng khoán Mỹ khởi sắc sau báo cáo chỉ số giá sản xuất của Mỹ; giá dầu đồng loạt giảm sau chuỗi ngày tăng liên tiếp, giao dịch ở mức 80,24 USD/thùng đối với dầu Brent và 76,78 USD/thùng với dầu WTI. - Giá xăng trong nước hôm nay có thể tăng lần thứ 3 liên tiếp Giá xăng trong nước ngày 16/1 được dự báo tăng lần 3 liên tiếp. Nếu không tác động đến Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng từ 250-300 đồng/lít, giá dầu diesel có khả năng tăng nhiều hơn. Giá dầu thế giới tuần qua xác lập tuần tăng thứ 3 liên tiếp. Tính chung tuần qua, giá dầu Brent tăng 3,25 USD/thùng, lên mức 79,76 USD/thùng; giá dầu WTI tăng 2,61 USD/thùng, lên mức 76,57 USD/thùng. Cả hai mặt hàng dầu chuẩn đều chạm mức cao nhất trong vòng 3 tháng qua. Sang tuần này, giá dầu thế giới tăng khoảng 2% ở phiên giao dịch đầu tiên (ngày 13/1), lên mức cao nhất trong 4 tháng do kỳ vọng lệnh trừng phạt của Mỹ đối với dầu mỏ của Nga sẽ buộc người mua ở Ấn Độ và Trung Quốc tìm kiếm các nhà cung cấp khác. Ở phiên giao dịch thứ hai của tuần (ngày 14/1), giá dầu thế giới đảo chiều giảm hơn 1% sau khi một cơ quan chính phủ của Mỹ dự báo nhu cầu dầu của nước này ổn định trong năm nay, đồng thời nâng dự báo về nguồn cung. Đầu phiên giao dịch 15/1, giá dầu thế giới biến động trái chiều trong bối cảnh tồn kho xăng và sản phẩm chưng cất của Mỹ tiếp tục tăng. Theo dữ liệu từ Oilprice, lúc 7h36' ngày 15/1 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 79,92 USD/thùng, giảm 1,35%. Trong khi đó, giá dầu WTI ở mức 77,97 USD/thùng, tăng 0,61% so với phiên liền trước. Ở thị trường trong nước, theo kế hoạch, liên Bộ Công Thương - Tài chính sẽ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ vào ngày 16/1. Dựa theo diễn biến của giá xăng dầu thế giới, một số doanh nghiệp xăng dầu nhận định, giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày 16/1 có thể được điều chỉnh tăng. Nếu cơ quan điều hành không tác động đến Quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá xăng trong nước có thể tăng từ 250-300 đồng/lít. Tương tự, giá dầu diesel có khả năng tăng khoảng 550-600 đồng/lít. Trong trường hợp cơ quan điều hành chi Quỹ bình ổn, giá xăng dầu có thể tăng ít hơn. Nếu dự báo trên là chính xác, giá xăng RON 95 sẽ có phiên tăng thứ 3 liên tiếp. - Doanh thu của Tasco vượt 30.000 tỷ trong năm 2024 Năm 2024, Tasco đặt kế hoạch tổng doanh thu đạt 24.750 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả doanh thu hợp nhất năm 2024 đạt khoảng 30.700 tỷ đồng, doanh nghiệp đã vượt 24% chỉ tiêu năm. Kết thúc năm 2024, CTCP Tasco (HNX: HUT) cho biết doanh nghiệp ghi nhận doanh thu hợp nhất năm 2024 đạt khoảng 30.700 tỷ đồng, gấp 2,7 lần cùng kỳ năm trước. Năm 2024, Tasco đặt kế hoạch tổng doanh thu đạt 24.750 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả trên doanh nghiệp đã vượt 24% chỉ tiêu năm. Đây cũng là con số cao kỷ lục mà doanh nghiệp đạt được sau khi sáp nhập SVC Holdings. Hiện Tasco sở hữu hệ thống Tasco Auto, nhà phân phối ô tô lớn nhất Việt Nam với 13,7% thị phần, 106 showroom trên toàn quốc, phân phối chính hãng 16 hãng xe như Volvo, Lynk & Co, Zeekr, Geely, Toyota, Ford, Mitsubishi, Hyundai và nhiều hãng xe khác. Tasco cũng tiên phong trong lĩnh vực thu phí điện tử không dừng (ETC) qua đơn vị thành viên VETC, chiếm 75% thị phần, với mạng lưới 126 trạm, 711 làn thu phí, phục vụ 3,6 triệu chủ xe với khoảng 1,8 triệu giao dịch mỗi ngày. Ở diễn biến khác, mới đây HĐQT Tasco đã thông qua việc triển khai chào bán hơn 178,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương đương 20% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị của đợt chào bán này là 1.785 tỷ đồng. Dự kiến việc chào bán sẽ thực hiện từ trong quý 1 hoặc quý 2/2025. Cổ phiếu sau chào bán không bị hạn chế chuyển nhượng. Nếu hoàn tất đợt phát hành như dự kiến, vốn điều lệ của Tasco sẽ tăng lên hơn 10.700 tỷ đồng. Số tiền thu về sẽ được Tasco dùng để bổ sung nguồn vốn, tăng vốn điều lệ cho 3 công ty con. Cụ thể, Công ty CP Tasco Auto tăng vốn 485 tỷ đồng, Công ty TNHH Bảo hiểm Tasco tăng 800 tỷ đồng, và Công ty CP VETC tăng 500 tỷ đồng. - MB tăng vốn lên gần 62.000 tỷ đồng Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa công bố thay đổi tổng số lượng cổ phiếu lên gần 6,1 tỷ cổ phiếu, sau đợt phát hành cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 15%. Theo đó, MB đã phát hành thêm gần 800 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 8.000 tỷ đồng vốn điều lệ. Tổng vốn điều lệ của MB theo đó tăng lên hơn 61.000 tỷ đồng. Trước đó, MB cho biết đã phân phối xong số cổ phiếu trên cho gần 100.000 cổ đông. Số cổ phiếu lẻ hoặc chưa phân phối phát sinh là hơn 36.000 cổ phiếu sẽ được chuyển cho Công đoàn MB quản lý, phân phối. Cùng với đó, ngân hàng này đã phát hành xong toàn bộ 19,2 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), giúp vốn tăng thêm 192,4 tỷ đồng. Ngoài hai đợt phát hành kể trên, MB cũng có kế hoạch phát hành riêng lẻ thêm 62 triệu cổ phiếu, tương đương tăng vốn điều lệ thêm 620 tỷ đồng. Tổng vốn điều lệ của MB sau khi hoàn thành kế hoạch phát hành riêng lẻ sẽ là hơn 61.600 tỷ đồng. Hoạt động tăng vốn diễn ra trong bối cảnh MB vừa nhận chuyển giao bắt buộc OceanBank theo chỉ định từ của Ngân hàng Nhà nước. Trước đó, ngày 17/10/2024, MB đã nhận chuyển giao bắt buộc OceanBank như một trong những giải pháp cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu. Sau khi được chuyển giao bắt buộc, OceanBank sẽ là Ngân hàng thương mại TNHH một thành viên do MB sở hữu 100% vốn điều lệ. Về tình hình kinh doanh, tại Hội nghị nhà đầu tư mới đây, đại diện MB cho biết, đến hết năm 2024, tổng tài sản của riêng ngân hàng mẹ đạt trên 1 triệu tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Tín dụng tăng trưởng 25%, đạt 766.000 tỷ đồng; huy động tăng 19% đạt 800.000 tỷ đồng. Lợi nhuận năm 2024 đạt 27.600 tỷ đồng, tăng 12% so với năm trước. Tố độ tăng trưởng lợi nhuận chậm lại là do ngân hàng đã tăng cường trích lập dự phòng. Tỷ lệ nợ xấu tính đến cuối năm 2024 là 1,2%, tỷ lệ bao phủ nợ xấu ở mức 112%. Năm 2025, MB dự kiến mục tiêu tổng tài sản tăng trưởng 22% từ 1,09 triệu tỷ đồng lên 1,3 triệu tỷ đồng. Dư nợ tín dụng tăng trưởng 26%, dự kiến đạt trên 1 triệu tỷ đồng. - Thanh tra gần 20 công ty xổ số, Bộ Tài chính chỉ rõ những sai phạm gì? Nhiều tồn tại, hạn chế trong hoạt động kinh doanh xổ số đã bị phát hiện, Bộ Tài chính yêu cầu xử lý. Bộ Tài chính mới đây ban hành Công văn 14577 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh xổ số. Sau khi kiểm tra tại 9 công ty xổ số kiến thiết và thanh tra chuyên đề xổ số tại 8 công ty, Bộ này phát hiện các tồn tại, hạn chế trong hoạt động kinh doanh xổ số. Cụ thể là thể lệ quay số mở thưởng ban hành chưa đúng thẩm quyền, chưa đầy đủ và cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật. Một số công ty vẫn còn các khoản đầu tư vào các ngành, nghề không liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh xổ số. Thành phần hội đồng giám sát xổ số ở một số đơn vị chưa được quy định cụ thể, chưa có thông báo thay đổi, nội dung hợp đồng đại lý xổ số chưa đầy đủ các nội dung theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, việc trích lập và sử dụng quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng còn chưa phù hợp với quy định tại Nghị định số 122/2017. Vốn điều lệ của một số công ty xổ số kiến thiết chưa phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển theo quy định của pháp luật.